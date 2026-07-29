Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1. Rain in Odisha: ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ (Deep Depression) ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବାରୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପାଗରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଓ ଦମକା ପବନ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼ ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର ଓ ନୂଆପଡ଼ା ସମେତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି।
2.Flood in Balasore: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳକା ନଦୀର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଦରଡା ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଫୁଟ୍ର ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ବନ୍ୟାଜଳ ଚାଷ ଜମି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ନଦୀ ବନ୍ଧଟି କେବଳ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ବନ୍ୟାରେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଧ ମରାମତି ସହ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନଙ୍କୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
3.Flood in Bhadrak: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ବୈତରଣୀ ଓ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ରହିଛି। ନଦୀକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସକାଳ ୬ଟା ସୁଦ୍ଧା ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ ୧୮.୭୦ ଫୁଟ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଏହାର ବିପଦ ସଂକେତ ୧୭ ଫୁଟ ରହିଛି। ଫଳରେ ନଦୀ ବିପଦ ସୀମାରେଖାଠାରୁ ବହୁ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯାହା ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
4.School Closed Today: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ୮ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଏହି ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ଯାଜପୁର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼ ଏବଂ ସୋନପୁର। ଏହି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
5.NEET ପେପର ଲିକ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସାକୁ ନେଇ ନୂଆ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ପେଲେଟ୍ ଗନ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ ବଳ (CRPF)ର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ (RAF)କୁ ପେଲେଟ୍ ଗନ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି।ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସାର୍ବଜନୀନ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଟିୟର୍ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁମତି ପରେ ପମ୍ପ ଆକ୍ସନ୍ ଗନ୍ (ପେଲେଟ୍ ଗନ୍) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।
6.Prahlad Joshi: ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଲୋକସଭାରେ ତୀବ୍ର ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ପୁରୁଣା ବୟାନକୁ ଉଠାଇ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଦିନେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ , ସେ ଆଜି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ। ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ।
7.CM Mohan Majhi: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଆଜିଠାରୁ ୪ ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ସକାଳ ୧୦ଟା ୧୫ ମିନିଟ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ, ପାଣ୍ଠି ବରାଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।
8.Donald Trump: ଆମେରିକାର ସେନେଟ୍ ରୁଷ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିଲ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛି। ଏହି ବିଲ୍ରେ ରୁଷରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ତୈଳ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ କିଣୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ଭଳି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ବିଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ଲାଗୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେନେଟ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆମେରିକାର ପ୍ରତିନିଧି ସଭା (House of Representatives)ର ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ଶେଷରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଭାରତ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ୧୦୦% ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ବିଲ୍ର ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ଭାରତର ନଜର ରହିବ।
9.Fire in Spain France: ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ସ୍ପେନର ଜଙ୍ଗଲରେ ଗତ ୧୫ ଦିନ ଧରି ଲାଗିରହିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଜଙ୍ଗଲ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ସ୍ପେନରେ ୧ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଗିରୋନ୍ଦେ ଅଞ୍ଚଳରେ ୪୨ ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ପ୍ରାୟ ୨୫୦ଟି ଘର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିବା ସହ ହଜାର ହଜାର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଓ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତାପ ଓ ମରୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ ବୋଲି ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦିନରାତି ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
10.Commonwealth Games 2026: ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଚାଲିଥିବା କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ଭାରତ ଆଉ ୨ଟି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ବକ୍ସିଂରେ ଅତି କମରେ ୩ଟି ପଦକ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ମହିଳା ୬୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ୱେଟ୍ଲିଫ୍ଟିଂ ବିଭାଗରେ ହରଜିନ୍ଦର କୌର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ, ପୁରୁଷ ୧୦,୦୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ଗୁଲଭୀର ସିଂହ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତା ସହ ଭାରତର ମୋଟ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ୧୨ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ପଦକ ତାଲିକାରେ ଭାରତ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।