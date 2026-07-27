Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Sushant Singh: ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଭଟଲିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବୟସ ମାତ୍ର ୫୩ ବର୍ଷ ଥିଲା। ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅବନତି ଘଟିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା।
2.Dhauli Express: ହାୱଡା-ପୁରୀ ଧଉଳି ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ସୋମବାର ସକାଳେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ରେନର SLRD କୋଚରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖି ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ତୁରନ୍ତ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ମାର୍କୋଣା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନକୁ ଅଟକାଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ଧୂଆଁ ଦେଖି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଧାଇଁଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଇଞ୍ଜିନ ନିକଟରେ ଥିବା SLRD କୋଚରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେବାରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ରେଳ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଭାବିତ କୋଚକୁ ଟ୍ରେନରୁ ଅଲଗା କରାଯାଇଥିଲା।
3.Weather Report: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଏକ ସକ୍ରିୟ ବର୍ଷା ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଆଜି ଓ କାଲି ପାଇଁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅତି ଭୀଷଣ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା, ଭୂସ୍ଖଳନ, ରାସ୍ତାରେ ଜଳ ଜମିବା ଏବଂ ନଦୀ-ନାଳର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାମ ନଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ନଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
4.Balasore: ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଚାନ୍ଦିପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଗନଇ ଛକ ନିକଟ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରୁ କାଉଡ଼ିଆ ପାଇଁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ୧୩ ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ନଦୀରୁ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାବେଳେ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ନଦୀ ଓ ଜଳାଶୟରୁ ପାଣି ଆଣିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
5.Mahanadi Flood: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନରସିଂହପୁରସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା' ଭଟ୍ଟାରିକା ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାକୁ ବନ୍ୟାଜଳ ଛୁଇଁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏହା ମହାନଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ୟାଜଳ ଭାବେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବନ୍ୟାଜଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଜଳସ୍ତର ଆହୁରି ବଢ଼ିଲେ ମା' ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତି ରଖାଯାଇଛି।
6.Police Encouter: ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରଜରାଜନଗର OPM ଇବ୍ ନଦୀ ଘାଟ ନିକଟରେ ସୋମବାର ପୋଲିସ ଓ ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ଘଟିଛି। ପୋଲିସର ଗୁଳିରେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଅଙ୍କିତ ଘୋଷଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଙ୍କିତ ଘୋଷଙ୍କ ନାମରେ ହତ୍ୟା, ଡକାୟତି ସମେତ ସାତଟି ଗୁରୁତର ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି। ନିକଟରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଧମକ ଦେବା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଗତିବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା।
7.Patnagarh: ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦଶପଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଥରେ ଫଳକ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ତେଜିଛି। ନୂତନ ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ ଗୃହ ଉଦଘାଟନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଉଦଘାଟନ ଫଳକରେ ନାମକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଥିବାରୁ ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ଫଳକକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଉପୁଜିବାରୁ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ବଢ଼ିଛି।
8.Himanta Biswa Sarma: ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ହୋଇଥିବା CJP ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଅସମର ମନ୍ତ୍ରୀ କେଶବ ମହନ୍ତଙ୍କ ଝିଅ ଦିବିସା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କିଛି ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଳରେ ତର୍କ-ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଦିବିସାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା।
9.Parliament: ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ନୀଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲା ଏବଂ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଜୋରଦାର ହଙ୍ଗାମା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିରୋଧୀ INDIA ମେଣ୍ଟର ଦଳଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତୀବ୍ର ଭାବେ ଘେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ନୀଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ, ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ ଓ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଗନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଦମନ କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଛାତ୍ର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି।
10.Himanta Biswa Sarma: ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ହୋଇଥିବା CJP ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଅସମର ମନ୍ତ୍ରୀ କେଶବ ମହନ୍ତଙ୍କ ଝିଅ ଦିବିସା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କିଛି ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଳରେ ତର୍କ-ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଦିବିସାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା।