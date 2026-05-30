Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Trending Photos
1.Soumya Muder Case: ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଧାରଣା। ନ୍ୟାୟ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମାଆ। ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅକୁ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ମାରିଛନ୍ତି , ସେମାନଙ୍କୁ ଶୂଳି ଦିଆଯାଉ। ମୋତେ ଏତିକି ନ୍ୟାୟ ଦରକାର,ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ।
2.CUET 2026: ପୁଣି ଏକ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ NTAର ତ୍ରୁଟି। ଆଜିର CUET (UG) ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ତ୍ରୁଟି। ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କଲା NTA। ପ୍ରଥମ ସିଟିଂ ପରୀକ୍ଷା ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ବିତୀୟ ସିଟିଂ ମଧ୍ୟ ଅପରାହ୍ଣ ୩ଟା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୪ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ।
3.Ayushman Yajana: ଆୟୂଷ୍ମାନ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଡମିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆୟୂଷ୍ମାନ କାର୍ଡରେ ହେବ ସବୁ ମେଡିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା। ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ଆଡମିଟ୍ ହେବାର ୩ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଡରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା, ୩ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଟେଷ୍ଟ ହେବ ତାହା ଆୟୂଷ୍ମାନ ପ୍ୟାକେଜରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ନ ମାନିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ହେବ।
4.Custodial Torture: ବାରଙ୍ଗ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଘଟଣା ଗୁରୁତର ରାକେଶଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବିରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ପୁଅକୁ ଦେଖିଲି, ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଅଛି। ଡାକ୍ତର ମୋତେ ଡାକି ପୁଅକୁ ଦେଖାଇଲେ, ଗୁରୁତର ଅଛି। ଇଞ୍ଜେକସନ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ଆଜି ରାତିରେ ଚେତା ଫେରିବ ବୋଲି ମୋତେ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ଏକାଧିକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ଡିସିପିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ବାପାଙ୍କ ଖଣ୍ଡନ। ମୋ ପୁଅ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା, ସେ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ। ଘଟଣା ଦିନ ବି ସେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ପୋଲିସ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ତାକୁ ଅକର୍ମଣ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ରାତି ୧୨ରୁ ୩ଟା ଯାଏଁ ପିଟିଛନ୍ତି। ବେକରୁ ପୂରା ଗୋଡ଼ ଯାଏଁ ଚଢ଼ି ତାକୁ ଦଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂପୃକ୍ତ ପୋଲିସଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର।
5.Jagatsinghpur: ଜଗତସିଂହପୁର DRDA ମହିଳା ୱାସ୍ ରୁମ୍ରୁ ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ଜବତ ଘଟଣା। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କନିଷ୍ଠ କିରାଣି ଅଟକ। DRDA କନିଷ୍ଠ କିରାଣି ସଞ୍ଜୟ ଅଧେକାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ୍ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୃକ୍ତ କିରାଣି ଅଟକ, ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରହିଛି।
6.Accident News: ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର CQ-1 ବର୍ଥରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ହାଇୱା ଡ୍ରାଇଭର ମୃତ। ହାଇୱା ଉପରେ କ୍ରେନରୁ ଲୁହାପଥର ଗୁଣ୍ଡ ଖସିପଡ଼ିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ଲଟ୍ରୁ ଲୁହାପଥର ଗୁଣ୍ଡ ନେଇ ବର୍ଥରେ ଅନଲୋଡ୍ କରୁଥିଲା ହାଇଓ୍ଵା। ଆଇପିଟି ଡମ୍ପର ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲଟରୁ କାମ ବନ୍ଦ କରି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି।
7.Bus Owner Ultimatum: ସରକାରଙ୍କୁ ୧୦ ଦିନର ଅଲଟିମେଟମ ଦେଲା ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ୧୦ ଦିନରେ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଲେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ଚେତାବନୀ। ବୈଠକ ପରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସା.ସଂପାଦକଙ୍କ ସୂଚନା।
8.CM Mohan Majhi: ଜୁନ୍ ୨ ତାରିଖରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂ ଦେଓଙ୍କ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ୨ ବର୍ଷର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ। ୯ ତାରିଖ ଭିତରେ ସବୁ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ସମୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବ। ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ସମୀକ୍ଷା ନେଇ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସେ କହିଛନ୍ତି ୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ବିଭାଗ ବହୁତ କାମ କରିଛି, ପୂର୍ବରୁ ମେଟାଲ ସେକ୍ଟରରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଆସୁଥିଲା। ଏବେ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି, ଆଇଟି, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ଆସୁଛି। ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସଫଳତା ମିଳୁଛି।
9.Bhubaneswar: ମଞ୍ଚେଶ୍ବର ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳ ପାଖରେ କାର୍କୁ ଟ୍ରକ୍ ଘୋଷାଡ଼ି ନେବା ଘଟଣା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଗିରଫ, ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ମାମଲା ରୁଜୁ କହିଲେ DCP। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କାଲି ମଧ୍ୟରାତିରେ ଟ୍ରକ୍-କାର୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଟି ଟ୍ରକ୍ ଆଗକୁ ଆସି ଯାଇଥିଲା, ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ଅଟକି ନ ଥିଲେ। କିଛି ବାଟ କାର୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଥିଲେ, PCR ପିଛା କରି ଧରିଲା। ଆଗରେ ରୋଡ୍ ବ୍ଲକ୍ କରି ପାହାଳ ଥାନା ଆଖପାଖରେ ଧରିଲୁ। ଡ୍ରାଇଭର ମାଡ଼ ଭୟରେ ଏପରି କରିଥିବା କହୁଥିଲେ ବି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ମାମଲା।
10. Ollywood News: ଓଡ଼ିଆ ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଖବର, ଜୀ ସାର୍ଥକରେ ଆସୁଛି ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ହରର୍-ଥ୍ରୀଲର୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଅଦୃଶ୍ୟ'। ଆସନ୍ତା ମେ ୩୧ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ରେ ଏହି ମେଗା ମୁଭିର ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରିମିୟର ହେବ। “ପାପକୁ ଲୁଚାଇବା ସହଜ କିନ୍ତୁ କର୍ମକୁ ନୁହଁ, ଶେଷ ପରିଣାମ କ’ଣ ହେବ କାରଣ କର୍ମ ଫଳ ଯେମିତି ହେଲେ ଭୋଗିବାକୁ ତ ପଡିବ”, ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିଜର ଏକ ଦମଦାର କାହାଣୀ ସହ।