Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

ମହାନଦୀରେ ଅଘଟଣ। ମାଛ ଧରିବା ସମୟରେ ନଦୀକୁ ଖସିପଡି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନିଖୋଜ। ଘଟଣା ଘଟିଛି ମହାନଦୀ ର ଚ‌ଉମୁହାଣୀ ନିକଟରେ। ନିଖୋଜ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ହେଲେ ଲକଥାନା ଅଧିନ ପାରାଦୀପ ଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ମହେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ। କୁଜଙ୍ଗ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Apr 26, 2026, 08:29 AM IST

1.Mhanadi: ମହାନଦୀରେ ଅଘଟଣ। ମାଛ ଧରିବା ସମୟରେ ନଦୀକୁ ଖସିପଡି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନିଖୋଜ। ଘଟଣା ଘଟିଛି ମହାନଦୀ ର ଚ‌ଉମୁହାଣୀ ନିକଟରେ। ନିଖୋଜ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ହେଲେ ଲକଥାନା ଅଧିନ ପାରାଦୀପ ଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ମହେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ। କୁଜଙ୍ଗ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି।

2.Rathyatra 2026: ଗଞ୍ଜାମ ଘୁମୁସର ରେଞ୍ଜରୁ ଆସି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛି ରଥକାଠ। ୧୨ ଫୁଟିଆ ଧଉରା ୪ ଖଣ୍ଡ ଓ ୨୦ ଫୁଟିଆ ଅସନ ୮ ଖଣ୍ଡ କାଠ ପହଞ୍ଚିଛି। ୨୦ ଫୁଟିଆ ଧଉରା ୧୬ ଖଣ୍ଡ କାଠ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି।

3.ଇରାନ୍‌-ଆମେରିକା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପୁଣି ଥରେ ବିଫଳ। ଇସଲାମାବାଦ ଗଲେ ନାହିଁ ଆମେରିକୀୟ ୨ ପ୍ରତିନିଧି। ଷ୍ଟିଭ୍ ଓ୍ୱାଟକଫ୍ ଓ ଜାରେଡ୍‌ କୁସନର୍‌ଙ୍କ ପାକ୍‌ ଗସ୍ତ ବାତିଲ୍। ଫେରିଗଲେ ଇରାନ୍‌ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି। US ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନ ଭେଟି ଓମାନ୍‌ ଚାଲିଗଲେ ଅରାଘଚୀ। ଇରାନ୍‌ ସହ ସିଧା କଥା ହେବାକୁ ମନା କଲା ଆମେରିକା।

4.Attack on Donald Trump: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବାର ରିପୋର୍ଟ ବାହାରକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ୱାଶିଂଟନର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହିଲଟନ୍ ହୋଟେଲରେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିଚାଳନା ହୋଇଛି। ହୋଟେଲ ବାହାରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରଣ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେ.ଡି. ଭାନ୍ସ ହୋଟେଲରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଡିନର ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ହୋଟେଲରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଭାନ୍ସଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ।

5.Colombia:କଲମ୍ବିଆର କାଉକାରେ ବସ୍‌ରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ। ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ସୂଚନା।

6.Manipur: ହିଂସାରେ ପୁଣି ଥରେ ଜଳୁଛି ମଣିପୁର। ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଇମ୍ଫାଲରେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଡ଼କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 

7. Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ତାତିରୁ କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶସ୍ତି ଦେଇଛି  ବର୍ଷା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ୪୩.୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି  ସମ୍ବଲପୁର, ହୀରାକୁଦ, ରାଉରକେଲାରେ ୪୨ ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ୩୮ ଡିଗ୍ରୀ, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୩୪ ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୩୨.୪ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ୩୬.୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ପୁରୀରେ ୩୧.୬ ଡିଗ୍ରୀ ଓ ପାରାଦୀପରେ ୩୧.୪ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି ଦିନ ତାପମାତ୍ରା।

8.Odisha News: ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟର ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରାଣିସମ୍ପଦ, ପ୍ରାଣୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ।

9.Accident: ବାରିପଦା ଏନ୍‌ଏଚ୍ ୧୮ କାଠଶିରିଷ ନିକଟରେ ଟ୍ରକ୍‌-ଟ୍ରଲର୍‌ ଧକ୍କା। ଧକ୍କା ହେବାରୁ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଲା ଉଭୟ ଟ୍ରକ୍‌ ଓ ଟ୍ରଲର୍‌।

10.Ollywood News: ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଆସୁଛି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରିବାରିକ ମନୋରଞ୍ଜନଧର୍ମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାହାର ଟ୍ରେଲର୍‌କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମିଳିସାରିଲାଣି ୧ ମିଲିୟନ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍। ଓଲିଉଡ୍ ପରଦାରେ ଏବେ ହରର୍ ଓ କମେଡିର ନୂତନ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ ଚାଲିଛି, ଏହି କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ହସାଇ ହସାଇ ବେଦମ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଆଗାମୀ ବହୁପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ'।

