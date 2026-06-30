Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Priyanka Priyadarshini Sahu: ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଭୀମଟାଙ୍ଗୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାହୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ କୋର୍ଟ ଦୋଷୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ୨୦୨୧ ଜୁଲାଇରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ଯାଜପୁରର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ଏକତରଫା ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଘଟଣାଦିନ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଫିସ୍କୁ ଯିବା ପରେ ସେ ଛୁରି ଓ ବିଷ ନେଇ ଘରେ ପଶିଥିଲା। ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ନିଜ ସହ ପଳାଇ ବିବାହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ସେ ମନା କରିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଛୁରିରେ ତାଙ୍କ ବେକ କାଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ହତ୍ୟା ପରେ ନିଜେ ବିଷ ପିଇବା ସହ ହାତର ଶିରା କାଟି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଶୁଣାଣି ପରେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି।
2.Sajid Khan Arrested: ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା ଦୋଷୀ ସାଜିତ ଖାନ୍ ଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୯ ବର୍ଷ ପରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ୨୦୦୮ରେ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ମାମଲାରେ ସେ ଆଜୀବନ ସଜା କାଟୁଥିଲେ। ୨୦୧୭ରେ ୩ ମାସର ପରୋଲ୍ରେ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସାଜିତ ଅମୃତସରରେ 'ଫୟାଜ ଖାନ୍' ନାମରେ ପରିଚୟ ବଦଳାଇ ହକର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ୨୦୨୫ରେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଆଧାରରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଠାବ କରି ଅମୃତସରରୁ ଗିରଫ କରିଛି।
3.kolothia Case: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଳଥିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ବୀଭତ୍ସ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ୨କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ହିମାଂଶୁ ପାଢ଼ୀ (୫୪) ମଙ୍ଗଳବାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ତପସ୍ୱୀ ପାଢ଼ୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ଏକ ପୁରୁଣା ବିବାଦ ଏବଂ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଉତ୍ପନ୍ନ ମତଭେଦ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ୍. ଦେବଦତ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ମାମଲାରେ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଦୁଇ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ ବୋର୍ଡରେ ହାଜର କରାଯିବ।
4.Supreme Court: ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର ଅଭିଯୋଗରେ ଯୋଧପୁର ଜେଲରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଧର୍ମଗୁରୁ ଆଶାରାମ ବାପୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଶର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଆଶାରାମ ବାପୁ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କୌଣସି ତୁରନ୍ତ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଆଶ୍ୱସ୍ତି କିମ୍ବା ଜାମିନ ଦେବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆଶାରାମଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ନିରାଶ କରିଛି। କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
5.Weather News: ଆସନ୍ତା ୩ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଂଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ। ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବାରୁ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ୦୩ ଏବଂ ୦୪ ଜୁଲାଇରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ୪୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟାରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ।
6.New Army Chief: ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ନୂଆ ସେନାମୁଖ୍ୟ ମିଳିଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀ ଜେନେରାଲ୍ ଧୀରଜ ସେଠ ଭାରତୀୟ ସେନାର ନୂତନ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ମି ଷ୍ଟାଫ୍ (COAS) ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ସୀମାରେ ଦୁଇଟି ଅପରେସନାଲ ଆର୍ମି କମାଣ୍ଡର ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାର ବିରଳ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ସେ ପରିଚିତ। ପ୍ରାୟ ୧୩ ଲକ୍ଷ ସୈନିକ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ସେନାର ନେତୃତ୍ୱ ଏପରି ସମୟରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେନାକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର, ଆଧୁନିକ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତମୁଖୀ କରିବା ଦିଗରେ ଦ୍ରୁତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଏହା ସହ ଦେଶର ସୀମାରେ ଉପୁଜୁଥିବା ସୁରକ୍ଷା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା କରିବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି।
7.Paddy Procurement: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରବି ଧାନ କିଣା ଅବଧିକୁ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ୍ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଚାଷୀଙ୍କ ବହୁ ଦାବିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ସରକାର ଏହି ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ରବି ଋତୁରେ ୨୦ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
8.Odisha Yatri App: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ‘ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀ’ ଆପ୍ରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଯୋଡ଼ି ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅଟୋ, କ୍ୟାବ୍, ‘ଆମ ବସ୍’ ଟିକେଟିଂ ଓ ବୋଟିଂ ସେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଏହି ଆପ୍କୁ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ୍ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ସେବା ୧୧୨ ସହ ସମନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। ଜରୁରୀ ସମୟରେ ଉପଭୋକ୍ତା ‘ୱାନ୍-ଟ୍ୟାପ୍’ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଲିସ୍ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଲୋକେସନ୍ ସହ ଆଲର୍ଟ ପଠାଇପାରିବେ। ସ୍କ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ଭବ ନ ହେଲେ ଫୋନ୍ ହଲାଇବା କିମ୍ବା ଟ୍ୟାପ୍ କରି ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ଚାହିଁପାରିବେ। ଆପ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ‘ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀ’କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ତଃସହର ବସ୍, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଟିକେଟିଂ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନସେବା ସହ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ‘ସୁପର ଆପ୍’ ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିବା।
9.July 1 New Rules 2026: ଜୁଲାଇ ମାସ ଆରମ୍ଭ ସହିତ ଦେଶରେ ଅନେକ ଆର୍ଥିକ, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର, ଆଧାର କାର୍ଡ, ରେଳ ଯାତ୍ରା, ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସେବା, କାର କ୍ରୟ ଓ ପାସପୋର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ନିୟମ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। LPG-PNG ଡବଲ୍ କନେକ୍ସନ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା: ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ୯୦ ଦିନର ସମୟସୀମା ୩୦ ଜୁନରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ LPG ଓ PNG ଉଭୟ କନେକ୍ସନ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କନେକ୍ସନ ସରେଣ୍ଡର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସମୟସୀମା ପରେ ନୂଆ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି e-KYC ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସେବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
10.FIFA 2026: ଗତ ସୋମବାର ଟେକ୍ସାସର ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାଞ୍ଚ ଥର ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ବ୍ରାଜିଲ୍ ଜାପାନକୁ ୨-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଜାପାନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାଜିଲର କାସେମିରୋ ୫୬ତମ ମିନିଟ୍ରେ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଟାଇମ୍ରେ (୯୦ତମ ଏବଂ ୫ମ ମିନିଟ୍ରେ) ବଦଳ ଖେଳାଳି ଗାବ୍ରିଏଲ୍ ମାର୍ଟିନେଲି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ବ୍ରାଜିଲ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱକପରେ ଅତି କମରେ କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଫୁଟବଲ୍ ମହାରଥୀ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉଦୀୟମାନ ଜାପାନୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁଇ ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଅତି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬ରେ ବ୍ରାଜିଲର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହେବ।