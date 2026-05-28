Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
1.EidUlJuha: ଆଜି ଇଦ୍-ଉଲ୍-ଜୁହା ବା ବକ୍ରି ଇଦ୍। ଈଦ୍ ଅଲ-ଆଧା - ଯାହାକୁ ବକ୍ରିଦ୍, ବକ୍ରା ଈଦ୍, କିମ୍ବା ଈଦ୍-ଉଲ୍-କୁର୍ବାନି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା - ଇସଲାମର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହି ପର୍ବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଇସଲାମିକ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ଶେଷ ମାସ ଧୂ-ଅଲ୍-ହିଜ୍ଜାହ ମାସର ୧୦ ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ପବିତ୍ର ହଜ୍ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ସମାପ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନର ପର୍ବ ବକ୍ରି ଇଦ୍। ଏ ନେଇ ମସଜିଦ୍ରେ ନମାଜ ପାଠ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
2.Odisha CM: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବୁଧବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ବେଦାନ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସହ ଏକ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ବେଦାନ୍ତ ଲିମିଟେଡର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏକ ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକର ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀର ଆଗାମୀ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଉପରେ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ନିବେଶକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଖଣି ଏବଂ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିଛି ।
3.Odisha Weather Update: ପ୍ରବଳ ଖରା ଗରମରେ ଜଳୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ୪୦-୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହୁଛି ଦିନ ତାପମାତ୍ରା। ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ବୌଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଛି। ରାଜ୍ୟର ୧୭ ସହରର ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରି ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବାବେଳେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ବୌଦ୍ଧରେ ୪୬ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗିର, ନୂଆପଡ଼ା, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ଭବାନିପାଟଣା, ସୋନପୁରରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା କିଛି ମାତ୍ରରେ ଖରା ଗରମରୁ ହାଲୁକା ତ୍ରାହି ଦେଉଛି। ଆଜି ତଥା ମଇ ୨୮ ରେ ରାଜ୍ୟର ୨୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ନେଇ କିଛି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ।
4. Power Cut in Odisha: ଟିପି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (TPCODL) ଗୁରୁବାର, ମେ ୨୮ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନତିକରଣ, ଗ୍ରାହକ-ପ୍ରାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ମରାମତି ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ। ସକାଳ ୩:୦୮ ରେ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ସଦ୍ୟତମ ବିଭ୍ରାଟ ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ସକାଳ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ପାଇଁ କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତାଳଚେର ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଡିଭିଜନର ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ୍ ର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ।
5.IIC Suspend: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତାଳଚୁଆ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା IIC ନିଲମ୍ବିତ। IIC ସଂଧ୍ୟାରାଣୀ ଜେନାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କଲେ ପୋଲିସ ଡିଜି। ମା’, ପୁଅଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।
6.Middle east Conflict: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି; ଯେତେବେଳେ ସଂଘର୍ଷର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ନିରନ୍ତର ଜାରି ରହିଛି। ଗତ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ, ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଏକ ଇରାନୀ ସାମରିକ ଘାଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ଏବଂ ଇରାନୀ ଡ୍ରୋନକୁ ମଧ୍ୟ ଖସାଇ ଦେଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ, CENTCOM ଦକ୍ଷିଣ ଇରାନରେ IRGC ଜାହାଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ସମୟରେ, ବନ୍ଦର ଆବାସର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ତିନୋଟି ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା।
7.Jeypore Bandh: ଆଜି ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ଜୟପୁର ସହର ବନ୍ଦ। ସକାଳ ୬ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ। କାଗଜ କଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଦାବିରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ, ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।
8.Odisha News: ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଳଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଭଳି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ସମୟରେ କୁରାଲୋଇ, ଜାମଖାନୀ ଏବଂ ଘୋଘରପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ କିଓସ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଦୈନିକ ଅତିରିକ୍ତ ୭୨,୦୦୦ ଲିଟର ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନିର୍ମଳ ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଦୈନିକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ୨.୪୬ ଲକ୍ଷ ଲିଟର ଜଳର ପରିପୂରକ ଅଟେ। ତେବେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
9.Trump: ଯଦିଓ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ହୋଇଛି, ତଥାପି ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି; ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶାନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଧମକ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବେ, ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓମାନ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏକ ଧମକରେ, ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁନଃ ଖୋଲିବାରେ ସହାୟତା କରେ, ତେବେ ଆମେରିକା ଓମାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିବ।
10.ମୋହନଲାଲଙ୍କ 'ଦୃଶ୍ୟମ 3' ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ସାତ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ଫିଲ୍ମର ଆୟ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଧାରା ରହିଛି। ଏହି ସିନେମା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ₹୨୦୦ କୋଟି ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମୋହନଲାଲଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେଙ୍କ 'ଚାନ୍ଦ ମେରା ଦିଲ' ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଛଅ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଆଖି ଦୃଶିଆ ଆୟ କରିପାରିନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ରୋଜଗାର କରିଛି।