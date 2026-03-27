Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
1.Ratha Yatra: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରଥ କାଠ ଚିରଟ ଆରମ୍ଭ। ବିଧି ଅନୁସାରେ ରାମ ନବମୀରୁ ଚିରଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୁରୀରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆଜ୍ଞା ମାଳା ଆସିବା ପରେ ପୂଜା କରାଯାଇ ଖପୁରିଆ ସରକାରୀ କାଠ ମିଲରେ ଚିରଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
2.Middle East Tension: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗଠନ କଲା ଆନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କମିଟି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କମିଟି ଗଠନ। ଆନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କମିଟିରେ ଅଛନ୍ତି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣ ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ବି ସାମିଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଉପୁଜୁଥିବା ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବ କମିଟି।
3.LPG: କମର୍ସିଆଲ୍ LPG ଆବଣ୍ଟନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସଚିବଙ୍କ ଚିଠି। ଅତିରିକ୍ତ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ କମର୍ସିଆଲ୍ LPG ଯୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ବାରା ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମର୍ସିଆଲ୍ LPG ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଇସ୍ପାତ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍, ବୟନ, ରସାୟନିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
4.Bhubaneswar Crime: ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପାର୍କିଂରୁ କାର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଲୁଟ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଗିରଫ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପାର୍କିଂରେ ଥିବା କାର କାଚ ଭାଙ୍ଗି iPhone-15 ସହ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଥିଲା।
5.Lockdown: ‘ଲକଡାଉନ୍’ ଖବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଜବ। ପୁଣି ଥରେ ‘ଲକଡାଉନ୍’ ଲାଗୁ ହେବା ନେଇ ବୁଲୁଛି ଖବର। ଆଉ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛିକେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ‘ଲକଡାଉନ୍’କୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ମିଛ। ‘ଲକଡାଉନ୍’ ନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି ସରକାର।
6.Ram Mandir Ayodhya: ରାମ ଜନ୍ମଭୂମୀ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ନବମୀ ପର୍ବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ହୋଇଛି। ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଶିଶୁ ରୂପ 'ରାମ ଲଲ୍ଲା'ଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଆଜି ଏକ ଚମତ୍କାର ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଛି। ରାମ ଲଲ୍ଲାଙ୍କ ପାଇଁ 'ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଳକ' ଉତ୍ସବ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ୧୨:୦୦ ଟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପ୍ରାୟ ଚାରି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରାମ ଲଲ୍ଲାଙ୍କ କପାଳକୁ ଆଲୋକିତ କରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ପୋଷାକରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଗର୍ଭଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଚଉଦ ଜଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରୋହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଛଅଟି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଳକ ସମାରୋହର ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶେଷ ହେବାର ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଭିଆଇପି ପାସ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ।
7.PNG Connection: ସରକାର ଏକ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଗ୍ରାହକମାନେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ (PNG) ବ୍ୟବହାର ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ (LPG) ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ନେଟୱାର୍କର ବିସ୍ତାରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମ୍ କରିବା। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସରୁ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ LPG ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବାରୁ, ସରକାର ପରିବାର ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ପାଇପ୍ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ (PNG) ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି-ଏକ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ବିକଳ୍ପ, ଯାହା ଘରୋଇ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଏବଂ ବହୁବିଧ ଉତ୍ସରୁ ମିଳିଥାଏ।
8.Odisha News: ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ବିବେଦୀ ଆଜିଠୁ ତିନି ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ ପୁରୀ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ପରେ ସେ ଗୋପାଳପୁର ଯାଇ ଆର୍ମି ଡିଫେସ୍ସ କଲେଜ ଯାଇ କ୍ୟାଡେଟ୍ ଙ୍କୁ ଉଦବୋଧନ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ସେ ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ୧୨୦ ବଟାଲିୟନ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
9.Konark: ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଇକୋ ରିଟ୍ରେଟ୍ ନିକଟରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଗୋପ ମେଡିକାଲରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ ଡାକ୍ତର; ମୃତକ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
10.Dollar: ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା। ୧ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟ ୯୪ ଟଙ୍କା ୧୭ ପଇସା ହେଲା। ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କାର ସର୍ବକାଳୀନ ଅଧୋପତନ। ମହଙ୍ଗା ଡଲାର ଦେଶର ଦରଦାମ ସ୍ଥିତି ବିଗାଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କା।