Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Feb 26, 2026, 08:18 AM IST

1.Utsav ch Das:  ବିଶିଷ୍ଟ ଘୋଡ଼ାନାଚ କଳାକାର ଉତ୍ସବ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ପରଲୋକ। ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ଚୌଦ୍ବାରର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ ୨୦୨୧ରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ପାରମ୍ପରିକ ଘୋଡ଼ାନାଚ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବାରେ ଥିଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଅବଦାନ।

2.Bhubaneswar: ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଇଗିଣିଆରେ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍‌ ଲିକ୍‌। ଆଳୁଗଦିର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍‌। ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍‌ ଯୋଗୁଁ ପୋଡୁଛି ଆଖି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଭୟଭୀତ। ଗ୍ୟାସ  ଲିକ୍‌କୁ ଆୟତ୍ତ କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ।

3.Bhadrak: ଭଦ୍ରକରେ ୭ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏନ୍‌ଏଚ୍‌ ୧୬ର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା। ଧାମରା ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ ତଳେ ଏନ୍ଏଚ୍ ପୂରା ଜାମ୍। ଟ୍ରକ୍ ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ୍ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିବା ସହ NH କାମ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଜାମ୍। ଭଦ୍ରକରୁ ବାଲେଶ୍ବର ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ି ସବୁ ରାତି ୧୧ଟାରୁ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସ୍ଥିତି ସ୍ବାଭାବିକ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ପୋଲିସର ଉଦ୍ୟମ।

4.Jaleswar: ଜଳେଶ୍ବରରେ ୨ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣାରେ ଆକ୍ସନ। ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲା ଜଳେଶ୍ବର ପୋଲିସ। ବୁଧବାର ରାଇବଣିଆ ଥାନା ରାଜନଗରପାଟଣା ଗାଁରେ ଘଟିଥିଲା ଅଘଟଣ। SIR ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଶି ଆସିଥିବା ୨ ବଙ୍ଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ପିଲା ଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ୨ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ପୋଲିସକୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ଲୋକେ।

5.PM Modi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫଲୋଅର୍ସ ସଂଖ୍ୟା ୧୦୦ ମିଲିୟନ ଟପିଛି। ବିଶ୍ବର ପ୍ରଥମ ରାଜନେତା ଭାବେ ମୋଦିଙ୍କ ଐତିହାସିକ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍। ୨୦୧୪ରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୋଦି। ୪୩.୨ ମିଲିୟନ ଫଲୋଅର୍ସ ସହିତ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ।

6.Odisha Weather Report: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଗତ ୨ ଦିନ ହେବ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ବିଜୁଳି-ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ୩୦ ରୁ ୪୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେପଟେ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ବିଜୁଳି-ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ୩୦ ରୁ ୪୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେପଟେ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 

7.Crime News: ପାରାଦୀପ ତାରେଣୀଗଡ଼ା ସ୍ଥିତ ସମ୍ଭୁ ନିବାସର ଚାରି ମହଲା ଘର ତଳୁ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ଘଟଣା ନେଉଛି ଭିନ୍ନମୋଡ। ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅପହରଣ,ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତନାଘନା। ତିନି ଦିନ ଧରି ଅଟକ ଥିବା ବିହାର ଯୁବକକୁ ନେଇ ଚାରି ମାହଲା କୋଠା ଭିତରେ ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ତଦନ୍ତ। ଗତ ରବିବାର ସକାଳ ଠାରୁ ତାରେଣୀଗଡ଼ା ସମ୍ଭୁ ନିବାସଙ୍କ ଘର ତଳୁ ମିଳିଥିବା ଅଚିହ୍ନା ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତ ଦେହର ମିଳିଛି ପରିଚୟ।

8.Baldevjew: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜିଉଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ‘ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜ’ ରଥର ସୁଗମ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବୁଧବାର ଦିନ ସରକାର ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି।

9.Cyber Fraud: ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସାଇବର ଠକଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପରିକି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ବ୍ୟବହାର କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି ଏହି ଅପରାଧୀ। ଏହିକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ଏକ ସଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

10.T 20 World cup: ଟି ଟ୍ବେଣ୍ଟି ବିଶ୍ବକପରେ ଆଜି ଭାରତ ପାଇଁ କର ବା ମର ସ୍ଥିତି। ଚେନ୍ନାଇରେ ସୁପର ଏଇଟ୍‌ରେ ଜିମ୍ବାୱେ ସହ ମହା ମୁକାବିଲା। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବଡ଼ ପରାଜୟ ପରେ ଭାରତ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ। ବଡ଼ ବିଜୟ ନ ହେଲେ ବିଶ୍ବକପରୁ ବିଦା ହେବ ଭାରତ। ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଓହ୍ଲାଇପାରେ ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ। ତିଲକଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସାମସନ ଓ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅକ୍ଷର ଖେଳିବା ସମ୍ଭାବନା।

