Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Snana Purnima: ଆଜି ପବିତ୍ର ସ୍ନାନପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅସମ୍ଭବ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରାତିସାରା ଉଜାଗର ରହିଛନ୍ତି। କଳା ଠାକୁରଙ୍କ ଏକ ଝଲକ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଓ ଭକ୍ତିଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
2.Pakistan Afghanistan War: ପାକିସ୍ତାନ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ପୁଣି ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ନିକଟରେ ୪ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ରାତିରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲା। ଏହି ଅପରେସନରେ ୩୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ସୂଚନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତାଉଲ୍ଲା ତରାର ଆକ୍ରମଣର ପୁଷ୍ଟି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଖାଇବର ପଖ୍ତୁନଖ୍ୱା, ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ଏବଂ କରାଚିରେ ଘଟିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ କୌଣସି ପୁଷ୍ଟି କିମ୍ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ।
3.Textbook Error: ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ୧୦ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ତଦନ୍ତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ, OSEPA ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ସମ୍ପାଦନା ମଣ୍ଡଳୀର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନଥିବାରୁ ବିରୋଧୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି।
4.Paddy Procurement Issue: ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା କମିନାହିଁ। ଚାଷ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରବି ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ମଣ୍ଡିରେ ଦିନ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ରେ ଅନେକ ଚାଷୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋକନ ପାଇନଥିବାରୁ ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ କିଛି ଚାଷୀ ବିଷ ବୋତଲ ଧରି ମଣ୍ଡି ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଧାନ ଭିଜି ଗଜା ହୋଇଯାଇଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ତୁରନ୍ତ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଧାର, ଶୀଘ୍ର ଧାନ କ୍ରୟ ଏବଂ ମଣ୍ଡି ପରିଚାଳନାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବାକୁ ଚାଷୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
5.Crude Oil Price: ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି କମୁଥିବା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ (Crude Oil) ଦରରେ ପୁଣିଥରେ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୋମବାର (ଜୁନ୍ ୨୯) ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବଜାରରେ ବ୍ରେଣ୍ଟ ଓ WTI କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ପଛରେ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣିଥରେ ବଢ଼ିଥିବା ତିକ୍ତତାକୁ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସର୍ବଶେଷ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ଦର ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୦.୯୧ ଡଲାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୭୨.୬୪ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି WTI କ୍ରୁଡ୍ ଦର ୧.୩୩ ଡଲାର ବଢ଼ି ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୭୦.୧୪ ଡଲାରରେ କାରବାର କରୁଛି।
6.Weather Update: ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ସୋମବାର ପାଇଁ ୧୭ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଖରାପ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ସତର୍କବାଣୀ ଜାରି କରିଛି। IMD ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ୧୯ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୮୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ୧୫ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଓ ୧୨ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗିର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଗଜପତି, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବିଜୁଳି-ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ପବନ (ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୪୦–୫୦ କିମି) ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
7.Bank Holiday: ଜୁନ୍ ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ ଥିଲେ ଆଗୁଆ ଯୋଜନା କରିବା ଜରୁରୀ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI)ର ଛୁଟି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୧୨ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏଥିରେ ୪ଟି ରବିବାର, ୨ଟି ଶନିବାର (ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ) ଏବଂ ୬ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ବିଶେଷ ଦିବସ ପାଇଁ ଛୁଟି ସାମିଲ ରହିଛି। ତେଣୁ ଚେକ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ, ଡ୍ରାଫ୍ଟ, ଋଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ କାମ ଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସାରିଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
8.US-Iran: ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ପରସ୍ପର ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଦୀର୍ଘ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ନ କରିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। କତାରର ରାଜଧାନୀ ଦୋହାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ସମ୍ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ପ୍ରାଯୁକ୍ତିକ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ କରିବାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ରାଜି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
9.lightning Strike: ନିଜ ଜମିରେ କୋଳି ତୋଳୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରାଣ ନେଲା ବଜ୍ରାଘାତ । ରାଇଘର ମୁଣ୍ଡିବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ନିନାଶପାଣୀ ଗାଁରେ ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବଜ୍ରାଘାତରେ ମା' ଓ ୨୨ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତ ଯୁବତୀ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଶୁ ସେବିକା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
10.Womemn T20 World Cup: ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତର ଅଭିଯାନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଗ୍ରୁପ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ୬ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ ହେବା ସହ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛି। ଭାରତ ଦେଇଥିବା ୧୭୧ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୬ ବଲ ବାକି ଥାଇ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏଲିସ ପେରୀ ଓ ଆସଲେ ଗାର୍ଡନର ଦମଦାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ଦଳର ବିଜୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ।