Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3017897
Zee OdishaTop 10 News

Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..

Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Nov 25, 2025, 04:01 PM IST

Trending Photos

Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..

1.Odisha News:  ଆସନ୍ତା ୨୮ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍‍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ। ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବଜେଟ୍‍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ। ଏଥିଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ନିଜ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆକଳନ କରି ଆବଶ୍ୟକତା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବିଭାଗ ସାଧାରଣ ବଜେଟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅର୍ଥକୁ ଏଯାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇ ନାହାନତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

2.Debasish Samantray:  ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଉପ ସଭାପତି ପଦକୁ ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ  ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଦେବାଶୀଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଏହି ପଦବୀ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜାଜନକ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଦଳର ଉପ ସଭାପତି ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବାଶୀଷ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଜଣେ  ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ହୋଇ ଦଳରେ ସର୍ବଦା ରହିବାକୁ ଚାହିଁବେ।

3.High court: ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଦେଶାନ୍ତର ପ୍ରସଙ୍ଗ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ତଥ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ ଜଣାଇବାକୁ କହିଲେ। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ। ୩ ସପ୍ତାହ ପରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। 

Add Zee News as a Preferred Source

4.Ayodhya: ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଧର୍ମଧ୍ବଜା ସ୍ଥାପନା ପରେ ମୋଦିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ। ‘ଏହି ଧ୍ୱଜା ଦୂରରୁ ହିଁ ରାମଲଲ୍ଲାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିର ଏକ ଝଲକ ଦେଖାଇବ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏହି ଧ୍ୱଜା ମାନବଜାତିକୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ପହଞ୍ଚାଇବ। ଏହି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେକୌଣସି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ନିର୍ମାଣରେ ନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରମିକ, କାରିଗର, ସ୍ଥପତିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ’। 

5.Kendrapara: ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଲେ ନିକିରାଈ ARI ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା। ୧୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଜମିର କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ। ସହ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଆଳି ଓ ଗରାପୁର ବାସଭବନରେ ରେଡ୍। ନିକିରାଈ ଆର୍‌ଆଇ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଖାନତଲାସ। 

6.Odisha Assembly: ବିଧାନସଭା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯାଞ୍ଚ। ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ୍. ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଦେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି।

7.Ethiopia Volcano Erupts:ଇଥିଓପିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ। ପ୍ରାୟ ୧୦,୦୦୦ ବର୍ଷ ପରେ ଇଥିଓପିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଏହି ଅଭୂତପୂର୍ବ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ କନ୍ନୁରରୁ ଆବୁଧାବି ଯାଉଥିବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ୬ଇ ୧୪୩୩କୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ବିମାନଟି ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଏହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କନ୍ନୁରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବ।

8.Maoist:ସୁରକ୍ଷା ବଳର ଜୋରଦାର୍ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଭୟ ଘାରିଛି। ଫଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଓବାଦୀ ଏବେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହାର ଏକ ଭିଡି଼ଓ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଏମ ଏମସି ଜୋନ୍ (ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ) ର ମାଓ ପ୍ରବକ୍ତା ଏହି ତିନି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଘର୍ଷ ବନ୍ଦ କରିବା ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ସ କରିବା ଲାଗି ୨୦୨୬ ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ମଗାଯାଇଛି। ଏହି ଜୋନ୍ ରେ ମାଓନେତାମାନେ ପରପ୍ପର ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। 

9.TRAI:ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ୍ ନିୟାମକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ(TRAI) ସ୍କାମ୍ ଏବଂ ଠକେଇ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟେଲିକମ୍ କଲ୍ ଗୁଡିକ ବିରୋଧରେ କଡା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଦିଗରେ ଗତବର୍ଷକରେ ୨୧ ଲକ୍ଷ ଜାଲ୍ ନମ୍ବର ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଇଛି। ୧ ଲକ୍ଷ ସଂସ୍ଥାକୁ କଳା ତାଲିକା ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଟେଲିକମ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ୍ ହୋଇଛି।

10.Palash Muchhal Smriti Mandhana: ପଳାଶଙ୍କ ଭଉଣୀ ଗାୟିକା ପଲକ ମୁଚ୍ଛଲ ନଭେମ୍ବର ୨୩ ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପଳାଶ ଏବଂ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ବିବାହ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପରେ ଏହି ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ବିବାହ ସାଙ୍ଗଲିରେ ହେବାର ଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ନିକଟତର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।  ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ତଥା ଗାୟକ ପଲାଶ ମୁଚ୍ଛଲ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ କଥିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାଟର ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ଲିକ୍ ହେବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ଥଗିତ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରେଡିଟ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପ୍ରସାରିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ଅଜଣା ମହିଳା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପଳାଶଙ୍କ ସହ କଥାବର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ।

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Srimandira news
Srimandira: ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମିରେ ଠିପିଖୋଲା ମଦ ଦୋକାନ
Dance Odisha Dance
ଜୀ ସାର୍ଥକରେ “ଡ୍ୟାନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟାନ୍ସ: ସେଲିବ୍ରେଟି ୱିଥ୍ ଲିଟିଲ ମାଷ୍ଟର୍” ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିମିୟର
Ethiopia volcano eruption
Ethiopia Volcano Eruption: ଭାରତ ଆକାଶରେ ଇଥିଓପିଆରୁ ଧୂଆଁ: ବିମାନ ଯାତ୍ରା ବ୍ୟାହତ
Anti Maoist Operation
ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଭୟ, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଲାଗି ୩ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି
TRAI
TRAI: କେମିତି ରୋକିବେ ଜାଲି ଫୋନ କଲ୍ ?