Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.PMGSY: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନା (PMGSY) ଅଧୀନରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଓ ଉଦଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ସହ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏନେଇ ତତ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ, PMGSY ଅଧୀନରେ ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କିମ୍ବା ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଜବାବ ରଖାଯାଇଛି।
2.Gandhi Jayanti: ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରାମସଭାକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଓ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଓ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାଏକ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେ ଏକ ଚିଠି ଜରିଆରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରାମସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଗାଁଲୋକଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ଓ ବିକାଶର ପ୍ରାଥମିକତା ଚିହ୍ନଟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ‘ପିପୁଲ୍ସ ପ୍ଲାନ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ୨୦୨୬-୨୭’ରେ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ଓ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି।
3.PM Modi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ପିଏମ୍ଓ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସୂଚନାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଶକ୍ତି ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ଦୁଇ ନେତା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଭାରତ-ଆମେରିକା Comprehensive Global Strategic Partnershipକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ନେତା ନିଜ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
4.Food Poisoning: ଦିଗପହଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ମାର୍ଥାପୁର ଗାଁରେ ଦଶାହ ଭୋଜି ଖାଇ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏଥିସହ ୪ ଜଣ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ମାର୍ଥାପୁର ଗାଁରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଅସୁସ୍ଥଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଓ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ଗୁରୁତର ୪ ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ MKCG ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
5.Accident News: ଧର୍ମଗଡ଼ର ଏନ୍ଏଚ୍ ମୋଟର ଛକ ନିକଟରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ଘଟଣା ପରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଭବାନୀପାଟଣା-ଜୟପୁର ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।
6.llegal LPG Transport: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ବେଆଇନ ଗ୍ୟାସ୍ ଚାଲାଣ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ହଂସପାଳ ଓ ନହରକଣ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରା ଗ୍ୟାସ୍ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଟିମ୍ ୭୯ଟି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରିବା ସହ ଏହି ଚାଲାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ୨ଟି ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ଗାଡ଼ିରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ନେଇ ଯାଉଥିବା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚାଲାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ବୈଧ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇପାରିନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାପରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜବତ ସିଲିଣ୍ଡର ଓ ଗାଡ଼ି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
7.DU students Protest: ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀର କାଲକାଜିସ୍ଥିତ ଆସ୍ଥା କୁଞ୍ଜ ପାର୍କରେ ୧୭ ବର୍ଷୀୟ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହ କଥିତ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ପରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଲେଡି ଶ୍ରୀରାମ କଲେଜ, ମିରାଣ୍ଡା ହାଉସ୍, ଗାର୍ଗୀ କଲେଜ ଓ କମଳା ନେହରୁ କଲେଜ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ଓ ୨୯ରେ ନର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧରଣର ମାର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରୀ ଓ କ୍ୱିୟର୍ ସମୁଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମିରାଣ୍ଡା ହାଉସ୍ ନିକଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମାର୍ଚ୍ଚ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଅଫ୍ ଆର୍ଟସ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦାବି କେବଳ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷାରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। କଲେଜ ଓ ହଷ୍ଟେଲ୍ ନିକଟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ CCTV, ନିୟମିତ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ, ସୁରକ୍ଷିତ ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ରାତିରେ ନିରାପଦ ଯାତାୟାତ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
8.Chaos in Cockpit: ମଝି ଆକାଶରେ ପାଇଲଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା। କକପିଟ୍ରେ ଛୁରାମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ବିମାନରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀ। ଦୁବାଇରୁ ତେଲ୍ ଆଭିଭ୍ ଯାଉଥିବା ଫ୍ଲାଏଦୁବାଇର FZ1073 ବିମାନରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଘଟଣା ପରେ ବିମାନଟିକୁ ସାଉଦି ଆରବର ତିବୁକ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଇ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ବିମାନରୁ ପ୍ରଥମେ ସାଧାରଣ ଜରୁରୀ ସଙ୍କେତ ଏବଂ ପରେ ‘7500’ କୋଡ୍ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏହି କୋଡ୍ ବିମାନରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ‘ଅନଲଫୁଲ୍ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ’ ବା ହାଇଜାକ୍ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ଫଳରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ସୁରକ୍ଷା ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି।
9.INDIA ମେଣ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ପରେ ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ INDIA ମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ନେତା ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, କେହି କେତେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯେତେ ଅଧିକ ହେଉ, ଗଣତନ୍ତ୍ରଠାରୁ କେହି ବଡ଼ ନୁହେଁ। ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
10.Rohit Sharma: ଗୌହାଟୀରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଓପନର ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ମାତ୍ର ୭୨ ବଲ୍ରେ ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ୧୦ଟି ଚୌକା ଓ ୬ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ ଦିନିକିଆ କ୍ୟାରିୟରର ୩୫ତମ ଶତକ। ଅନ୍ୟପଟେ, ଗିଲ୍ ୬୨ ବଲ୍ରେ ଶତକ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ରେ ଉଭୟ ମିଶି ୨୫୫ ରନ୍ର ବିଶାଳ ଭାଗୀଦାରି କରି ଭାରତକୁ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି।