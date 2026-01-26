Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମନାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..

Advertisement
Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Jan 26, 2026, 04:10 PM IST

1.Republic Day 2026: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଏହି ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗରେ ଭବ୍ୟ ପରେଡ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପରେଡ଼ରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପରେଡରେ ୫୪ଟି କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ୪୫ ଜଣ ବାଳକ, ୩୫ ବାଳିକା ୭ଟି ବୁଲେଟରେ ଶ୍ରୀଶକ୍ତିରୁ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। 

2.Republic Day 2026: ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ୭୭ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହିତ ପରେଡକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୭୭ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୧୭ ଜଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ବିଭାଗ ଏବଂ ସେବାରୁ ୧୩ ଜଣ - ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ନିଜର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି।

3.CM Mohan Majhi: ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ୭୭ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ କଟକର ଐତିହାସିକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଆଗାମୀ ୨୦୩୬ ମସିହା, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ଶତବାର୍ଷିକୀ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ୫ଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବାକୁ ଏକ ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।

4.Odisha Police: ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ୨୦ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ୨୦ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ। ବର୍ଗ-୧ରେ IPS ନୀତି ଶେଖର, ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପଦକ। ବର୍ଗ-୨ରେ ପୁରୀ ଏସ୍‌ପି ପ୍ରତୀକ ସିଂହଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦକ।

5.Manali Snowfall: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ ମନାଲୀରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସଂକଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ରାସ୍ତାଗୁଡିକରେ ବରଫର ଏକ ଘନ ଆସ୍ତରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଖସଡ଼ିଆ ହୋଇପଡିଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପ୍ରାୟ 8 ରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହୋଇଛି। ଶହ ଶହ ଯାନବାହାନ ଜାମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏହି ଭିଡ ମଧ୍ୟରେ ତୁଷାରପାତରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି।

6. CM Mohan Majhi: ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସାକାରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଧା ମହିଳା, ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ, ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନାରୀ ସମ୍ମାନ ଆମ ପାଇଁ ସର୍ବାଗ୍ରେ। ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ, ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆମର ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି। ମହିଳା ହିଂସାରେ ଆମର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର କମ୍ ଥିଲା, ଆମେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ବଢ଼ିଛି। ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସାକାରୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଠିକଣା ହେଉଛି ଜେଲ୍, ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସାକୁ କଦାପି ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି।

7.Odisha news: କେନ୍ଦୁଝର,ପାରିବାରିକ କଳହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଘସିପୁରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖାଳିଆମେଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ନିଆଳିଝରଣ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦାଦା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୋରେନ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସୋରେନ (୫୦ବର୍ଷ ), ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାଳତୀ ସୋରେନ (୪୬) ଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଝିଅ ସସ୍ମିତା (୧୪)ଙ୍କୁ ଏକ କୁରାଢ଼ୀରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଛି। ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଡ଼ନ ଖେଳାଇ ଦେବା ସହ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି।

8. Crime: ଦୁଇ ହାଡ଼କୋର କ୍ରିମିନାଲ ଗିରଫ, ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସର ଅପରେସନ ହ୍ଵାଇଟ ସାଡୋ। ୬୦ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ ସହିତ ନଗଦ ୯୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଓ ବ୍ରିଜା କାର ଜବତ ହୋଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ସ୍ଥିତ ଦେଉଳି ଗ୍ରାମେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମରୁ ୨ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ । ଗିରଫ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଥାନା ସୁଜନପୁର ଗ୍ରାମର ବଳିଆ ଓରଫ ଦୀପକ ମଲ୍ଲିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସଦର ଥାନା ତରିକୁନ୍ଦ ବେହେରାମପୁରର ଇମ୍ରାନ ଖାଁ ବୋଲି ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ପି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ କହିଛନ୍ତି।ଜଗତସିଂହପୁର ଦେଉଳି ଗ୍ରାମେଶ୍ୱର ଛକ ନିକଟରେ ଦୀପକ ଓ ଇମ୍ରାମ ପହଁଚି ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଦେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ସଦର ପୋଲିସ ଵିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ସେଠାରେ ପହଁଚି ରେଡ଼ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ମାଡି଼ ବସିଥିଲା। 

9.Republic Day 2026:ସାରା ଦେଶ ଆଜି ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ୭୭ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ଚୀନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବା ସହ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚୀନର ସରକାରୀ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା 'ସିନହୁଆ'ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିନପିଙ୍ଗ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ଅଭିନନ୍ଦନ ପତ୍ର ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନକୁ ପରସ୍ପରର "ଭଲ ପଡ଼ୋଶୀ, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।

10. Dhurandhar actor arrested: ଅଭିନେତା ନଦୀମ ଖାନ ଯିଏ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ଧୂରନ୍ଧରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଅଭିନେତା ଏବେ ବିବାଦରେ। ସେ ପ୍ରାୟ ଦଶ ବର୍ଷ ଧରିତାଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ନଦୀମ ଖାନ ବିବାହର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କର୍ମୀଙ୍କୁ ବହୁବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। 

Priyambada Rana

