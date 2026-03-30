Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3159069
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Mar 30, 2026, 04:09 PM IST

Trending Photos

1.Vigilance Raid: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ନୟାଗଡ଼ ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଫିସ୍‌ର ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ। ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଫିସ୍‌ର କିରାଣୀ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ। ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ପେନସନ୍‌ କରାଇ ଦେବାକୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିଲେ ସରୋଜ ସାହୁ।

2.Rabies Free: ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳାନ୍ତକ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଏମସି ଅଫିସ୍‌ରେ ଜଳାନ୍ତକ ମୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଟୀକାକରଣ ଗାଡ଼ିର ଉଦଘାଟନ କଲେ ମେୟର ଓ କମିଶନର। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୨ରୁ ଟୀକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ।

3.Paddy procurement: ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଧାନ କିଣା ନେଇ ଡେଡ୍‌ଲାଇନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଉ୨ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। 

Add Zee News as a Preferred Source

4.Bhubaneswar: ରାଜଧାନୀରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଷ୍ଟେସନ୍‌ରେ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ କହି ୨ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ। ତମାଣ୍ଡୋ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ପୀଡ଼ିତା ଜଣଙ୍କ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର, ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି।

5.Narla MLA: ନର୍ଲା ବିଧାୟିକାଙ୍କ ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନର୍ଲା ବିଧାୟିକାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନର୍ଲା JMFCରେ ଗିରଫ ପରୱାନା ନେଇ ଆବେଦନ କରିଛି ପୋଲିସ। JMFCରେ ଗିରଫ ପରୱାନା ଆବେଦନ ନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି SPଙ୍କ ସୂଚନା। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ନାଁରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ୩ ମାମଲା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ୩ ମାମଲାରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍‌ ହୋଇଛି, ନର୍ଲା ମାମଲାରେ ବି ଚାର୍ଜସିଟ୍‌ ଅଛି।

6.Naveen Patnaik: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜେପି ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ବୟାନ ଉପରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଦିଆଯାଇଥିବା ବୟାନକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ସାଂସଦ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ଚୀନ୍ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦେଇଥିଲେ।

7.Odisha Assembly: ଆଜି ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରଗରମ ହୋଇଛି। ଗୃହରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୧୦ ବର୍ଷରେ ୨୯ ହଜାର ଏସ୍‌ସି/ଏସ୍ ଟି ଆଟ୍ରୋସିଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ୨୦୧୬ରୁ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ୨୯ ହଜାର ୯୩ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ତଦନ୍ତ ପରେ ୪୯୭୨ଟି ମାମଲା ଅସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବର୍ଷକରେ ୨୩୦ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ/କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ଆସିଛି । ଗୃହରେ ଏନେଇ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ୨୩୦ଟି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥି ।ମସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୫୨ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ୪୧ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ।

8.Nitish Kumar: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଏମଏଲସି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ନୀତିଶ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ବିହାର ବିଧାନ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେ ବିଧାନ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ନୀତିଶ କୁମାର ଏହି ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ ସଂସଦକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନର 14 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନୀତିଶ ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ସୁଦ୍ଧା ଏମଏଲସି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।

9.Kerosene: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ସଙ୍କଟ ଦିନକୁ ଦିନ ଗୁରୁତର ହେଇ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କିରୋସିନକୁ ପୁଣିଥରେ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି। କିରୋସିନ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। 60 ଦିନର ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କିରୋସିନ ବିକ୍ରି ହେବ। ୨୧ଟି ରାଜ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ କିରୋସିନର ଆଡ-ହକ୍ ଯୋଗାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କିରୋସିନ ବିକ୍ରୟ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ।

10.Actor Death: ବଙ୍ଗାଳୀ ଟିଭି ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ରାହୁଲ ଅରୁଣୋଦୟ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ-ଓଡିଶା ସୀମାରେ ଥିବା ଦୀଘାରେ ଏକ ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ରାହୁଲଙ୍କ ଶେଷ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସେଟରେ ଥିବା ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷକରି ତାଙ୍କ ସହ-ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ୱେତା ମିଶ୍ର, ଯିଏ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୪୩ ବର୍ଷୀୟ ରାହୁଲ ବାନାର୍ଜୀ ରବିବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୯ ତାରିଖରେ ଦୀଘାରେ ତାଙ୍କ ଟିଭି ଧାରାବାହିକ "ଭୋଲେ ବାବା ପାର କରେଗା" ପାଇଁ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲେ। ସୁଟିଂ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସିନ୍ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ସିନ୍ ସରିବା ପରେ ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରି ନଥିଲେ।

 

About the Author
author img
Priyambada Rana

