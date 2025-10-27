Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Trending Photos
1.Cyclone Montha: ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବଳ ଗୋଟାଉଛି। ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ତାରିଖରେ ଏହା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ମନ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଝଡ଼ର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ୮୩୦କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁଜୁରାଟ ଆଡକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଉପକୂଳ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି। ଏହାପରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ୨୮ ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ।
2.Cyclone News: 'ମୋନ୍ଥା' ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ୩୦ ଯାଏଁ ୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରିରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି। ଏଥି ସହିତ କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି।
3.Cyclone Montha Update: ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାକୁ ନେଇ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବର୍ଷା ସହିତ ପବନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ବାତ୍ୟାାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି IMD ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବାତ୍ୟା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ବେଳେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ହୋଇପାରେ।
4.Machhakund Dam: ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ଖୋଲିଲା ୬ଟି ଗେଟ୍। ଜଳାପୁଟ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ୪ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ। ମାଛକୁଣ୍ଡ ଡି ଡ୍ୟାମରୁ ମଧ୍ୟ ୨ ଟି ଗେଟ ନେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ।
5.Odisha police: ପୋଲିସ SI ନିଯୁକ୍ତି ଘଟଣାର ସିଵିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସିଵିଆଇ ତଦନ୍ତ ନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ ସରକାର। ଏନେଇ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅବଗତ କଲେ AG ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସିଵିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ଦାୟର ହୋଇଥିଲା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା। ଏହା ସହ ମାମଲାର ଅନ୍ତଃ ଘଟାଇଲେ ହାଇକୋର୍ଟ।
6.Chhath Puja 2025: ବିହାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ଗଣପର୍ବ ଛଠ୍ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପର୍ବ କେବଳ ବିହାରରେ ନୁହେଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବିହାରୀ ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯମୁନା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ଅତି ଧୁମଧାମରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଛଟ୍ ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ରାଜଧାନୀର ଯମୁନା ନଦୀକୂଳରେ ଥିବା ଘାଟଗୁଡ଼ିକରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି।
7.Chhath Puja 2025: ଛଠ୍ ଉତ୍ସବ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଯମୁନା ନଦୀର ବାସୁଦେବ ଘାଟରେ ପୂଜା କରିବେ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ହେବ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଛଠ୍ ପୂଜାରେ ଯୋଗଦେବେ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଘାଟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଟିମ୍ କୌଣସି ଅସୁବିଧାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଘାଟ ଚାରିପାଖରୁ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି।
8.Cyclone Prepartion: ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ‘ମନ୍ଥା’ ପ୍ରଭାବରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା ସକାଶେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଏନେଇ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁମିତା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୂବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ମୁତାବକ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମଛିଲିପାଟଣମ୍ ରୁ କଳିଙ୍ଗପାଟଣମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କାକିନଡା ଠାରେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ମାଡ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ପବନ ବୋହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅକ୍ଟୋବର୨୭ ଓ ୨୯ତାରିଖରେ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ ୨୮ତାରିଖରେ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
9.Shreyas Iyer Hospitalized: ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଆଘାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଡରୁ ବାହାରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପଞ୍ଜରାରେ ଆଘାତ ଲାଗି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ବହୁତ ଖରାପ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏହା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖଦ ଖବର, କାରଣ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
10.Puri News: ପୁରୀ: ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ସରିଯିବ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। ପାଳନ ହେବ ପବିତ୍ର ପଞ୍ଚୁକ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଜମିଲାଣି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ। ସେପଟେ ଭିଡ଼ ଓ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କାରଣରୁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତ ଚାରିଦ୍ଵାର ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ହେଁ ଘଣ୍ଟାଘଣ୍ଟା ଧାଡ଼ିରେ ଠେଲାପେଲା ଯୋଗୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପଞ୍ଚୁକରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିର୍ମିତ ହେଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ସେଡ୍ । ଚାରି ଥାକିଆ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସହ ଛାଇ ପାଇଁ ଏହାକୁ କପଡ଼ାରେ ଏହାକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯିବ