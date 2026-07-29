Add Zee Business As A Preferred Source
App

Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 29, 2026, 10:15 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:15 AM IST
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Image Credit: Image Source: Original

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
School Closed Today: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଭୟ: ୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ସବୁ ସ୍କୁଲ-କଲେଜ ବନ୍ଦ
odisha rain alert1 hr ago
2
Bhadrak Flood1 hr ago
3
kangana ranaut1 hr ago
4
neet paper leak2 hrs ago
5
Prahlad Joshi3 hrs ago