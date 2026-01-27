Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
1.PUCC: PUCC ନ ଥିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ମିଳିବନି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ୍ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ PUCC ପାଇଁ କହିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ଚାଲାଣ ଭରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସରକାର। ଏନେଇ ବାହାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପୋର୍ଟାଲରେ ସଂଶୋଧନ ନେଇ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
2.Anganwadi: ବଢ଼ିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡି ଶିଶୁଙ୍କ ପୋଷାକର ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟ। ବାଳକଙ୍କ ପୋଷାକ ମୂଲ୍ୟ ୧୦୦ରୁ ବଢ଼ି ହେଲା ୧୭୫ ଟଙ୍କା। ବାଳିକାଙ୍କ ପୋଷାକ ପାଇଁ ୧୫୦ରୁ ବଢ଼ି ହେଲା ୨୨୫ ଟଙ୍କା। ଜୋତା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ୧୦୦ ଟଙ୍କା ବଢ଼ି ୧୫୦ ଟଙ୍କା ହେଲା।
3.Banaklaginiti: କାଲି ମାଘ ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି। ଏଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଭୋଗ ଶେଷ ହେବାପରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଦର୍ଶନ। ଆପାତତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ରାତି ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ।
4.Manushanhita: ଜଗତସିଂହପୁର: ମନୁ ସଂହିତା ପୋଡ଼ି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍। ଭାଇରାଲ୍ କରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ। ନାଉଗାଁ ଥାନା ଘୋଡାନ୍ସରେ ଉତ୍ତେଜନା, ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୃତୟନ। ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଦୁଇ ଡିଏସ୍ପି, ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ ମାଜିଷ୍ଟେଟ ଉପସ୍ଥିତ।
5.Khandagiri Mela: ଆଜିଠାରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ମହାକୁମ୍ଭ, ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟକୁ ନାଁ। ଏନେଇ ଆଗୁଆ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅମାନିଆ ହୋଇ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ କଲେ ବାଜିବ ସରକାରୀ ଠେଙ୍ଗା, ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଯାତ୍ରା କମିଟି ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇସାରିଛି।ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟକୁ ଆଦୌ ପ୍ରଶୟ ନ ଦେବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ଯାତ୍ରା କମିଟିକୁ ୧୪ ସୂତ୍ରୀ ନିୟମ ଜାରି ହୋଇଛି।
6.India-EU: ଭାରତ ଏବଂ ଇଉରୋପୀୟ ସଂଘ (EU) ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି (FTA) ଶେଷରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 'ଇଣ୍ଡିଆ ଏନର୍ଜି ୱିକ୍ ୨୦୨୬' ଅବସରରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ସେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଏବଂ "ମଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଡିଲ୍ସ" (ସବୁ ଚୁକ୍ତିର ମୂଳ) ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି।
7.US Treasury: ଭାରତ ଏବଂ ଇଉରୋପୀୟ ସଂଘ (EU) ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ଐତିହାସିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ବା 'ମଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଡିଲ୍ସ'କୁ ନେଇ ଏବେ ଆମେରିକା ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକୀୟ ଟ୍ରେଜେରୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସ୍କଟ୍ ବେସେଣ୍ଟ ଇଉରୋପୀୟ ସଂଘକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବେସେଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଯେତିକି ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ଇଉରୋପ ତା’ର ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ରୁଷ ଠାରୁ ତେଲ କିଣୁଥିବାରୁ ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ (Tariff) ଲଗାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଇଉରୋପ ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତ ସହ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି କରି ଏକ 'ଦୋମୁହାଁ' ନୀତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
8.Chhatisha Nijog: ଅପରାହ୍ନ ୪ ଟା ୩୦ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ବୈଠକ। ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଓ ନୀତି ସବ୍ କମିଟିର ଯୁଗ୍ମ ବୈଠକରେ ହେବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା। ଆସନ୍ତା ଫେବୁଆରୀ ୩ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ପୁରୀ ଆସି ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ମହାମହିମ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଆଜି ପୁରୀରେ ବସୁଛି ନୀତି ସବ୍ କମିଟି ଓ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ସଂଧ୍ୟା ୪ଟା ୩୦ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ବସିବ।
9.Odisha News: ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ମରଣ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚିଲା ଜୀବନ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ତି ଘାଟିଲେ ଓଲଟିଲା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଗାଡି଼। ଏଥିରେ ୮ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା କରି,ରାଇଘର ବ୍ଲକ୍ ମୁଣ୍ତିବେଡା ଗାଁରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେନେଇ ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
10.Bhadrak Accident: ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମରା-ବାସୁଦେବପୁର ରାସ୍ତାରେ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନୀ ଘଟିଛି। ମୃତକ ଦୁଇଜଣ ହେଲେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦୀପକ ରାଉତ ଏବଂ ଚିନ୍ମୟ ମଲ୍ଲିକ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁହେଁ ପେଶାରେ ଜେସିବି (JCB) ଅପରେଟର ଥିଲେ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ସେମାନେ କୌଣସି କାମରେ ବାସୁଦେବପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପାରାପୋଖରୀ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା।