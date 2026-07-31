Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Flood Situation in Odisha: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଗୁରୁତର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମହାନଦୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ନଦୀବନ୍ଧରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଶହ ଶହ ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି।ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, କାଣି ଓ ନୂଆ ମାହାରା ନଦୀରେ ମୋଟ ୭ଟି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ୪ଟି, ବୈତରଣୀର ଶାଖା ନଦୀ କାଣିରେ ୨ଟି ଏବଂ ଖରସ୍ରୋତାର ଶାଖା ନଦୀ ନୂଆ ମାହାରାରେ ଗୋଟିଏ ଘାଇ ହୋଇଛି।
2.Cuttack Munduli: କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଣ୍ଡଳୀ ଠାରେ ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଜଳସ୍ତର ୯୪.୦୦ ଫୁଟ୍ ଏବଂ ଡାଉନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଜଳସ୍ତର ୯୧.୩୦ ଫୁଟ୍ ରହିଛି। ମୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଇ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ୮ ଲକ୍ଷ ୭୩ ହଜାର ୩୨ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
3.Schools Closed: ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ଓ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।
4.Weather Report: ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ୩୧ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶ୍ଚିମ, ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗର୍ଜନ-ତର୍ଜନ ସହ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ଅତିଭାରୀ ବର୍ଷା ସହ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଦିନସାରା ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସହ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ୨୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିପାରେ। ସକାଳ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଓ ରାତି-ତିନୋଟି ସମୟରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ।
5.Amit Shah: ନିଟ୍ (NEET) ପେପର ଲିକ୍କୁ ନେଇ ଗତ ୨୦ ଜୁଲାଇରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ପୁଣିଥରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ସେ ଗୁରୁବାର ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ସଂସଦ ଚଲୋ' ମାର୍ଚ୍ଚ ସମୟରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ ଓ ଟିୟର ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଦେଇଥିବେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀନଗରରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଦୀପକେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦେଶର ଲୋକତନ୍ତ୍ର ବିପଦରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଏକାଠି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଶିବସେନା ଓ ଏନସିପି ପରି ଦଳଗୁଡ଼ିକରେ ଭାଙ୍ଗଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି।
6.Abhijeet Dipke: କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ସଂସ୍ଥାପକ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ପୁଣିଥରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ନେଇ ଏକାଧିକ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କୁ BJPରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଧମକ ମିଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀନଗର ସ୍ଥିତ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଦୀପକେ ଏହି ଦାବି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, BJPରେ ଯୋଗଦେଲେ ତାଙ୍କ ଏବଂ ପରିବାରର ଭଲ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମନା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଚାପ ଓ ଧମକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
7.Crime News: ରାଜଧାନୀର ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଛକ ନିକଟରେ ଜଣେ ପାନ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଗାୟତ୍ରୀ ବସ୍ତି ନିକଟରେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଶିଶୁପାଳ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହତ୍ୟାର ପଛର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ପୋଲିସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
8.CJP (Cockroach Janata Party)ର ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଥିତ ଆପତ୍ତିଜନକ ପୋଷ୍ଟ ଓ ମର୍ଫଡ୍ ଭିଡିଓ ପ୍ରସାରଣ ମାମଲାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ପୋଲିସ ମେଟା ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କ ସମେତ କେତେକ ଫେସବୁକ୍ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ବିବାଦୀୟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସମୟରେ ହଟାଯାଇନଥିବାରୁ ଏହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଭାବେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।
9.Speed Post New Rules: ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ରାକ୍ଷୀ, ଜରୁରୀ ଦସ୍ତାବିଜ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ କାଗଜପତ୍ର ପଠାଉଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଅଗଷ୍ଟ ୧, ୨୦୨୬ରୁ ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗ (India Post) ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟର ନିୟମ ଓ ଶୁଳ୍କରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦସ୍ତାବିଜ ଓ ପାର୍ସଲର ନୂଆ ବର୍ଗୀକରଣ ସହ ଦ୍ରୁତ ଡିଲିଭରି ସେବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ।ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆଧାର କାର୍ଡ, PAN କାର୍ଡ, ଭୋଟର ID, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ପାସପୋର୍ଟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ଚେକବୁକ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, କ୍ରେଡିଟ୍/ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ, ବୀମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ୫୦୦ ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ-ବ୍ୟବସାୟିକ ରାକ୍ଷୀ ଖାମ, ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଓ ଗ୍ରିଟିଂ କାର୍ଡକୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭାବେ ଗଣାଯିବ।
10.Lovepreet Singh: କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତର ପଦକ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ୱେଟଲିଫ୍ଟିଂର ୧୧୦ କେଜି ବର୍ଗରେ ୨୮ ବର୍ଷୀୟ ଲଭପ୍ରୀତ ସିଂହ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ଭାରତକୁ ୧୭ତମ ପଦକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକଠାରୁ ମାତ୍ର ୧ କେଜି ପଛରେ ରହି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଡେଭିଡ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ଲିଟିଙ୍କ ପଛରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସର ନିକଟସ୍ଥ ବଲ୍ ସଚନ୍ଦର ଗାଁରେ ୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୯୭ରେ ଜନ୍ମିତ ଲଭପ୍ରୀତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରିଦ୍ର ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ ଓ ପ୍ରତିକୂଳତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।