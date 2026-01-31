Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Advertisement
Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Jan 31, 2026, 04:06 PM IST

1.Cabinet Meeting: ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ବୈଠକ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୧୦ ବିଭାଗର ୧୨ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ ମଞ୍ଜୁର ମିଳିଛି । ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ନୀତିକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଡାଇଭର୍ସନ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ୩୬୨ କୋଟି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି।କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ସେବା ବର୍ଗର ପୁନର୍ଗଠନ ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତିର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ୧୩୨୩ ସଂଖ୍ୟା, ୧୯ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୪ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଏକ ନୂତନ ସେବା ବର୍ଗ ଯଥା: “ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ଉନ୍ନୟନ ସେବା ବର୍ଗ” ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ନିୟମାବଳୀ  ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗ, ଆଇନ ବିଭାଗଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିବା ପରେ ଓଡିଶା ଲୋକ ସେବା ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଵୀକୃତ ହୋଇଛି। 

2.Accident News: ବ୍ରହ୍ମପୁର ହଳଦିଆପଦର ଓଭର ବ୍ରିଜ୍‌ ନିକଟରେ ବାଇକ୍‌ ଉପରେ ଟ୍ରକ ମାଡ଼ିଯିବା କାରଣରୁ ୫ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି । ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଟ୍ରକଟି ଆସି ଲଗାତାର ୩ଟି ବାଇକ୍‌କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା କାରଣରୁ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଘଟଣାରେ ୬ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ରାସ୍ତାରେ ମୃତଦେହ ଗୁଡିକ ଏଣେତେଣେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।

3.Accident in Jajpur: ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ୫୩ ଏନ୍ଏଚ୍ ଆରୁହା ଛକ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା କାରଣରୁ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର୍‌ ହୋଇଯାଇଛି। ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

4.Accident in Bhubaneswar: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। କଳା ରଙ୍ଗର ଏକ ସ୍କୋଡା କାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଛକରେ ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ସ୍କୋଡା କାର୍ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଉଭୟ ସ୍କୋଡା କାର୍ ଏବଂ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।

5.Sunetra Pawar: ଅଜିତ୍ ପାଓ୍ବାର୍ ଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନେତ୍ରା ପାଓ୍ବାର୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଏବେ ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୫ଟାରେ ତାଙ୍କୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ପାଠ କରାଯିବ। 

6.Odisha News: ୮ଜଣ ହତ୍ଯା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଙ୍କୁ ୧୦ ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ କାରାଦଣ୍ଡ । ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଶାଳଦେଇ ଗାଁ ର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମଲ୍ଲି ଜେନା ହତ୍ଯାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ଚୁଡାନ୍ତ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ହତ୍ଯା ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଦନ ମହନ ସାହୁ , ହରେକୃଷ୍ନ ବୋଇତେଇ ଅମରେଶ ରାଉତ , ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ , ବଳରାମ ବେହେରା , ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା , ଭାଗିରଥୀ ପଲ୍ଲେଇ , ଅଞ୍ଜନ ରାଉତ ଏହି ଆଠଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ଯସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। 

7.Crime:୯ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରକୁ ଭୁଜାଲିରେ ହାଣିଲା ୧୦ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର। ରେମୁଣା ହାଇସ୍କୁଲ୍‌ରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗୁରୁତର ଛାତ୍ର FM ମେଡିକାଲ୍ କଲେକରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ରମଣର କାରଣ ଏଯାଏଁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଛାତ୍ର ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

8.Sadhvi Prem Baisa: ଜାନୁଆରୀ ୨୯ ତାରିଖରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁରରେ ସାଧ୍ୱୀ ପ୍ରେମ ବାଇସାଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା କ୍ରମଶଃ ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ, ସାଧ୍ୱୀଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ଗୁରୁ ବୀରମନାଥଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟର ବୟାନ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମାମଲାରେ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ଆଲୋଚନାରେ, ସାଧ୍ୱୀଙ୍କ ପିତା ବୀରମନାଥ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କଥିତ 'ଶେଷ ପୋଷ୍ଟ' ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା। ସାଧ୍ୱୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରାୟ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୋଟ ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଏହା ଭକ୍ତ ଏବଂ ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ଦେହର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛି।

9.Nicotine tobacco ban: ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ ନିକୋଟିନ୍‌ ନଥିବା ପାନ ମସଲା। ନିକୋଟିନ୍‌ ଯୁକ୍ତ ଟବାକୋ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ହେବ ରେଡ୍‌। ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ନିକୋଟିନ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ, ଷ୍ଟୋରେଜ, ବିକ୍ରି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନ୍‌, ଟବାକୋ ଓ ନିକୋଟିନ୍‌ ବ୍ୟାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍‌ ଗଠନ କରାଯାଇଛି।

10.BJD: ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆଜି ନବୀନ ନିବାସରେ ଭେଟିଛନ୍ତି କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ। କଳିକେଶଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଓ  ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୁପାରିସ କରିଥିଲେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୁତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା। କଳିକେଶ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ନବୀନ ନିବାସରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଓ ଦେବୀ ମିଶ୍ର। ନବୀନ ନିବାସରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ କଳିକେଶ ଭେଟିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଦେବୀ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଥିଲେ ଯେ, କଳିକେଶ ଆମ ଦଳର ନେତା ତେଣୁ ଭେଟିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।

Priyambada Rana

