Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Dharakote: ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକ ପଟାଶାଳ ଗାଁରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଆତଙ୍କ। ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୭ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ପରେ ଗାଁରୁ ପାଣି ନମୂନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଧରାକୋଟ ଓ ମାଣିକ୍ୟପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସହ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି।
2.Odisha Band: କାଲି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦକୁ ନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗର ସତର୍କ ସୂଚନା। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ବନ୍ଦ ସମୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଏନେଇ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ଗୃହ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।
3.CISF Camp Firing: ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରର କଠୁଆ ଜିଲ୍ଲାର ବାସୋଲି ସ୍ଥିତ CISF କ୍ୟାମ୍ପରେ ଘଟିଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ୪ ଜଣ CISF ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କ୍ୟାମ୍ପରେ ନିୟୋଜିତ ଜଣେ ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଲ ନିଜ ସାଥୀ ଯବାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କଠୁଆର ସେବା-II ହାଇଡ୍ରୋଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭ଟା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଯବାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ପରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।
4.Laxmidhar Bisoi: ଅଧରହାଣ୍ଡି ସେବକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବିଶୋଇଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ।ଦୀର୍ଘ ୪ଦଶନ୍ଧି ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥମହାପ୍ରଭୁ ଙ୍କ ଅଧର ହାଣ୍ଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆସୁଥିବା କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବିଶୋଇଙ୍କ ଆଜି ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୬୦ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।
6.Odisha Relief Fund: ରିଲିଫ୍ ସହାୟତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ୪ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମୋଟ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଘର ନିର୍ମାଣ ସହାୟତା, ଫସଲ କ୍ଷତି ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଏହି ଅର୍ଥ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିଲିଫ୍ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଜାରି ହୋଇଛି। ୨୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ଜାରି ଚିଠିରେ ଆବଣ୍ଟିତ ଅର୍ଥରାଶିକୁ ଶୀଘ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆବଣ୍ଟନ ହୋଇଥିବା ମୋଟ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ ନବରଙ୍ଗପୁରକୁ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମକୁ ୨ କୋଟି, ଗଜପତିକୁ ୨ କୋଟି ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି।
7.Odisha Vigilance: ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ରାଉରକେଲା ପାନପୋଷ ସବ୍କଲେକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ-କମ୍-ବେଞ୍ଚ କ୍ଲର୍କ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଜେନା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର, ୨୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଜଜ୍, ଭିଜିଲାନ୍ସଙ୍କ ଅଦାଲତ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ସହ ୧ ବର୍ଷର ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
8.Odisha Railway: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍-ବଲାଙ୍ଗିର ନୂତନ ବ୍ରଡଗେଜ୍ ରେଳ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ପୁରୁଣାକଟକ-ଚାରିଛକ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଲାଇନ କାର୍ଯ୍ୟର ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ସର୍କଲର ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୁକ୍ତ ସୁମିତ ସିଂଘଲ ଏହି ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦, ୨୦୨୬ରେ ଏହି ନିରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ନିରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ପୁରୁଣାକଟକ ଏବଂ ଚାରିଛକ ସେକ୍ସନ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନରେ ସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖ ସକାଳ ୮ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚାରିଛକ ଏବଂ ପୁରୁଣାକଟକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନରେ ସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ରେଳ ଲାଇନର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗତି ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ।
9.DA Case: ଆୟଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି (Disproportionate Assets) ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ବଲାଙ୍ଗିର RTO ମନୋଜ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୨୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ପେଶାଲ୍ କୋର୍ଟ, ଭିଜିଲାନ୍ସର ମାନ୍ୟବର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଜଜ୍ ଏହି ମାମଲାରେ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ୩ ବର୍ଷର ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନୋଜ କୁମାର ମହାନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗିରର RTO ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଅବସର ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ଆୟଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା।
10.Asian Games: ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ୪x୪୦୦ ମିଟର ମହିଳା ରିଲେରେ ଭାରତ ଐତିହାସିକ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛି। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ରିଲେ ଦଳ ୩:୨୯.୬୯ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ସହ ରେସ୍ ଶେଷ କରି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ବିଦ୍ୟା ରାମରାଜ, କିରଣ, ପ୍ରାଚୀ ଏବଂ ଏମ୍. ଆର. ପୋଭାମ୍ମା ସାମିଲ ଥିଲେ। ଚାରି ଧାବିକାଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଭାରତ ୪x୪୦୦ ମିଟର ମହିଳା ରିଲେରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି। ସେପଟେ ୪x୪୦୦ ମିଟର ପୁରୁଷ ରିଲେରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପଦକ ଜିତିଛି। ଧରମବୀର, ରାଜେଶ, ମନୁ ଓ ଜୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୩:୦୦.୩୨ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ସହ ରେସ୍ ଶେଷ କରି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି।