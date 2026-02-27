Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Trending Photos
1.KIIT: କିଟ୍ର ୧୫ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ମୃତ ଏନ୍ ଆଦିତ୍ୟ ଅଭିଜିତ୍ଙ୍କ ବାପା ଅଜିତ୍ ନାୟକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ।ଚନ୍ଦକା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ପୋଲିସ।
2.Amit Shah: ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ତାରିଖରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ତଥା ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତ କାଳରେ ସେ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଶାହଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି।
3.DGP Khurania: ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ। ଆଗକୁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ହୋଲି, ଇଦ୍, ରାମ ନବମୀ ଏବଂ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଶେଷ କରିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡିଜିପି) ଶ୍ରୀ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି।
4.Congress MLA: ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଗୁଲ୍ ବାଜିବା ପରେ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ହଟଚମଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ୪ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଏବେ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏହି କ୍ରମରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସତ୍ୟଜିତ ଗମାଙ୍ଗୋ ବିଧାନସଭା ସଚିବାଳୟରୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ୩ ସେଟ୍ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।
5.Cyber Police: ରାଜ୍ୟରେ ମାତିଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ। କେତେବେଳେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଟିପ୍ସ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଅଧିକ ଲାଭର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଲୋକଙ୍କ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କାକୁ ଚଳୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ ପ୍ରତାରଣା ମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସାଇବର ପୋଲିସ। ‘ଅପରେସନ ସାଇବର କବଚ’ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ପୋଲିସ ବିହାରର ଜଣେ ଯୁବକ ଓ ଅନୁଗୁଳର ଜଣେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
6.Naveen Pattnaik: ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଚାଲିଥିବା ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା ଓ ଅପରାଧକୁ ନେଇ ବିଜେପି ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ 'ଆଇନର ଶାସନ' ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ 'ଏକ୍ସ'ରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
7.Soil Conservation: ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଚାଲିଥିବା ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା ଓ ଅପରାଧକୁ ନେଇ ବିଜେପି ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ 'ଆଇନର ଶାସନ' ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ 'ଏକ୍ସ'ରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
8.Matric Exam: ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଚାଲିଥିବା ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା ଓ ଅପରାଧକୁ ନେଇ ବିଜେପି ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ 'ଆଇନର ଶାସନ' ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ 'ଏକ୍ସ'ରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
9.Actress Nikita Case: ୭ ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲା ରାୟ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଲେ ନିକିତାଙ୍କ ପରିବାର । ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିକିତା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ କାଲି କୋର୍ଟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ରାୟ । ନିକିତା ଓରଫ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବେହାରଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଲିପନ ସାହୁଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ସଜ୍ଜା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଦୌରାଜଜ୍।
10.Thalapthy Vijay: ତାମିଲ ସିନେମା ସୁପରଷ୍ଟାର ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶେଷ ହେବାର ନାଁ ନେଉନି। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଏବଂ ଏବେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତା କୋର୍ଟରେ ଛାଡପତ୍ର ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ୨୭ ବର୍ଷର ବିବାହକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତା ସୋର୍ନାଲିଙ୍ଗମ୍ ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ଉପରେ ଠକେଇର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।