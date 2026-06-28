Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Snana Purnima: ରାତି ପାହିଲେ ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏହାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପରିବେଶ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ସେନାପଟା ବାହୁଟ ଲାଗିବା ସହ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦେବସ୍ନାନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗଜାନନ ବେଶ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁବିଧାର୍ଥେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଯାଇଛି।
2.Tamilnadu gas Tragedy: ତାମିଲନାଡୁରେ ଘଟିଥିବା ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଖମାର ଥାନା ଅଧୀନ ଆଲୁରି ପଞ୍ଚାୟତର ଅନ୍ଧାରି ସାହିର ଜଣେ ଜୁଆଙ୍ଗ ଯୁବତୀଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଛି। ଏହା ସହ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ୧୩ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।
3.Accident News: ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଖମାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରକୋଟିଆ ନିକଟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ଟି ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଳକଙ୍କ ତତ୍ପରତା ଯୋଗୁଁ ବସ୍ରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ୪୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା। ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
4.Mahanadi Water Issue: ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୈଷୟିକ ସ୍ତରର ଆଲୋଚନା ସକାରାତ୍ମକ ରହିଛି। ମୋଟ ୧୫ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ୧୨ଟିରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବୈଷୟିକ ସ୍ତରର ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକି ଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହେବ। ଏହି ବୈଠକରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅମିମାଂସିତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ।
5.Ayodhya Ram Mandir: ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ ଟଙ୍କା ପଇସା ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ କେବଳ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ନୁହେଁ ପୁରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗଠିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ (SIT) ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ ଶେଷ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ୮ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇଛି।
6.Weather Update: ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଜୁନ୍ ୨୮ ତାରିଖ ପାଇଁ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଝଡ଼ ପବନ ହେବା ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। IMD ଅନୁଯାୟୀ, ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଉତ୍ତର ଭାରତ, ପୂର୍ବ ଭାରତ ଏବଂ ପାହାଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପାଗରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଜୁନ୍ ୨୮ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଓ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବଜ୍ରପାତ, ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୫୦ କି.ମି. ବେଗରେ ଝଡ଼ ପବନ ଏବଂ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ସାରାଦିନ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଉମସରୁ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ତୀବ୍ର ପବନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସତର୍କ ରହିବାକୁ IMD ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
7.USA-Iran Conflict: ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିଛି। ଆମେରିକା ଦାବି କରିଛି ଯେ, ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଇରାନର ସାମରିକ ଠିକଣା ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହର୍ମୁଜ୍ ଜଳସନ୍ଧି (Strait of Hormuz) ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଆମେରିକୀୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ (CENTCOM) ଅନୁସାରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଇରାନର ସାମରିକ ନଜରଦାରି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯୋଗାଯୋଗ ନେଟୱର୍କ, ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ଡ୍ରୋନ୍ ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଇନ୍ ବିଛାଇବା କ୍ଷମତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହି ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲା।
8.Pakistan: ପାକିସ୍ତାନର କରାଚି ସହରରେ ପାକିସ୍ତାନ ରେଞ୍ଜର୍ସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଏକାଧିକ ବିସ୍ଫୋରଣ। ଲଗାତାର ୩ଟି ବିସ୍ଫୋରଣ ସହ ଅନ୍ଧାଧୁନ୍ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୩ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଘଟଣା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରଖିଛି।
9.Bollywood Director Rohit Shetty: ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବଲିଉଡର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀ। ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ଧମକ ମିଳିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶନିବାର ସକାଳେ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଫୋନ୍ କରି ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କଠାରୁ ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍ ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ କଲରଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛି।
10. FIFA 2026: ଫିଫା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ୨୦୨୬ର ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ୪୮ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ୩୨ଟି ଦଳ ନକ୍ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନତି କରିଥିବା ବେଳେ ୧୬ଟି ଦଳର ଅଭିଯାନ ଏଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତେବେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଦଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାନାମା ସବୁଠାରୁ ନିରାଶାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଦଳଟି ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଗୋଟିଏ ବି ଗୋଲ୍ କରିପାରିନଥିଲା। ଗ୍ରୁପ୍–Lରେ ଥିବା ପାନାମାକୁ ଘାନା, କ୍ରୋଏସିଆ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାନାମା ଭଲ ରକ୍ଷଣାତ୍ମକ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା।