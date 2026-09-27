Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.SIRକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ଆରୋପ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଆରୋପକୁ ସେ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିବା ସହ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦଳ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଫର୍ମ-୬କୁ ଆହୁରି ସରଳ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସହ ଏକ ଘୋଷଣାନାମା ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାଏମ ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଭୋଟରଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନଥିବା ଏବଂ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାମ ଯୋଡ଼ିବା ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ମତଭେଦକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଲେ ମତ ଦେବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଂଶ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
2.Keonjhar News: କେନ୍ଦୁଝର ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାନପୁର ଗାଁରେ ଥିବା ଏକ ବାଣ ଦୋକାନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଦୋକାନରେ ଥିବା ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ୨ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣା ପରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଓ ବିସ୍ଫୋରଣର କାରଣ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
3.Madhubabu pension: ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାର ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ସମସ୍ୟା ଖୁବଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୋର୍ଟାଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା କାରଣରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିବା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ବକେୟା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
4.Sambalpur: ବୁର୍ଲାରେ ନାବାଳକ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ମୃତଦେହ ରଖି ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ବୁର୍ଲା ଥାନା ଘେରାଉ କରିବା ସହ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଗୌଡ଼ପାଲି ଢିପାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ନାବାଳକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
5.TRAI: ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରିପେଡ୍ ମୋବାଇଲ୍ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଟେଲିକମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ୍ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକରଣ (TRAI) ‘ଟେଲିକମ୍ କନ୍ଜ୍ୟୁମର୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ (13th Amendment) ରେଗୁଲେସନ୍ସ, 2026’ ଜାରି କରିଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଡାଟା ଆବଶ୍ୟକ କରୁନଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଲଭ ଏବଂ ଲଚିଳା ରିଚାର୍ଜ ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା। TRAIର ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ Voice ଏବଂ SMS ପାଇଁ Special Tariff Voucher (STV) ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଭାଉଚର୍ଗୁଡ଼ିକର ଟାରିଫ୍ ବଣ୍ଡଲ୍ ଡାଟା ଥିବା ପ୍ଲାନ୍ ତୁଳନାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ କମ୍ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
6.Train Cancellation: ରାୟଗଡ଼ା ଡିଭିଜନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ରେଳ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ରେଳ ଧାରଣା ଉପରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବା କାରଣରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେତେକ ଟ୍ରେନ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଟ୍ରେନ୍ର ଚଳାଚଳ ଆଂଶିକ ଭାବେ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଉରକେଲା-ଜଗଦଲପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଚଳାଚଳ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଏହି ରୁଟ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ସେହିପରି କିରଣ୍ଡୁଲ-ବିଶାଖାପାଟଣା ପାସେଞ୍ଜର୍ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଉଭୟ ପଟୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। କିରଣ୍ଡୁଲ-ବିଶାଖାପାଟଣା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପଟୁ ବାତିଲ ରହିଛି।
7.Ganja Seized: କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପାଡୁଆ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିରୁ ୧୭୬ କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଧରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସକୁ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ପାଡୁଆ ପୋଲିସ ଜୟପୁର-ବିଶାଖାପାଟଣା ସଂଯୋଗୀ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ହାଣ୍ଡିପୁଟ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଛକି ବସିଥିଲା।
8.UPI: ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରେଟ୍ (MDR) ଲାଗୁ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ଆବେଦନ ଉପରେ ଆସନ୍ତା ୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଏହି ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କଜ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍-ଟୁ-ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ୍ (P2M) ୟୁପିଆଇ କାରବାରରେ ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ୦.୪ ପ୍ରତିଶତ MDR ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ୧୫ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ରହିଛି। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ୭୫ ହଜାର ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ P2M ୟୁପିଆଇ କାରବାରରେ MDR ସର୍ବାଧିକ ୩୦୦ ଟଙ୍କାରେ ସୀମିତ ରହିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ପର୍ସନ୍-ଟୁ-ପର୍ସନ୍ (P2P) ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଉପରେ ଏହି MDR ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ।
9.No Meeting Day: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୋମବାରକୁ ‘ଅଣ ବୈଠକ ଦିବସ’ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବୈଠକ ଯୋଗୁଁ ସାପ୍ତାହିକ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଅତି ଜରୁରୀ ନଥିଲେ ସୋମବାର କୌଣସି ବୈଠକ ନ ରଖିବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫଳରେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ସାପ୍ତାହିକ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ।
10.PM Narendra Modi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ରବିବାର ‘ମନ୍ କୀ ବାତ୍’ର ୧୩୮ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ୨୦୧୬ର ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଅପରେସନ୍ ଭାରତର ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ନୀତିରେ ଏକ ନୂଆ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ୨୮-୨୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୬ରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଠିକଣାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲା। ପିଏମ୍ ମୋଦୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଅପରେସନ୍ର ଦଶମ ବାର୍ଷିକୀ ୨୮-୨୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହେବ। ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଭାରତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଆସିଛି ଏବଂ ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସେହି ଆକ୍ରମଣ ବିରୋଧରେ ଭାରତର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା।