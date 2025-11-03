Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2986648
Zee OdishaTop 10 News

Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..

Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Nov 03, 2025, 04:10 PM IST

Trending Photos

Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..

1.Amar Patnaik Joins BJP: ବିଜେଡିକୁ ଶକ୍ତ ଝଟ୍‌କା । ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ । ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସାମିଲ୍‌ ହେଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମିଶିଲେ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ । ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମାର ଥିଲେ ଉପସ୍ଥିତ । 

2.Naveen Target BJP Govt: ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ସରକାରଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍‌ । ‘ଆପଣଙ୍କ ସହ ଓ ବିଜେଡି ସହିତ ବେଇମାନି ହୋଇଛି । ‘ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷୋଭ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ୧୧ରେ ଆମେ ବଦ୍‌ଲା ନେବା’ । ‘୧୬ ମାସର ବିଜେପି ସରକାରରେ କାମ ଜିରୋ, ବିକାଶ ପୂରା ବନ୍ଦ’।
‘ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା ୮ ମାସ ହେଲା ଦରମା ପାଇ ନାହାନ୍ତି’ । ସେମାନେ ଗେମ୍‌ ଚେଞ୍ଜର ନୁହଁନ୍ତି, ନେମ୍‌ ଚେଞ୍ଜର ବୋଲି କହିଲେ ନବୀନ। BSKY ଭଲ ନା ଆୟୁଷ୍ମାନ କହି ସମାଲୋଚନା କଲେ ନବୀନ । 

3.Pre Test Census: ୨୦୨୭ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ୩ ଦିନିଆ ପ୍ରାକ୍‌ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ଟ୍ୱିନ୍‌ ସିଟି ସହ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଆଜିଠୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ରାଜ୍ୟର ୪ ଟି ସ୍ଥାନରେ ନଭେମ୍ବର ୧୦ରୁ ୩୦ ଯାଏଁ ପ୍ରାକ୍ ଜନଗଣନା। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ୩୪ ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ କରିବେ ଜନଗଣନା । ଏଥର ପେପର୍‌ ନୁହେଁ ମୋବାଇଲ ଆପ୍‌ରେ ହେବ ଜନଗଣନା । 

Add Zee News as a Preferred Source

4.Pitabas Tragedy New Update: ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା । ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଉମା ବିଷୋୟୀ ଓ ସୁଟର କୁରୁପତି ଭୂୟାଁ ଗିରଫ । ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଏହି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବହୁଦିନ ଧରି ଫେରାର ରହିଥିଲେ। ଶେଷରେ ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଜେରା କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । 

5.Bhadrak Crime: ଭଦ୍ରକ ଆଗରପଡ଼ା ଥାନାଞ୍ଚଳରେ ନାବାଳିକାକୁ ଅସଦାଚରଣ । ନଦୀକୁ ଶୌଚ ପାଇଁ ଯିବା ବେଳେ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ।
ବିରୋଧ କରିବାରୁ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୁହଁ ପଥରରେ ଫଟାଇ ଦେଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । ନାବାଳିକାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ।
ନାକ ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଛି ଗଭୀର ଆଘାତ, ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଆଗରପଡ଼ା ଥାନାରେ ଅଟକ । 

6.Rajasthan Road Accident: ଟ୍ରେଲରକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବସ । ୧୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏପରି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିଛି ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁରରେ । ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରେଲର ସହିତ ଏକ ବସ୍ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଧକ୍କା ଏତେ ଜୋରଦାର ଥିଲା ଯେ ବସ୍‌ର ଆଗ ଭାଗ ପୂରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ।

7.Talengana Road Accident: ତେଲେଙ୍ଗାନାର ରଙ୍ଗାରେଡ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା । ୨୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ-ବିଜାପୁର ରାଜପଥରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟିପ୍ପର  ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଧକ୍କା ଏତେ ଜୋରରେ ଥିଲା ଯେ ଟିପ୍ପରଟି ଓଲଟି ପଡ଼ି ବସ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଟ୍ରକରେ ବୋଝେଇ ପଥର ତଳେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଫସି ଯାଇଥିଲେ।

8.Pre test census: ୨୦୨୭ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ୩ ଦିନିଆ ପ୍ରାକ୍‌ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ଟ୍ୱିନ୍‌ ସିଟି ସହ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଆଜିଠୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ରାଜ୍ୟର ୪ ଟି ସ୍ଥାନରେ ନଭେମ୍ବର ୧୦ରୁ ୩୦ ଯାଏଁ ପ୍ରାକ୍ ଜନଗଣନା। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ୩୪ ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ କରିବେ ଜନଗଣନା। ଏଥର ପେପର୍‌ ନୁହେଁ ମୋବାଇଲ ଆପ୍‌ରେ ହେବ ଜନଗଣନା।

9.Choudhar Jail: ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍‌ରେ ଦଉଡ଼ି ଲଗାଇ କଏଦୀଙ୍କ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଏଦୀଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ୍‌କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। କଏଦୀ ଜଣଙ୍କ କାହିଁକି ଏପରି କଲେ ଜଣା ପଡ଼ି ନାହିଁ।

10.Nuclear Submarine: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୁଷ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏହାର ପରମାଣୁ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ପୁଟିନଙ୍କ ସେନା ଏକ ନୂତନ ପରମାଣୁ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଖବାରୋଭସ୍କ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ପୋସେଡନ୍ ପରମାଣୁ ଡ୍ରୋନ୍ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ "ଡୁମସଡେ ମିସାଇଲ୍" ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଏତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏହା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିପାରେ। ରୁଷର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ୟୁରୋପ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Top 10 news
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..
Odisha Politics
ଏବେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Odisha BJP
Odisha BJP: ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଅମର
talangana Accident
ତେଲଙ୍ଗାନାରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୧୭ ମୃତ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର