Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Minor Rape Case: ଜଗତସିଂହପୁର: ୨୦୨୪ ନାଉଗାଁ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ସଜ୍ଜା। ଦୋଷୀକୁ ୨୦ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଲେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ DLSAକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। 2.Srimandira: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ହେଲା ବଡ଼ ମହାସ୍ନାନ ନୀତି। ଭିତରକାଠ ନିକଟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ବାନ୍ତି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖ

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Feb 28, 2026, 10:36 PM IST

Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Minor Rape Case: ଜଗତସିଂହପୁର: ୨୦୨୪ ନାଉଗାଁ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ସଜ୍ଜା। ଦୋଷୀକୁ ୨୦ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଲେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ DLSAକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।

2.Srimandira: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ହେଲା ବଡ଼ ମହାସ୍ନାନ ନୀତି। ଭିତରକାଠ ନିକଟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ବାନ୍ତି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବା ପରେ ବଡ଼ ମହାସ୍ନାନ।

3. Prabhat Biswal: ବିଜେଡିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେଲେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ବାଳ।  ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଦା।

4.Prabhat: ବହିଷ୍କାର ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ବାଳ। ବିଜେଡି ପାଇଁ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଲେ। ବିଜେଡିର ଆକାଉଣ୍ଟ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ପାର୍ଟିର ଅଜାଣତରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିଲେ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରିଆକ୍ଟ କରିଛି କହିଲେ ପ୍ରଭାତ। ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା କଷ୍ଟ ପାଇଥିବାରୁ ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇଥିଲି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ୧୮୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେମାନେ ଦସ୍ତଖତ କରି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା କିପରି ସମ୍ଭବ। ସମୟ ଆସିଗଲା, ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଯେଉଁ ୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି, କର୍ମୀ ଭାବେ ଆମର ଭାଗ ରହିଛି।

5.Middle East Conflict: ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କଟକଣା ସହ NOTAM ଜାରି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ NOTAM ଜାରି। ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟର ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ। ସୁରକ୍ଷା ସହ ଭିନ୍ନ ରୁଟ୍‌ରେ ଉଡ଼ାଣ ନେଇ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା।

6.israael Attack: ଇରାନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ। ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ଏଥିସହ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା। ତେହେରାନ୍‌ରେ ବିସ୍ଫୋରଣ; ସ୍ବୀକାର କଲା ସେଠାକାର ମିଡିଆ। ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ବାଜିଲା ସାଇରନ୍‌, ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ସୂଚନା। ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିବାକୁ ନାଗରିକଙ୍କୁ କହିଥିଲା ଆମେରିକା।

7.Bhubaneswar: ରାଜଧାନୀରେ ବଢୁଛି ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ କାରବାର। ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି କମିସନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ବାଣ କାରବାର ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିବା ସହ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛି ପୋଲିସ।

8.Koraput: କୋରାପୁଟ ହାଶିଶ ତେଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ଜବତ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ ସଫଳତା। କିଙ୍ଗ ପିନ ସହ ୬ ଗିରଫ। ଗିରଫ ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୪ କେରଳ ରାଜ୍ୟର। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ସପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ SIT ଗଠନ ନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ DIGଙ୍କ ସୂଚନା। କିଙ୍ଗପିନ ସମେତ ୪ ଅଭିଯୁକ୍ତ କେରଳର, ଅନ୍ୟ ୨ ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଦେଣନେଣର ତଦନ୍ତ ହେବ, ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍‌ ଜାରି।

9.Pakistan:  ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନସୀମାରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାତିସାରା ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି। ତେହେରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ (TDP) ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ପ୍ରଦେଶର ବାଜୌର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଅତର୍କିତ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୪୦ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।

10.Ind vs WI: ଆସନ୍ତାକାଲି ଟି-୨୦ ୱାର୍ଲଡ କପର ଆଉ ଏକ ହାଇ ଭୋଲଟେଜ ମ୍ୟାଚ। ଗ୍ରୁପ ୱାନରୁ ଦ୍ବିତୀୟ ଟିମ ଭାବେ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମଧ୍ୟରେ ହେବ କଡ୍ଡା ଟକ୍କର।

Priyambada Rana

