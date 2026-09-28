Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.CAG Report: ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ। ରିପୋର୍ଟରେ GST ଅଧୀନରେ ଥିବା ଇ-ୱେ ବିଲ୍ରେ ବଡ଼ ଅନିୟମିତତା ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ୨୦୧୯ରୁ ୨୦୨୪ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୭ଟି ବୃହତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ, ସେଥିରୁ ୧୩୩ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ତେବେ ଜୁନ୍ ୨୦୨୪ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର ୨ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର 5T ସ୍କୁଲ୍ ରୂପାନ୍ତରଣରେ ମଧ୍ୟ ଅନିୟମିତତା ଧରିଛି ଏଜି। ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ସହ ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ନଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରଣ କାମ କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଓ ବିଜ୍ଞାନାଗାର ମଧ୍ୟ ଅକାମୀ ହୋଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହାସହ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିବା ନେଇ ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
2.Flood Situation: ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ୫ଟି ବ୍ଲକ୍ରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଧାମନଗର, ଭଦ୍ରକ, ଚାନ୍ଦବାଲି, ତିହିଡି ଓ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ୍ରେ ଥିବା ମୋଟ ୩୦୬ଟି ସ୍କୁଲ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ପାଣି ଓ ଯାତାୟାତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ ଯେପରି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନଜର ରଖିଥିବା ବେଳେ ପରିସ୍ଥିତିର ଅଗ୍ରଗତି ଅନୁସାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଏହି ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
3.Hirakud Dam: ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ୩୦ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବା ପରେ ଫୁଲି ଉଠିଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନଦୀ ମହାନଦୀ। ଗେଟ୍ ଦେଇ ବେଗରେ ପାଣି ତଳମୁଣ୍ଡକୁ ଛୁଟୁଥିବା ବେଳେ ମହାନଦୀରେ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୁ ସୁ ଶବ୍ଦ ସହ ଘୁ ଘୁ ଗର୍ଜନ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ମହାନଦୀର ପାଣି। ଜଳପ୍ରବାହ ବଢ଼ିବା ପରେ ନଦୀକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ବଢ଼ାଯାଇଛି।
4.Vigilance Raid: ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ୍ର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଦିତା ଦାଶ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ୩୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ସୋମନାଥ ସେଠୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଧରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବକେୟା ବିଲ୍ ଓ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାବଦ ଅର୍ଥ ରିଲିଜ କରିବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିକଟରେ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଦିତା ଦାଶଙ୍କୁ ଧରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ୩୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଆଗକୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
5.Odisha Assembly: MMDR ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଗୃହ ମୁଲତବୀ। ଅଚଳାବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ। ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ମୁଲତବି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲେ। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର, ରିଲିଫ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଆଶବ୍ୟକତା ଥିଲା। ହେଲେ ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି। ବିଧାନସଭାର ୫ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ କେବଳ ୪ଟି ବିଲ୍ ହେଲା ପାରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୯ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ୫ ଦିନ ଚାଲିପାରିଛି ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ।
6.ABVP Protests: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ତୁରନ୍ତ କରାଇବା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନର ତାରିଖ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରିବା ଦାବିରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ (ABVP) ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଆର୍ଡିସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏବିଭିପିର ଦାବି ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଉ। ସଂଗଠନ କହିଛି ଯେ ଏହି ଦାବି ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବିଭିପି ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଡିସିଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ସଂଗଠନର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସ୍ୱେତାଂଶୁ ଶେଖର ବରାଇଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଏବଂ ୧୨ ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା।
7.Indian Railway SMS Service: ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପାର୍ବଣ। ଯଦି ଆପଣ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା,ଦୀପାବଳୀ ଓ ଛଟ୍ ପୂଜାରେ ଟ୍ରେନ୍ ରେ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ,ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏ-ନେଇ ଟ୍ରେନ୍-ରେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ରେଳବାଇ ଏକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଧାରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିନରେ ରେଳବାଇ ଏବେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ମେସେଜ୍ ପଠାଇ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍-ରେ ଉପଲବ୍ଧ ସିଟ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବ। ଏ-ପରି ମେସେଜ୍ ପାଇବା ଦ୍ବାରା ଯାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଏ-ହି ସୁବିଧା ସହିତ ପାର୍ବଣରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେନ୍ ରେ ଭିଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କମିବା ସହ ଲୋକେ ସିଧାସଳଖ ଖାଲି ସିଟ୍ ରେ ଥିବା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଏମଏମଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ।
8.Actress Jasmin Majhi Death: କଳା ଜଗତରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଲବମ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ଡାନ୍ସର ଜାସ୍ମିନ ମାଝୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ, ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ ସେ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଲବମ୍ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଜସ୍ମିନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଜଣାପଡିବା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଓ ସାଥୀ କଳାକାରମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ଜଣାଇବା ସହ ତାଙ୍କ ବିୟୋକ ଖବରକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଗତ ୨୫ ତାରିଖ ଘର ପାଇଖିନା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ଏସିଡ୍ କୁ ପିଇଦେଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଥମେ ଖପ୍ରାଖୋଲ୍ ମେଡିକାଲ୍ କୁ ନେଇ ଥିଲେ। ପରେ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ସ୍ଥିତ ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ୍ ଓ ହସପିଟାଲ୍ କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେଠାରେ ସେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।
9.Arya Patnaik Pregnancy:ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ପରିଚିତ ନାମ ହର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖବର ଏକ ବିଶେଷ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ମାତୃତ୍ୱର ନୂଆ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ବିବାହ ପରେ ଏବେ ଆର୍ଯ୍ୟା ଓ ସୁବୋଧୀପଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଡ଼ିହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ। ମାଆ ହେବାର ଖୁସି ଖବର ସେୟାର କରିବା ପରେ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, କଳାକାର ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି।
10.Vithya Ramraj: ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ପାଇଁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଆସିଛି ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା। ସୋମବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ରେ ବିଥ୍ୟା ରାମରାଜ ମହିଳା ୪୦୦ ମିଟର ହର୍ଡଲ୍ସରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିବା ସହ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଧାବିକା ପିଟି ଉଷାଙ୍କ ୪୨ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ନାଗୋୟାରେ ବିଥ୍ୟା ୫୪.୭୫ ସେକେଣ୍ଡରେ ରେସ୍ ଶେଷ କରି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ। ପିଟି ଉଷା ୧୯୮୪ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ୫୫.୪୨ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ସହ ଏହି ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଚାରି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏହି ରେକର୍ଡ ଅତୁଟ ରହିଥିଲା। ୨୦୨୩ ହାଙ୍ଗଝୋ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ବିଥ୍ୟା ୫୫.୪୨ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ କରି ଉଷାଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ସମାନ କରିଥିଲେ। ନାଗୋୟାରେ ୫୪.୭୫ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ସହ ସେ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡକୁ ୦.୬୭ ସେକେଣ୍ଡରେ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି।