Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: May 29, 2026, 04:01 PM IST

1.SIR drive in Odisha: ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ଅଭିଯାନ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ (CEO) ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ (CEO) ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଦୁଇଟି ପ୍ରି-ପ୍ରିଣ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଗଣନା ଫର୍ମ ବାଣ୍ଟିବେ। ଏହି ଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପୂରଣ କରି ବିଏଲଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫର୍ମଟି ଭୋଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରସିଦ ଏବଂ ଦାଖଲର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ।

2.Baranga police Station: ବାରଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣା। ପ୍ରତିବାଦରେ ଚଣ୍ଡୀପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ରାସ୍ତାରୋକ। ବାରଙ୍ଗରେ ରାସ୍ତାରୋକ; ଅଟକିଛି ଗାଡ଼ି ମୋଟର। ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ବାବଦରେ ପୋଲିସ ତଥ୍ୟ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯୁବକ କେଉଁଠି ଓ କିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଜଣାଉନଥିବାରୁ ତାତିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ।

3.Weather Updates: ତାତିରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି। ଲଗାତାର ୫ ଦିନ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଆକଳନ। ମୌସୂମୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ ୨୫୦୦ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ମେଘ ଆଚ୍ଛାଦନ ଭାରତ ଆଡକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଣିଛି। ଏକ ବିନାଶକାରୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ମଧ୍ୟ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଗାମୀ ଆଠ ଦିନ ପାଇଁ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ, ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତର 15ଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି।

4.Odisha Crime: Odisha News: ରାଜନଗର ତାଳଚୁଆ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀଙ୍କ ଦବଙ୍ଗଗିରି। ମା' ପୁଅଙ୍କୁ ଥାନା ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମମ ମାଡ଼। ଯାହା ବର୍ବରତାର ସବୁ ସୀମା ଟପିଛି। ଥାନାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ନରଖି ଥାନା ଭିତରେ ନିର୍ମମ ମାଡ ମାରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୁଅ ଆଗରେ ମାଆର ଚୁଟି ଘୋଷାଡ଼ି ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ କରି ନିର୍ମମ ମାଡ ମରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାଆ ଆଗରେ ପୁଅକୁ ପାଇଖାନା ଭିତରେ ପୁରାଇ ମାଡ ମରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ୬ ଘଣ୍ଟା କାଳ ଥାନା ଭିତରେ ମାଆ ପୁଅଙ୍କ ଉପରେ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ପରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ମାଡ଼ରେ ଆହତ ମାଆ ପୁଅ ରାଜନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। 

5.NEET UG 2026: ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଏକ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ରେଖା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି କମ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ (ସ୍ନାତକୋତ୍ତର) କିମ୍ବା NEET (UG) ୨୦୨୬ ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବୈଧ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଦେଖାଇବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପରିବହନ ନିଗମ (DTC) ବସ୍‌ରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ।

6.NEET Paper Leak: ନିଟ୍‌ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌କୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଜଣାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ୬ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।‘ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ସଂପୃକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ, ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଲେ ସତ ପଦାକୁ ଆସିବ କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। କମିଟି କରିଥିବା ସୁପାରିସ ଲାଗୁ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ବିଭ୍ରାଟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଧରାଯାଉ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ମାମଲାର ମନିଟରିଂ କରୁଥିବା କହିଲେ SG।

7.Dharmendra Pradhan Reaction: ନୀଟ୍ ପରିକ୍ଷାପତ୍ର ଲିକ୍ କୁ ନେଇ ଦେଶରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ, ସେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ CBSE ଅନ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାର୍କିଂ (OSM) ବିବାଦ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପେପର୍ ଲିକ୍ ବିଷୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ ମନେ କରେ; ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପରେ, ଉତ୍ତର ପତ୍ରର ପୁନଃଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଦାବି ହୁଏ, ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଘଟିଥାଏ। ଏହା କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। ଯଦି ଜଣେ ଛାତ୍ର ଫଳାଫଳ ସହିତ ଅସହମତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଯେ ସେ କାହିଁକି କମ୍ ମାର୍କ ପାଇଲେ।"

8.Twisha Murder Case: ତ୍ବିଶା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଶାଶୁ ଗିରିବାଳାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି। ଗିରିବାଳାଙ୍କୁ ୫ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ ସିବିଆଇକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଜୁନ୍ ୨ ତାରିଖ ଯାଏଁ ସିବିଆଇ ରିମାଣ୍ଡରେ ରହିବେ ଗିରିବାଳା। ସ୍ବାମୀ ସମର୍ଥ ସିଂହଙ୍କ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ମଧ୍ୟ ଆଉ ୫ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି। ସମର୍ଥ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଜୁନ୍ ୨ ଯାଏଁ ସିବିଆଇ ରିମାଣ୍ଡରେ ରହିବେ।

9.IMD Alert: ଏଥର ମୌସୁମୀରେ ସ୍ବାଭାବିକଠୁ କମ୍ ବର୍ଷା। ସୂଚନା ଦେଲେ IMD ଡିଜି। ମୌସୁମୀଜନିତ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଚଳିତ ମୌସୁମୀରେ ଦେଶରେ ହାରାହାରି ୯୦% ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି IMD ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ଜୁନ୍‌ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ବାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବ। ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ବାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବ। ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତରପୂର୍ବ ଭାରତକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସ୍ବାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକଠୁ କମ୍‌ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

10.Thalapathy Vijay Son Jason Sanjay Debut Movie: ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିନେତା ଥାଲାପଥୀ ବିଜୟଙ୍କ ପୁଅ ଜାସନ ସଞ୍ଜୟ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାସନ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ "ସିଗ୍ମା"ର ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ। ଜାସନ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମ: ଜାସନ ସଞ୍ଜୟ "ସିଗ୍ମା" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମଟି ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଏବେ ଏହା ମୁକ୍ତିଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଫିଲ୍ଟଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପୁଅ ଜାସନ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଜୁଲାଇ ୩୧, ୨୦୨୬ରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ଦର୍ଶକମାନେ ଏହି ତାମିଲ ଆକ୍ସନ ଫିଲ୍ମକୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଜୁଲାଇରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।

