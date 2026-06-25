Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର....

1.Balasore Crime: ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଡର ବଜାରରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରୁ ପ୍ରାୟ ୮ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚାଲିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତର ଆହତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମେଡିକାଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ କିଏ ଓ କେଉଁ କାରଣରୁ ଏହି ଗୁଳିମାଡ଼ କଲା, ସେନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
2.Sujata Pandian: ବିଜେଡ଼ିରେ ଆଜି ବିଦ୍ଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ । ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ସାମିଲ ହୋଇଚନ୍ତି ସୁଜାତା। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ଵ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସୁଜାତା ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ଭାବେ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
3.Chandrika Case: ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ପ୍ରେମିକ ଭୀମସେନଙ୍କଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିବା କଥା କଟକ ଡିସିପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଓ ଭୀମସେନଙ୍କ ଶେଷ ସାକ୍ଷାତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହୋଇଥିଲା। ଭୀମସେନ ବିବାହ ପାଇଁ ମନା କରିଥିବା ଏବଂ ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣା ଦିନ ମଧ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା କଥୋପକଥନର ରେକର୍ଡିଂ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଭୀମସେନ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଦୁହେଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୦୭ରୁ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକାଠି ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରୁ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲା ହୋଇଥିବାରୁ ଜଣେ ଏଡିସିପି ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।
4.Pawan Khera: କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପବନ ଖେଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଆୟୋଜିତ ‘ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଗୁଞ୍ଜ୍’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଭିଯାନ ୪୦ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ପବନ ଖେଡ଼ାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଗତ ୧୦ ବର୍ଷରେ ୯୦ ଥର ପେପର ଲିକ୍ ଘଟିଛି ଏବଂ ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ସେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପେପର ଛପା ଓ ଭେଣ୍ଡର ଚୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଡିଟ୍ କରିବାକୁ ଦାବି କରିବା ସହ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଫଳତା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ନିଟ୍, ଚିଟ୍ ଓ ରିପିଟ୍ ଆଉ ଚାଲିବ ନାହିଁ।”
5.BJP on NEET: ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଅନିଲ୍ ବିଶ୍ୱାଳ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପବନ ଖେଡ଼ାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟର ପ୍ରତିଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଥିବା ଦଳ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭୁଲିଯାଉଛି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସେହି ଦଳର ବିକ୍ଷୋଭ ଯୋଗୁଁ ୩ ଜଣ ଛାତ୍ର ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତ୍ରୁଟି ନ ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଏହା ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପରୀକ୍ଷା। ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ମାମଲାରେ ସରକାର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
6.Weather Update: ଦେଶରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁମ୍ବାଇ ଓ ପାଲଘରରେ ଲଗାତାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଉଭୟ ସହର ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଏହା ସହ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଗୁଜରାଟରେ ମଧ୍ୟ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ୨୨ଟି ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। IMD ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଓ ଲଦାଖରେ ପ୍ରି-ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ଦେଶର ୧୭ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଡ଼ତୋଫାନ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୮୦ରୁ ୮୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
7.Emergency 1975: ଦେଶର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି (NEP 2020) ଅନୁଯାୟୀ, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ (NCERT) ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୯ମ ଶ୍ରେଣୀ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ୧୯୭୫ ମସିହାର ‘ଜରୁରୀକାଳ’ (Emergency) ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସାମିଲ କରିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିଷୟ କେବଳ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲ ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ।
8.Pitabasa Panda Case: ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଫାଇନାଲ୍ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହୋଇଛି। ୩୯୬ ପୃଷ୍ଠା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଫାଇନାଲ୍ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ସହ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମାପ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ପ୍ରାୟ ୩୦ ହଜାର ପୃଷ୍ଠାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ୧୬ ଜଣଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
9.Ex MLA Bijay Shankar Wedding Pics: ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ। ଗତକାଲି ସେ ନିଜର ପ୍ରେମିକା ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ନନ୍ଦଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ତିର୍ତ୍ତୋଲର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ। ପ୍ରେମ, ସମ୍ପର୍କ ଓ ପ୍ରତାରଣାକୁ ନେଇ ବେଶ କିଛି ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ। ହେଲେ ବୁଧବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ବରର କଳ୍ପନା ଛକରେ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲ୍ ରେ ପ୍ରେମିକା ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ନନ୍ଦଙ୍କ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି।
10.FIFA 2026:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଫୁଟବଲ୍ ଦଳ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ୨୮ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ର ନକଆଉଟ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଫୁଟବଲ୍ ଦଳ ୧୯୯୮, ୨୦୦୨ ଏବଂ ୨୦୨୬ରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜକ ଭାବରେ ୨୦୧୦ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା, ଏହା କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୧୦ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଫ୍ରାନ୍ସଠାରୁ ୨-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିନଥିଲା।