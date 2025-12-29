Advertisement
Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Dec 29, 2025, 04:02 PM IST

Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..

1.Unnao case: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉନ୍ନାଓ ବଳାତ୍କାର ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ବିଧାୟକ କୁଲଦୀପ ସିଂହ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଜାମିନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅନ୍ତରୀଣ ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କୋର୍ଟ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଏବଂ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ୨୦୧୭ ଉନ୍ନାଓ ବଳାତ୍କାର ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ବିଧାୟକ କୁଲଦୀପ ସିଂହ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ଉପରେ କୋର୍ଟ ଅନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲା ଜଣେ ନାବାଳିକା ଝିଅଙ୍କ ବଳାତ୍କାର ସହିତ ଜଡିତ। 

2.Zero Night Celebration: Unnao case: ଜିରୋ ନାଇଟକୁ ଆଖିରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଗତ ୨୦ ତାରିଖରୁ ଜୋରଦାର ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦେଢ଼ଶହରୁ ଦୁଇଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ।

3.TPCODL: ଭୁବନେଶ୍ବର TPCODL କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ କଂଗ୍ରେସର ବିକ୍ଷୋଭ.. ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ କଂଗ୍ରେସ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସରକାର ଓ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ନିବୃତ୍ତ ନହେଲେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ।

4.Aravalli Issue: ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳା ମାମଲାରେ ବଡ଼ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନଭେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖର ନିଜସ୍ୱ ଆଦେଶକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଦିଲ୍ଲୀ, ରାଜସ୍ଥାନ(Rajasthan), ହରିୟାଣା ଏବଂ ଗୁଜରାଟକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କମିଟିର ସୁପାରିଶକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜାନୁଆରୀ ୨୧ ତାରିଖରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି କରିବେ। ତିନି ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ବିଚାରପତି ଜେକେ ମାହେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଏଜି ମସିହ ସାମିଲ ଥିଲେ।

5.Anjel chakma: ଡେରାଡୁନରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ତ୍ରିପୁରାର ୨୪ ବର୍ଷୀୟ MBA ଛାତ୍ର ଅଞ୍ଜେଲ ଚକମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ୧୪ ଦିନ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପରେ ଆଞ୍ଜେଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଛାତ୍ର ଜଣକ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ, "ମୁଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ"। ଏହି ଘଟଣାଟି ଡିସେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା। ଆଞ୍ଜେଲ ଚକମା ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ମାଇକେଲ ଚକମାଙ୍କ ସହିତ ଡେରାଡୁନର ସେଲାକୁଇ (ସଲେକି) ବଜାରରେ ଏକ ମଦ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଜାତିଗତ ବୈଷମ୍ୟ ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ "ଚାଇନିଜ୍" ବୋଲି କହିଥିଲେ। 

6.Odisha Politics: ବିଜେଡି ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିବା ତଥା ସରକାର ଗଠନ କରିନପାରିବା ନେଇ ଏବେ ବି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି । ବିଜେଡି ହାରିବାର କାରଣ କହି ଖୋଲା ଟାର୍ଗେଟ୍‌ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ପାତ୍ର । ନାଁ ନ ନେଇ ‘ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଣ୍ଡ୍‌ କୋ’କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍‌ କରିଛନ୍ତି ବଦ୍ରି । ବଦ୍ରି ସିଧାସଳଖ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ନବୀନ ପ୍ରଚାରକୁ ଗଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମ ଦଳ ହାରିଲା’, ଏହା କ’ଣ ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ନୁହେଁ କି ବୋଲି କହିଲେ । 

7.Humane Sagar: ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ମା’ ଶେଫାଳୀଙ୍କ ଏତଲା ପ୍ରସଙ୍ଗ। କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏତଲା ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି,ଏତଲାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବେ। ମେଡିକାଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି,ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ତର୍ଜମା କରାଯିବ।

8.January Festival: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏହି ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଏଥିରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ମହାନ ପର୍ବ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷା କରୁଥିବା ମୌନୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ଶକ୍ତି ପୂଜା ସହିତ ଜଡିତ ଗୁପ୍ତ ନବରାତ୍ରିଠାରୁ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରାଯିବ। ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏବଂ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଭଳି ଜାତୀୟ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏକାଦଶୀ, ପ୍ରଦୋଷ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପବାସର ସଠିକ୍ ତାରିଖ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ 2026 ପାଇଁ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା।

9.Train catches Fire: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ୟେଲାମାଞ୍ଚିଲିରେ ଟାଟାନଗର ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଦୁଇଟି କୋଚରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଜଣାପଡିନାହିଁ। ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇଟି କୋଚରେ ମୋଟ ୧୫୮ ଜଣ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରେନର B1 ଏବଂ M2 କୋଚରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟ୍ରେନରେ ଶୋଇଥିଲେ। ନିଆଁ ଲାଗିବା ଦେଖି ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇ ଟ୍ରେନକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଉଭୟ କୋଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୂଆଁରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଷ୍ଟେସନ ଧୂଆଁରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

10.Delhi Weather: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାନବାହାନର ଗତି ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଦୁର୍ବଳ ହେବା ସାଧାରଣ ଅସୁବିଧାକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛି, ଏବଂ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଖରାପ ହେଉଛି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ରବିବାର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 22 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପାଗ ଧାରା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି

Priyambada Rana

