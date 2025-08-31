Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
1.Abjijit Majumdar: ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଅସୁସ୍ଥ। କଟକ ସିଡିଏ ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ‘କାସିଆ କପିଳା’ରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କରି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ।
2.Municipaliy: ୭ ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସପାଲିଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । କରଞ୍ଜିଆ, ବୌଦ୍ଧ, ଭଞ୍ଜନଗର, ଆସିକା, ଛତ୍ରପୁର, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଓ ପୋଲସରା ହେଲା ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସପାଲିଟି ।
3.NAC: ସେହିପରି ୧୬ ନୂଆ NAC ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଲୋଇସିଂହା, ସୋହେଲା, ବଡ଼ମ୍ବା, ନରସିଂହପୁର, ସାଲେପୁର, ଗଁଦିଆ, ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରସାଦ, ପାତ୍ରପୁର, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ, ନର୍ଲା, ଜୟପାଟଣା, ଟାଙ୍ଗୀ, ବୋରିଗୁମା, କପ୍ତିପଦା, ଯଶୀପୁର, ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ।
4.Odisha Panipaga Report: ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ମୌସୁମୀ। ପୁଣି ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ। ଆସନ୍ତା ୩ ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏ ନେଇ ସୋମବାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ୩୦ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
5.Modi Xi Jinping Discussion: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ଚୀନର ତିଆନଜିନ୍ ସହରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା SCO ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସାତ ବର୍ଷ ପରେ ଚୀନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ କହିଥିଲେ, "ବନ୍ଧୁ ହେବା, ଭଲ ପଡ଼ୋଶୀ ହେବା ଏବଂ ଡ୍ରାଗନ୍ (ଚୀନ) ଏବଂ ହାତୀ (ଭାରତ) ଏକାଠି ହେବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ..." ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ କହିଥିଲେ, "ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଭେଟିବା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୀନରେ SCO ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ କାଜାନରେ ଏକ ସଫଳ ବୈଠକ କରିଥିଲୁ।"
6.EPFO 3.0: ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ା ଝାପଡ଼ା କରିବା, ଲମ୍ବା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ ଅପେକ୍ଷା କରିବା... ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କର୍ମଜୀବୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପିଏଫ୍ ବିଷୟରେ ସମାନ ଭାବନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳାଇବାର ସମୟ ଆସିଛି। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ (EPFO) ଏତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଦେଶର ୮କୋଟିରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସହଜ କରିଦେବ। ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 'EPFO 3.0' ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ନୂଆ ନିୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ପିଏଫ୍ ର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ, ସୁପର-ସ୍ମାର୍ଟ ଏବଂ ହାଇ-ଟେକ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ଅବତାର। ସରଳ ଶବ୍ଦରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପିଏଫ୍ ସହିତ ଜଡିତ କାମ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଝାଳ ବୋହିଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରାଯାଇପାରିବ।
7.Pavitra Rishta Actress Death: ଟିଭିର ସବୁଠାରୁ ପପୁଲାର ସିରିଏଲ 'ପବିତ୍ର ରିସ୍ତା' ଫେମ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟା ମରାଠେଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ୩୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ, ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ କର୍କଟ ରୋଗରେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ। ପ୍ରିୟାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ପ୍ରିୟା ଗତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଧରି କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରୁ ସେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ୩୧ ଅଗଷ୍ଟରେ, ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହିତ ଶିଳ୍ପ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏହା ସହିତ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି।
8.Flood: ହିମାଚଳରେ ନଦୀଗୁଡିକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷର ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ ୨୦ରେ ମୌସୁମୀ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୩୨୦ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୬୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଭୂସ୍ଖଳନ, ବନ୍ୟା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ଭଳି ବର୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୫୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
9.Mahanadi: ମହାନଦୀ ଜଳବିବାଦ ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପୋସ ସମାଧାନ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଶନିବାର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିଛି। ମହାନଦୀ ଜଳବିବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ (EIC)ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ମାସରେ ସାପ୍ତାହିକ ବୈଠକ କରିବେ।
10.ED raid: ଖଣି ମାଲିକ ଶକ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଦାଶଙ୍କ ଘରେ ED ଚଢାଉ। ଶକ୍ତିଙ୍କ ନୟାପଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଘରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ED ଟିମ୍ର ଚଢ଼ାଉ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ CID ନିକଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ପରେ ରେଡ୍। ହିମାଚଳର ଏକ କମ୍ପାନୀ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ୧୩୯୬ କୋଟି ଋଣ କରିଥିଲା। ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଋଣ, ସେଥିରୁ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି ୫୯ କୋଟି। ରେଡ୍ ବେଳେ ୧୦ଟି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ , ୩ଟି ସୁପର ବାଇକ୍ ଜବତ।