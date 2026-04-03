Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
1.Anugul Harasssment: ଅନୁଗୁଳରେ ମହିଳା ହାବିଲଦାରଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ମିନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୨୦ ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଟିମ ଅନୁଗୁଳ ଏସପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଡ଼ିସନାଲ ଏସପିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
2.Daspalla:ବାଣ ଭିଡ଼ିବା ବେଳେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ; ୬ ଜଣ ଗୁରୁତର। ନୂଆଗାଁ ଥାନା କୋରଡ଼ା ଗାଁରେ ଘରେ ବାଣ ଭିଡ଼ିବା ବେଳେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା। ସମସ୍ତ ୬ ଗୁରୁତର ଭୁବନେଶ୍ବର ଓ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
3.Weather: ୮ ତାରିଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, କଳାହାଣ୍ଡି, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ୍, ମାଲକାନଗିରି, କନ୍ଧମାଳ, ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ବଲାଙ୍ଗିରକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ହୋଇଛି। ଏପ୍ରିଲ୍ ୪ରୁ ୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏପ୍ରିଲ୍ ୫ରୁ ୬ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡା, ରାୟଗଡା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ପୁରୀକି ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
4.Cuttack: ରାଜା ସାହାଣୀକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ କଟକ ଡିସିପି। ନିକାଞ୍ଚନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସୁନା ଦୋକାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲେ କହିଛନ୍ତି। ଯେପରି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ନ ଥିବ ସେଭଳି ଦୋକାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ, ଲୁଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ହୋଟେଲ ଓ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହି ରେକି କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ରେକି ଟିମରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟ ରହୁଥିଲେ, ଥାନାର ଦୂରତା କେତେ, ଖବର ଯିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଦେଖୁଥିଲେ। ଦୋକାନରେ କେତେ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ତଥ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ, କେତେବେଳେ ଦୋକାନରୁ ସୁନା ବାହାରେ ଓ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ନଜର ରଖୁଥିଲେ। ସୁନାରେ ଲାଗିଥିବା ଜିପିଏସ୍କୁ ଅଚଳ କରିବା ପାଇଁ ଜାମର ଲଗାନ୍ତି।
5.CHSE: ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (CHSE) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯୁକ୍ତ ୨ ଉତ୍ତର ଖାତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୫୧ଟି ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ୮,୨୫୮ ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ମୂଲ୍ୟାୟନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ ପାଞ୍ଚଟି ଉତ୍ତର ଖାତା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ ୩,୯୬,୫୯୨ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୁକ୍ତ ୨ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଉତ୍ତର ଖାତା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରାୟ ୧୬,୪୯୪ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ଉଭୟ ଭାବରେ କରାଯାଉଛି।
6.Raghav Chadha: ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଉପନେତା ପଦରୁ ତାଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ରାଘବ ଚଢା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଏକ ମୌଖିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଗତକାଲି ରାତିରେ, ସେ ତାଙ୍କ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ଖରାପ ନଜର ଇମୋଜି ସହିତ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏକ ନୀରବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା।
7.Raghav Chadha: ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (AAP) ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବୟାନ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଦଳ ଭିତରେ ବ୍ୟାପକ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦଳର ନେତା ଅନୁରାଗ ଧଣ୍ଡା ଚଢାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଉ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ସୈନିକ ନୁହଁନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖୋଲାଖୋଲି କହିବାକୁ ଟିକେ ବି ଭୟ କରୁନାହାଁନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ ମଧ୍ୟ ଚଢାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାହାରେ କଥା ହେଉଥିବା ନେତାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରେ।
8.Education News:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ସ୍ୱିସ୍ ରି ଇଣ୍ଡିଆ ବୀମା ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନାରେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିପ୍ଲୋମା (PGDM-IBM) ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବିର୍ଲା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (BIMTECH) ସହିତ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଏହି ସହଭାଗିତା ଶିଳ୍ପ-ମୁଖୀ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗବେଷଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୀମା ପ୍ରତିଭା ବିକଶିତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହି ସହଯୋଗରେ ପୁନଃବୀମା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ପରାମର୍ଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସହ-ବିକଶିତତା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
9.Indigo Flight Fees:ଯଦି ଆପଣ ଛୁଟି ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବିମାନ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏହାର ଘରୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରୁଟ୍ ଉଭୟରେ ଇନ୍ଧନ ସରଚାର୍ଜ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ନୂତନ ଦର ୨ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ଦିନ ୧୨ଟାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ନୂତନ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ କେତେ ବୋଝ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି।
9.Konark: ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଇକୋ ରିଟ୍ରେଟ୍ ନିକଟରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଗୋପ ମେଡିକାଲରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ ଡାକ୍ତର; ମୃତକ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
10.Condom Industry Market: ଇସ୍ରାଏଲ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ କମିବାର କୌଣସି ସଙ୍କେତ ଦେଖାଉନାହିଁ। କେହି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମତକୁ ଆକଳନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହଁନ୍ତି; ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ସଂଘର୍ଷ ହ୍ରାସ କରିବାର ସଙ୍କେତ ଦିଅନ୍ତି, କେବଳ ପରଦିନ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଶତ୍ରୁତା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ, ଇରାନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅବରୋଧ କରିଛି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳପଥ ଦେଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ଆମଦାନୀ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ, ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ । ଶୁଖିଲା ଫଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ଉତ୍ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ଉତ୍ପାଦ ଆମଦାନୀରେ ବାଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନଶୈଳୀ ଶିଳ୍ପ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଏହି ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ, କାରଣ କଣ୍ଡୋମ୍ ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।