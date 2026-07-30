Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Odisha Flood News: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପଡ଼ିଛି। କାଂଶବାଂଶ ଓ ମହାନଦୀ ସମେତ ଅନେକ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରୁ ଅନେକ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ଚାଷଜମି ଓ ଜନଜୀବନ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋର ଅଞ୍ଚଳରେ କାଂଶବାଂଶ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଜାମୁଝାଡ଼ି ନିକଟରେ ବିପଦ ସଂକେତ ୭.୫୦ ମିଟର ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର ୭.୭୨ ମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ନଦୀକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ନଜର ରଖିଛି।
2. Banki Flood: ଆଠଗଡ଼ ଓ ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଲଗାତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବାଙ୍କୀର ହୁଳୁହୁଳା ପୋଲ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ୫ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ବାଙ୍କୀ ଓ ତିଗିରିଆକୁ ସଡ଼କ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ତିଗିରିଆ-ବଡ଼ବନ୍ଧିଆଣି ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଚଢ଼ିଥିବାରୁ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ତିଗିରିଆ ଓ ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଏକର ଚାଷଜମି ବନ୍ୟାଜଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଲିପଡ଼ା ଗାଁ ଭିତରକୁ ରଣ ନଦୀର ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିଛି।
3.Weather Report: ସାରା ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପୁଣିଥରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ୩୦ ଜୁଲାଇରୁ ୪ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ୨୦ରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ରେଡ୍ ଓ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୫୦ରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଛତିଶଗଡ଼ର ମଧ୍ୟଭାଗ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ ଯୋଗୁଁ ମୌସୁମୀ ଟ୍ରଫ୍ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ସିଷ୍ଟମ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଆସୁଥିବା ଆର୍ଦ୍ର ପବନ ସହ ମିଶି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
4. Assam Flood: ଆସାମରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧୁରିନାହିଁ। ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଏବଂ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା କବଳରେ ରହିଛି। ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ୭୮କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶିବସାଗର, ଚରାଇଦେଓ, ଗୋଲାଘାଟ, ଜୋରହାଟ, ନଗାଓଁ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଏବଂ କାମରୂପ ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହି ୭ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୨୧ଟି ରାଜସ୍ୱ ସର୍କିଲ୍ ଅଧୀନରେ ଥିବା ୫୫୧ଟି ଗାଁ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ମୋଟ ୩,୦୦,୦୩୧ ଜଣ ଲୋକ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଓ ରିଲିଫ୍ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
5.Petrol Diesel Price: ଆଜି ଗୁରୁବାର ଜୁଲାଇ ୩୦ ତାରିଖ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ନୂଆ ତୈଳଦର ଜାରି ହୋଇଛି। ସାରା ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ୧୦୮.୯୭ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ୍ ଲିଟର ୧୦୦.୬୮ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ମୁଲ୍ୟ ଗତ କାଲି ଅପେକ୍ଷା ୩୬ ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେହିପରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ୧୦୨.୧୨ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ୯୫.୨୦ ଟଙ୍କା, କୋଲକାତାରେ ୧୧୩.୪୭ ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ ୯୯.୮୨ ଟଙ୍କା, ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ୧୧୧.୧୮ ଓ ୯୭.୮୩ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ୧୦୭.୮୮ ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ ୯୯.୬୫ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
6. Jajpur Flood: ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ରହିଛି। ଜାଫରପୁର ଚିରିକି ପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସି ଜଣେ ଯୁବକ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ମୁଗୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରହିଛି। ସେହିପରି ବୁଢ଼ା ନଦୀର ବନ୍ୟାଜଳରେ ଭାସି ଦୁଇଜଣ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ୨୮ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୮୪ଟି ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୩ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଙ୍କୁରା ଘାଇ ଘୋଷରା ପାର ହେବା ସମୟରେ ସିମିଳିଆ ହରିଜନ ସାହିର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
7.Paper Leak Bill: ଲୋକସଭାରେ ହଙ୍ଗାମା ମଧ୍ୟରେ ଆଣ୍ଟି ପେପର ଲିକ୍ ବିଲ୍ ପାରିତ ହେବା ପରେ ଆଜି ଏହି ବିଲ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଲୋକସଭାରେ ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଲ୍ ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ସଦନରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେବା ସହ ଏହା ପାରିତ ହେବ କି ନାହିଁ, ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ପରେ ସରକାର ଏହି ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଲୋକସଭାରେ ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସଦନରେ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
8.Prashant Kishore: ବିହାର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଗୁରୁବାର ସକାଳୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିହାରର ବାଙ୍କୀପୁର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଦତିଆ ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ମଞ୍ଜଲପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ହେଉଥିବା ଏହି ମତଦାନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାରେ ଥିବାବେଳେ, ଏହି ଆସନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିର ପ୍ରଭାବ ରହିଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ଆସନ ବଜାୟ ରଖିବା ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି।
9.Donald Trump: ଜୋର୍ଡାନରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଠିକଣାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣ ଚେଷ୍ଟା ହେବା ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିଛି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଇରାନ ସଂପୃକ୍ତ ସାମରିକ ଠିକଣା ଉପରେ ପୁଣିଥରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ଯେ, ଜୋର୍ଡାନରେ ମୁତୟନ ଆମେରିକୀୟ ସେନାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହୋଇଥିବା ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣ ଚେଷ୍ଟାର ଜବାବରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ୱାଶିଂଟନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।ଆମେରିକୀୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ (CENTCOM) ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନର ଇସ୍ଲାମିକ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପ୍ସ (IRGC) ପକ୍ଷରୁ ଜୋର୍ଡାନରେ ମୁତୟନ ଆମେରିକୀୟ ସେନାଙ୍କୁ ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା।
10.Commonwealth Games 2026: କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ମାନେ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଭାରତର ପାରା ଧାବକ ଦିଲୀପ ମହାଦୁ ଗାଭିତ ପୁରୁଷ T47 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ମାତ୍ର ୧୦.୭୧ ସେକେଣ୍ଡରେ ଦୌଡ଼ ସମାପ୍ତ କରି କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସର ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ମହମ୍ମଦ ବାସିଲ୍ ମୋର୍ସିଙ୍ଗନାକଥ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୧୦.୮୩ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ସହ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର କେଭିନ ସାଣ୍ଟୋସଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ଭାରତ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସର T47 100 ମିଟର ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ଐତିହାସିକ ଗୋଲ୍ଡ-ସିଲଭର (One-Two Finish) ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି।