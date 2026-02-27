Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Trending Photos
1.Kejriwal: CBIର ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ। ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଓ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ।
2.Vigilance Raid: ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଲେ କେରଡ଼ାଗଡ଼ RI। କେରଡ଼ାଗଡ଼ RI ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବେହେରାଙ୍କୁ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ରାଜନଗର ତହସିଲ୍ ଅଫିସ୍ ଆଗରୁ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ପଟ୍ଟା ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ।
3.Ratnabhandar: ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି ନେଇ ଆଇନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସେ କହିଛନ୍ତି ୨ ତାରିଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ତାରିଖ ସ୍ଥିର ହେବ, କେଉଁ ଦିନ ଗଣତିମଣତି କରାଯିବ ବୈଠକରେ ସ୍ଥିର ହେବ। ସ୍ବଚ୍ଛତାର ସହ ଗଣତିମଣତି କରାଯିବ, କିଏ କିଏ ରହିବେ ସ୍ଥିର ହୋଇସାରିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ଓ ତିଥିକୁ ଦେଖି ଗଣତିମଣତି ତାରିଖ ସ୍ଥିର ହେବ। ଦର୍ଶନ ଯେମିତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନହେବ ତାହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ।
4.Sonepur: ସୋନପୁର ଜେଲ୍ର ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ ପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ବେଳେ ବାଟରେ ମୃତ୍ୟୁ। ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ୨୦୨୨ରୁ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ, ମୃତକ ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଛି।
5.JNU Protest: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (JNU)ରେ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଛାତ୍ର ସଂଘ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଲମ୍ବା ମାର୍ଚ୍ଚ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଛାତ୍ର ସଂଘର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ରୋହିତ ଭେମୁଲା ଆଇନ ଏବଂ ନୂତନ UGC ନିୟମାବଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। ଏହି ସମୟରେ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ, RAF ଏବଂ CRPF ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। JNU ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି।
6.Crime: ବୋରିଗୁମ୍ମାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ନାବାଳିକା ଝିଅ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ମାଆ ଓ ସାନ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦା ଫାସ କଲା ପୋଲିସ। ଘଟଣାରେ ସଂପୃକ୍ତ ୪ ଗିରଫ।
7.Mohan Majhi: ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା। ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
8.Afganistan Pakistan Conflict: ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ସମୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ କାବୁଲରେ ତିନୋଟି ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଛି। ସୀମାପାର ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ରାଜଧାନୀରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛି। ତଥାପି, ବିସ୍ଫୋରଣର ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନ ଏବଂ କୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମୃତାହତ ତୁରନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାରେ ପରିସ୍ଥିତି ପୂର୍ବରୁ ଅସ୍ଥିର।
9.Odisha High court: ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଖାରଜ ହେଲା ଡାନି ଘଡ଼େଇଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ମାମଲା। ବିଜେଡିର ପରାଜିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରୀତିରଂଜନ ଘଡ଼େଇଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ମାମଲା ଖାରଜ। ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ। ବିନା ଶୁଣାଣିରେ ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନୀ ମାମଲା ଖାରଜ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ଆବେଦନ।
10.Indian Cricketer: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାର ଯଥାର୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ପିତା, ଖଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ, ଷ୍ଟେଜ୍-୪ ଲିଭର କ୍ୟାନସର ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପ୍ରତି ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ଜାଣିବା ପରେ, ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଭାରତୀୟ ଟିମକୁ ଛାଡି ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡିଲା। ସୂଚନାନୁସାରେ , ଖଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ମେକାନିକାଲ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରେ ଥିଲେ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ରେନାଲ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଥେରାପି ନେଉଥିଲେ।