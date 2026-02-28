Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
1.Rajya Sabha Candidate: ସବୁ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଶେଷରେ ବିଜେଡି ଘୋଷଣା କରିଛି ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ । ୨ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେଡି। ନିଜେ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ବର ହୋତା ଏବଂ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ବିଜେଡି ମାରିଛି ମୋହର। ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ଦଳର ନେତାଙ୍କ ସହ ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା ।
2.Odisha Politics: ସତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ପରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ଉପରେ ନିଜ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଛନ୍ତି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ବାଳ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଦଳ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାଁନ୍ତି, ନବୀନଙ୍କ ସହ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ଉଚ୍ଚବାଚ ସୂଚନା। ୪ ହଜାର କୋଟି ଯିଏ ନେଇ ଯାଇଛି ତାକୁ ଦିଆଗଲା ଟିକେଟ୍, ୪ ହଜାର କୋଟି କିଏ ନେଇଛି ଆପଣମାନେ ଖୋଜନ୍ତୁ କହିଲେ। ଦଳ ମୋର ବହୁ କ୍ଷତି କରିଛି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦଳର କ୍ଷତି କରି ନାହିଁ, ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଓ ସୁଜାତା ଦଳ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି।
3. Congress: ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡା. ଦତ୍ତେଶ୍ବର ହୋତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ସୋମବାର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଜଣେ କମନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନେଇ ନବୀନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ନବୀନ ବାବୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଓ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁ ଜଣେ କମନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେବା ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଡା. ଦତ୍ତେଶ୍ବର ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି।
4.Shreemayee: ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ନିଶାନା। ଶକ୍ତି ନାନିଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ବରିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କଥା ଉଠାଇ ପରୋକ୍ଷ ନିଶାନା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ନ ଥାଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ।
5.israael Attack: ଇରାନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ। ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ଏଥିସହ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା। ତେହେରାନ୍ରେ ବିସ୍ଫୋରଣ; ସ୍ବୀକାର କଲା ସେଠାକାର ମିଡିଆ। ଇସ୍ରାଏଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବାଜିଲା ସାଇରନ୍, ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ସୂଚନା। ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିବାକୁ ନାଗରିକଙ୍କୁ କହିଥିଲା ଆମେରିକା।
6.HPV: HPV ଟିକାକରଣ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ୯-୧୪ ବର୍ଷର ବାଳିକାଙ୍କୁ ଟିକା। ୯-୧୪ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୩ ଡୋଜ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷେ ଅନ୍ତରାଳ। କାୟାଦ ରେଷ୍ଟ ହାଉସରୁ ଟିକାକରଣ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୋଦି।
7.Koraput: କୋରାପୁଟ ହାଶିଶ ତେଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ଜବତ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ ସଫଳତା। କିଙ୍ଗ ପିନ ସହ ୬ ଗିରଫ। ଗିରଫ ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୪ କେରଳ ରାଜ୍ୟର। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ସପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ SIT ଗଠନ ନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ DIGଙ୍କ ସୂଚନା। କିଙ୍ଗପିନ ସମେତ ୪ ଅଭିଯୁକ୍ତ କେରଳର, ଅନ୍ୟ ୨ ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଦେଣନେଣର ତଦନ୍ତ ହେବ, ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ଜାରି।
8.Odisha News: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଫସି ରହିଥିବା ୬ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କୁ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୧ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି। ଆଜି ଅନ୍ୟ ୨ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଥାଇଲାଣ୍ଡରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
9.Pakistan: ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନସୀମାରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାତିସାରା ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି। ତେହେରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ (TDP) ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ପ୍ରଦେଶର ବାଜୌର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଅତର୍କିତ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୪୦ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।
10.Jammu & Kashmir: ପ୍ରଥମ ଥର ରଣଜୀ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର। ୮ ଥରର ଚାମ୍ପିଅନ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ଫାଇନାଲ୍ରେ ମାତ୍ ଦେଇ ଚାମ୍ପିଅନ୍। ଫାଇନାଲ୍ ଡ୍ର’ ରହିଥିଲେ ବି ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଅଗ୍ରଣୀ ଭିତ୍ତିରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍।