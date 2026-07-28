Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Heavy rain in Odisha: ଗଭୀର ଅବପାତର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବସ୍ତା ମଥାନୀଠାରେ ଜଳକା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଟପିଯାଇଛି। ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୬.୫୦ ମିଟର ଥିବାବେଳେ ସକାଳ ୭ଟା ସୁଦ୍ଧା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ୬.୫୧ ମିଟରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯାହା ନଦୀକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ସକାଳ ୬ଟା ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୬୫.୫ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ପୁରୀରେ ୧୨୦.୬ ମିଲିମିଟର, ପାରାଦୀପରେ ୮୦.୩ ମିଲିମିଟର ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ୫୫.୨ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ନଦୀକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
2.School Closed: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ଖରାପ ପାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାରିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ରହିବ। କେବଳ ସ୍କୁଲ ନୁହେଁ, ଏହି ଚାରି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ଓ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପାଣି ଜମିବା ଏବଂ ଯାତାୟାତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
3.Weather Report: ଦେଶର ପାଣିପାଗ ପୁଣିଥରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗଭୀର ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ମୌସୁମୀ ପବନ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଜୁଲାଇ ୨୮ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ୧୮ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ତୀବ୍ର ପବନ ବହିବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। IMD ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ରାଜସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ କେରଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ୫୦ରୁ ୮୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
4.Assam Flood 2026: ଆସାମରେ ପୁଣିଥରେ ବନ୍ୟା ଭୟାବହ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ୧୫ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୫.୬୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶିବସାଗର, ତିନସୁକିଆ ସମେତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରେଳ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଚାଷଜମି ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସେନା, NDRF ଓ SDRF ଟିମ୍ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି।
5.Deep Depression: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ ଦୀଘା ନିକଟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ–ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଦେଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଜାରି ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଅବପାତଟି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଗତି କରିବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରୀରୁ ଅତିଭାରୀ ବର୍ଷା ସହ ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଓ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
6.Bus Fine: ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପରିବହନ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ବିରୋଧରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିବହନ ବିଭାଗ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି। ଛତ୍ରପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ବସ୍ଟି ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ୮ ଲକ୍ଷ ୪୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ବସ୍ଟିର ଫିଟ୍ନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରୋଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ବୀମା ଓ ଚାଳକଙ୍କ ବୈଧ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବସ୍ ମାଲିକଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ବଡ଼ ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ପରିବହନ ବିଭାଗ କହିଛି, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିୟମ ପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ।
7.Dharmendra Pradhan: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଜେ.ପି. ନଡ୍ଡା ଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ, କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ CJP ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କେବଳ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲା। ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ବଢ଼ୁଥିବା ଜନଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଶେଷରେ ଏହି ଦାବିକୁ ମାନିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପେପର ଲିକ୍ ବିବାଦ ପରେ ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି (NTA)ରେ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର, ୪୭ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବର୍ଖାସ୍ତ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ପେପର ଲିକ୍ ବିଲ୍ ଭଳି କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜନଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ବୋଲି ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
8.E20 Petrol: ଭାରତ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲରେ ଏଥାନଲ ମିଶ୍ରଣ (Ethanol Blending) ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ 20 ପ୍ରତିଶତ ଏଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ E20 ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତେବେ ଏଥାନଲ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲଠାରୁ ଶସ୍ତା କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସରକାର ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନର ବଜାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଥାନଲ କୌଣସି ଶସ୍ତା ଇନ୍ଧନ ନୁହେଁ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ସରକାର ମକାରୁ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଏଥାନଲକୁ ପ୍ରାୟ ₹71.86 ପ୍ରତି ଲିଟର ଦରରେ କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ GST, ପରିବହନ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଦାମ ପ୍ରାୟ 70 ଡଲାର ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ରହେ, ସେତେବେଳେ E20 ପେଟ୍ରୋଲର ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ ସମାନ କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ହୁଏ। କେବଳ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଦାମ 120ରୁ 130 ଡଲାର ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ଉପରକୁ ଯାଇଲେ ଏଥାନଲ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଅଧିକ ସସ୍ତା ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରିବ।
9.Parliament Monsoon Session: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଜି ସଂସଦରେ ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧାନଗତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲୋକସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡ଼. ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ 'ପବ୍ଲିକ ଏଗ୍ଜାମିନେଶନ୍ସ (ଗଲତ ତରିକାରୁ ସୁରକ୍ଷା) ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍, ୨୦୨୬' ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା, ପେପର ଲିକ୍ ଓ ସଂଗଠିତ ଅନିୟମିତତାକୁ ରୋକିବା ଏହି ବିଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବିଲ୍ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହାକୁ ପାରିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିବେ।ଏହାସହ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ 'ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ (ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା) ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍, ୨୦୨୬' ସଂସଦରେ ବିଚାର ଓ ପାରିତ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ, ବିରୋଧୀ ସାଂସଦ ସୌଗତ ରାୟ, ଏନ୍.କେ. ପ୍ରେମଚନ୍ଦ୍ରନ ଓ ଡିନ୍ କୁରିଆକୋସ ମେ’ ୨୦୨୬ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟାଦେଶକୁ ଖାରଜ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନଗତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଟି ବିଲ୍କୁ ନେଇ ସଂସଦରେ ସରକାର ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
10.Sharmila Dhanukar: ଗ୍ଲାସ୍ଗୋରେ ଚାଲିଥିବା ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ଗୌରବମୟ ସଫଳତା। ମହିଳା ସଟ୍ ପୁଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ଶର୍ମିଲା ଧନକଡ଼ ୯.୮୧ ମିଟର ଥ୍ରୋ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ଭାବେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ୨୦ ବର୍ଷ ପରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପଦକ ଜିତିବାର ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, ପୁରୁଷ ହାଇଜମ୍ପରେ ଶରବେଶ କୁଶାରେ ଐତିହାସିକ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ଦେଶକୁ ଆଉ ଏକ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାର ପୁରୁଷ ହାଇଜମ୍ପ ଇଭେଣ୍ଟରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ହୋଇ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ସଫଳତା ଗ୍ଲାସ୍ଗୋ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତର ପଦକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି।