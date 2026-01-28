Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3089356
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

ବୁଧବାର ଦିନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ସମେତ ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। 2.Ajit Pawar Death: ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Jan 28, 2026, 03:58 PM IST

Trending Photos

Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Ajit Pawar Plane Crash: ବୁଧବାର ଦିନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ସମେତ ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

2.Ajit Pawar Death: ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ୩ ଦିନିଆ ଶୋକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବିସ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ କଳାଦିନ କହିଛନ୍ତି ଫଡନବିସ୍‌।

3.Ajit Pawar: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସାରା ଦେଶକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ବୁଧବାର ସକାଳେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏହି ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କୁ ଜଣେ ଜନପ୍ରିୟ ନେତା ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘X’ ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, “ଅଜିତ ପାୱାର ଜଣେ ଜନନେତା ଥିଲେ। ମାଟି ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଅତି ନିବିଡ଼। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ରହୁଥିଲେ।” ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ପରିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ମୋଦୀ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source

4.Ajit Pawar: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିୟୋଗକୁ ନେଇ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏକ୍ସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଖର ରାଜନେତା ଓ ସମର୍ପିତ ଜନସେବକ ଥିଲେ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । 

5.Odisha Bandh Today: ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ର ଆହ୍ବାନରେ  ଆଜି ଓଡି଼ଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି।  ସକାଳ ୬ଟା ରୁ ଦିନ ୨ଟା  ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯିବ।  ଏହି ବନ୍ଦକୁ ବିରୋଧି କଂଗ୍ରେସ୍ ଦଳ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି।  ବିଜେଡି଼ରେ ଜଦିଓ ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ୍ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲାଗି କୃଷକ ସଂଗଠନକୁ ସାଧୁବାଧ ଜଣାଇଛି। ଧାନକିଣାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିପିକେଟ୍ ଆଳରେ  ମାତ୍ରାଧିକ ତଣ୍ତ ଏବଂ ବିଜୁଳି ଟାରିଫ୍ କୁ ନେଇ ଟାଟାପାଓ୍ବାର୍ ମନମାନୀକୁ  ବିରୋଧ କରି ସଂଗଠନ୍ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 

6.Odishaband: ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ବନ୍ଦ ଡାକରା ସୁପର ଫ୍ଲପ୍ କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି କୃଷକ ତାଙ୍କ ସହ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନାହାନ୍ତି, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଯେ ଚାଷୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି। କାଲି ସୁଦ୍ଧା ୩୭ ଲକ୍ଷ ୯୧ ହଜାର ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍‌ ଧାନ କିଣା ସରିଲାଣି,୮ ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା କୃଷକମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଇ ସାରିଲାଣି।

7.OMC: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଉରକେଲାଠାରେ ଆଜି ୨୮ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ୨୫ତମ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ଓଡ଼ିଶା। ଆସନ୍ତା ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦଘାଟନି ଦିବସରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ମାନ୍ୟବର ଶିଳ୍ପ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମ (ଓଏମସି) ପାଭିଲିୟନକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଭିଲିୟନକୁ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। 

8.Nipah virus Alert: COVID-19 ମହାମାରୀ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଛାଡିଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଭୁଲିବା କଷ୍ଟକର। କୋରୋନା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି, ଅନେକଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଛି। କୋରୋନା ପରେ ଦେଶରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭାଇରସ ଡରାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଭାରତର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିପା ଭାଇରସରେ ସଂକ୍ରମଣି ବ୍ୟକ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ COVID-19 ପରି ଏହି ଭାଇରସ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଭୟଭୀତ ହେବାରେ ଲାଗିଲେଣି। 

9.Banaklagi Niti: ମାଘ ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି। ବନକଲାଗି ନୀତି ଯୋଗୁଁ ୪ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଭୋଗ ଶେଷ ହେବାପରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଦର୍ଶନ। ଆପାତତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ରାତି ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ।

10.Winter Storm: ମାଘ ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି। ବନକଲାଗି ନୀତି ଯୋଗୁଁ ୪ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଭୋଗ ଶେଷ ହେବାପରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଦର୍ଶନ। ଆପାତତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ରାତି ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

OMC
୨୫ତମ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଓଡିଶାରେ OMC ପାଭିଲିୟନ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ
Nipah virus alert
କୋରନା ପରେ ଏବେ ଡରାଇଲାଣି ନିପା ଭାଇରସ, ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଜାଣ ନିଅନ୍ତୁ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ...
plane crash
ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏହି ସବୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜନେତା, ତାଲିକାରେ ରହିଛନ୍ତି କିଛି ସ
Ajit Pawar Plane Crash Reason
Ajit Pawar Plane Crash Reason: କାହିଁକି କ୍ରାସ୍ ହେଲା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିମା
Ajit Pawar
Ajit Pawar: ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିୟୋଗକୁ ନେଇ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ