Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Apr 30, 2026, 04:12 PM IST

Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..

1.Odisha Assembly Special Session: ବିଧାନସଭା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭରୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ହୋହଲ୍ଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ତଳେ ନାରାବାଜି କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ । କେନ୍ଦୁଝରରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କଙ୍କାଳ ନେବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କଙ୍କାଳ ନେଇ ଯିବା ଘଟଣାରେ କଂଗ୍ରେସ  ବର୍ଷିବା ସହ ବିଧାନସଭା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ କକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ।

2.Jitu Munda: ସେପଟେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଭଉଣୀର କଙ୍କାଳ ନେଇ ଯିବା ଘଟଣାରେ ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ RDC ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ RDC। ଘଟଣାର ଆରଡିସି ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି RDC। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଜଣାପଡୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳା ରହିଛି । ସିସିଟିଭିରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସିସିଟିଭି ଅଡିଓ ଭର୍ସନ ନ ଥିବାରୁ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛି ସେନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଦିନ ୧୧ଟା ୨୬ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସିଥିଲେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ୧୧ଟା ୫୮ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ୪ ଥର ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ଯାଇ କଙ୍କାଳ ଆଣି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆରଡିସି କହିଛନ୍ତି।

3. UGC News: UGC-NETରେ ଅତିରିକ୍ତ ବିଷୟ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା FORESTRY। ୨୦୨୬ ଜୁନ୍‌ ପରଠାରୁ UGC-NETରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। UGC-NET ସିଲାବସ୍‌ରେ ଏସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।

4.FM କଲେଜ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ ନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଖରାପ ମେସେଜ୍‌ କରିବା ସହ ରୁମ୍‌କୁ ଡାକୁଥିବା ନେଇ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ବେଳାଭୂମି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଡାକୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମେସେଜ୍‌ ଡିଲିଟ୍‌ ଚାପ ଓ ରାସ୍ତାରେ ଫଲୋ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଭୟଭୀତ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମିଷ୍ଟାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗୁଆ ଦିଆ ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ କ୍ଲାସ୍‌ରେ ପାଠ କମ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଶ୍ଳୀଳ କଥା ଅଧିକ କହୁଥିବା, ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଓ ଭୟ ଦେଖାଇବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି।

5.Cm Mohan Majhi: ବିଧାନସଭା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବା ବଦଳରେ ନକାରାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ନିଜ ସରକାର ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ବିଲ୍‌କୁ ପାସ କରି ନଥିଲା। ବିଜେଡି ବି ପଞ୍ଚାୟତସ୍ତରରେ ମହିଳାଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ କଥା କହି ବାଃ ବାଃ ନେଉଛି। ବିଧାୟକ କିମ୍ବା ସାଂସଦ କଥା ଆସିଲା ବେଳେ ପଛଘୁଞ୍ଚା କାହିଁକି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳିଲେ ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୁଏନି । ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା କି ସଂସଦକୁ ପଠାଯାଇନି, ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ମିଳିନି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି; ବିରୋଧୀ ଏଥିରେ ବ୍ରେକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ମହିଳା ଦେବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଚିଠି ଲେଖି ଉତ୍ତର ମାଗିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଶଙ୍କା ନିରର୍ଥକ ବୋଲି ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି।

6.Delhi Weather: ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ମଧ୍ୟରେ ପାଗ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଯାହା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। କଳା ହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ, ପ୍ରବଳ ପବନ ସହିତ ଆକାଶକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳାବୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ NCR ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମରେ ପୀଡିତ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି।

7.Ratha Yatra 2026: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୋଷ ଜାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ଖଳା ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଆଜି ପବିତ୍ର ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ କୋଣ ଗୁଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତିନିଖଣ୍ଡ ଧଉରା କାଠକୁ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଛି। ଖୋଦେଇ କାମ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ରୂପକାର।

8.Accident: ହେମଗିର ଥାନା ରତନସରା ଡିବିଏଲ କ୍ୟାମ୍ପ୍‌  ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଜଳିଯାଇଛି ୨ ଟ୍ରକ୍। ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ସମୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ଅଲୱାର ଜିଲ୍ଲାର ଲକ୍ଷ୍ମଣଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ମୁମ୍ବାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ କୋଟା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ କାରରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିବାରୁ ତାହା ଜଳିଯାଇଛି। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ, ନିଆଁ ସମଗ୍ର ଗାଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାସ କରିଦେଇଥିଲା । ଘଟଣା ସମୟରେ କାରର ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଶିଓପୁରର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଫେରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ।

9.Sudhir Patra: ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜମି ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର ପାତ୍ର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ହେବ DNA ଟେଷ୍ଟ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରତାପ ସିଂର ହେବ DNA ଟେଷ୍ଟ। ସୁଧୀରଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରିବା ପଛରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରତାପର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି।

10.LPG and Diesel Blending Plans: ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ, ସରକାର ବଜାରରେ ମିଶ୍ରିତ ଡିଜେଲ ଏବଂ କମର୍ସିଆଲ ତରଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ (ଏଲପିଜି) ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି, ସରକାର ବଜାରରେ ମିଶ୍ରିତ ଡିଜେଲ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ତରଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ (ଏଲପିଜି) ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲରେ ୨୦% ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରଣ (E୨୦) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତା ପରେ, ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ର ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସରକାର ଏବେ ଡିଜେଲ ଏବଂ ଏଲପିଜି ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଆଇସୋବ୍ୟୁଟିଲ୍ ଆଲକୋହଲ୍ (IBA)କୁ ଡିଜେଲରେ ଏବଂ ଡାଇମିଥାଇଲ୍ ଇଥର (DME)କୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ LPGରେ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି।

