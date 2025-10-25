Advertisement
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Oct 25, 2025, 04:15 PM IST

1.Cyclone Update: ଉପକୂଳକୁ ମାଡି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ! ସୁ ସୁ ହେଇ ବହିବ ପବନ, ଭାଙ୍ଗିବ ଗଛ, ଉଡେଇବ ଛପର। ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେଲା ସ୍ପଷ୍ଟଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର।  ଏହା ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଦିଗରେ 1040କିମି ଏବଂ ବିଶାଖାପାଟନମଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଦିଗରେ 990କିମି ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ। ଆଜି ଅବପାତ ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ତଥା ଅକ୍ଟୋବର 26ରେ ଗଭୀରଅବପାତ ହେବ।  ଏହାପରେ ଅକ୍ଟୋବର 27ରେ ବାତ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ପଷ୍ଟଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ ଗତ 6ଘଣ୍ଟାରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ସହ ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 27 ସକାଳ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମ ତତସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବା ସମ୍ଭାବନା।

2.Cyclone: ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ବାତ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୧୫ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଓ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ବି ବାତ୍ୟା ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ତାହେଲେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଜଳସମ୍ପଦ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ, କୃଷି, ଶକ୍ତି ବିଭାଗକୁ ସଜାଗ କରିଛୁ, ଅତୀତର ଅନୁଭୂତିକୁ ଦେଖି ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ, ଯଦି କେହି ପାଣିରେ ରୁହନ୍ତି, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବୁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।

3.Cyclone News: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଛୁଟି ବାତିଲ କଲେ ସରକାର। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମରେ ୨୫ରୁ ୩୦ ଛୁଟି ବାତିଲ। ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ି କେହି ନ ଯିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ବାତିଲ୍। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପରିସ୍ଥିତି ନିଯନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ବାତିଲ୍। ଛୁଟିରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୮ ଓ ୨୯ ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 

4.Baripada: ୨ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ। ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଜ୍ଜା। ୨୨ ତାରିଖରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ। ୬ରୁ ୭ ଯୁବକ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନକୁ ଟେକି ନେଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ୩ ଥାନାରେ ଅଟକ, ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ।

5.Crime: ଲଭ୍‌-ସେକ୍ସ ଧୋକ୍କା ଅଭିଯୋଗରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଏୟାରପୋର୍ଟ DGM ଗିରଫ। ଭୁବନେଶ୍ବର ଏୟାରପୋର୍ଟ DGM ଉମାକାନ୍ତ ପଟେଲ ଗିରଫ। ଘରୋଇ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରି ଗିରଫ। ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଗର୍ଭପାତ କରାଇବା ଅଭିଯୋଗ।

6.Abhijit Muzumdar: ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ ବାହାରିଲେ ଅଭିଜିତ ଦା’। କୋମାରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମୁଜୁମଦାର୍ । ଧିରେ ଧିରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ମୁଜୁମଦାର୍। ଗୁରୁତର ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମ୍ସ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଥିଲେ। ଅଭିଜିତଙ୍କ ମସ୍ତିସ୍କ ଏବେ ବି କାମ କରୁନି।

7.Elephant: ଘରୁ ଟାଣି ନେଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଦଳି ମାରିଦେଲା ହାତୀ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍ତର ଘୁମୁସର ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ। ମୁଜାଗଡ଼ ବନାଞ୍ଚଳ ବେଲାଟୁଣି ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ମୃତକ ହେଲେ ବିକ୍ରମ ନାୟକ। ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ବନ ବିଭାଗର ତଦନ୍ତ।

8.Maoist: ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁରରେ ୨ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ମାଓବାଦୀ। ଉସୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ହାଣି ହତ୍ୟା। ୨ ଯୁବକ ନେଲାକାଙ୍କେର ଗାଁର ସୂଚନା, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ।

9. ODI: ସିଡ୍‌ନୀରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦମଦାର ଶତକ; ଭାରତ ବିଜୟୀ। ୩ୟ ODIରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ  ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ୯ ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ। ରୋହିତ ଅପରାଜିତ ୧୨୧, କୋହଲି ଅପରାଜିତ ୭୪। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୨୩୬; ଭାରତ ୩୮.୩ ଓଭରରେ ୨୩୭/୧।

10.Womens World Cup 2025: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋରରୁ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟା ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଖଜରାନା ରୋଡ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଦୁଇ ଖେଳାଳି ସେମାନଙ୍କ ହୋଟେଲରୁ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ କାଫେକୁ ଚାଲିଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚାଳକ ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

Priyambada Rana

