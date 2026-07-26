Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Adharapana Niti: ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାର ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ସେବା ଅଧରପଣା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ସୁନାବେଶର ପରଦିନ ତିନି ରଥ ଉପରେ ଏହି ପବିତ୍ର ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଏ। ଏହି ନୀତିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଧର ଉଚ୍ଚତା ସମାନ ବିଶେଷ ମାଟିହାଣ୍ଡିରେ କ୍ଷୀର, ଛେନା, କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ, ଚିନି, କର୍ପୂର, ଜାଇଫଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧିତ ଉପାଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୁବାସିତ ପଣା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଭୋଗ ଲାଗି ସାରିବା ପରେ ମାଟିହାଣ୍ଡିକୁ ରଥ ଉପରେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ, ରଥରେ ବିରାଜମାନ ଦେବଦେବୀ ଓ ପାର୍ଶ୍ୱଦେବତାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପଣା ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇଥାଏ।
2.Low Pressure: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ସ୍ପଷ୍ଟଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର (Well Marked Low Pressure Area) ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ, ଏହା ଆସନ୍ତା ୧୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅବପାତ (Depression) ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ପାଣିପାଗ ପ୍ରଣାଳୀ ୨୭ ଜୁଲାଇରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା–ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ନଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
3.Kargil Vijay Diwas: ଆଜି କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ୧୯୯୯ ମସିହାର କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଓ ବଳିଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଗିଲର ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଟାଇ ଭାରତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ଏହି ଐତିହାସିକ ଯୁଦ୍ଧ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ପ୍ରତୀକ।
4.Gujarat Flood Crisis: ଗୁଜରାଟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ମୂଷଳଧାରା ବର୍ଷା ହେବାରୁ ବନ୍ୟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର ଗୁଜରାଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଗୁଜରାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସହର ଓ ଗ୍ରାମ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୪୦,୬୭୫ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ୟାପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। କେବଳ ବଲସାଡ଼ରୁ ୧୫,୬୭୪ ଏବଂ ସୁରତରୁ ୧୪,୩୫୭ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବନ୍ୟାଜଳରେ ଫସିଥିବା ୬,୭୬୬ ଜଣଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାର କରିଛି।
5.Dharmendra Pradhan Resignation: ନୀଟ୍ (NEET-UG) ପରୀକ୍ଷାରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP)ର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଓ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣର ଉଦାହରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X'ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, BJP କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶ, ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହିତ କୌଣସି ପଦବୀଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଏହି ଆଦର୍ଶର ପ୍ରତିଫଳନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନୀଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତାର ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଧାର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବାରୁ ସେ ତାହାର ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
6.BJD: ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସିଂହଦେଓ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି)ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଅନେକ ନେତା ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ମହେନ୍ଦ୍ର ରଣା, ଜୟଶ୍ରୀ ସାହୁ, ସରିତା ମାଝୀ, ନମ୍ରତା ସାହୁ ଓ ଦୟା ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଗଦାନକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
7.CMO File: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (CMO)ରୁ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍ ଗାୟବ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ IAS ଅଧିକାରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବେହେରା ଆଜି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହେବେ କି ନାହିଁ, ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଫାଇଲ୍ ଗାୟବ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତରେ ଏହି ଜେରାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ତାଙ୍କ ହାଜରା ଓ ବୟାନ ପରେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯିବ, ସେନେଇ ଉତ୍ସୁକତା ବଢ଼ିଛି।
8.NEET Paper Leak Issue: ବିହାରରେ ନିଟ୍ (NEET) ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା 'ବିହାର ବନ୍ଦ' ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଟେକାପଥର ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଏହି ହିଂସାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଜନଶକ୍ତି ଜନତା ଦଳ (JJD) ମୁଖ୍ୟ ତଥା ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବଙ୍କୁ ପାଟନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବିହାରର ରାଜନୀତି ଏବଂ NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ସରଗରମ ହୋଇଯାଇଛି।
9.Metro Station: CJPର ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ସେବା ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିବା ୧୮ଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ପୁନର୍ବାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ (DMRC) ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ସମସ୍ତ ମେଟ୍ରୋ ରୁଟ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଚାଲିଛି। ଷ୍ଟେସନ ଖୋଲିବା ସହ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପୁଣି ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ମେଟ୍ରୋ ସେବାର ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି।
10.IND vs ZIM Live Streaming Details: ଭାରତ ଓ ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ର T20I ଶୃଙ୍ଖଳାର ଶେଷ ମୁକାବିଲା ଆଜି ଖେଳାଯିବ। ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ କ୍ରମେ ୭ ୱିକେଟ୍ ଓ ୯୦ ରନ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ୨-୦ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି। ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ T20I ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପରାଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏବେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ୩-୦ରେ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରାରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତରେ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ DD Sportsରେ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ FanCodeରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ।