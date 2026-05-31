Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
1.Pension Resolved: ରାଜ୍ୟରେ ୧୫ ଦିନ ଭିତରେ ଭତ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମଧାନ ହେବ। ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସାଂସଦ ମନମୋହନ ସାମଲ। ସେ କହିଛନ୍ତି ନୂଆ ସଫ୍ଟଓୟାର ପାଇଁ ଦୁଇ ମାସ ଧରି ଭତ୍ତା ଦେବାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାସ୍ ଆକାରରେ ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହୋଇନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଭତ୍ତା ଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ କରି ସଫ୍ଟଓୟାର ଡେଭଲପ୍ କାମ ଚାଲିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ ଭାବେ ଭତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ସଫ୍ଟଓୟାର ପାଇଁ ଦୁଇ ମାସ ଧରି ଭତ୍ତା ଦେବାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏକକାଳୀନ ପାଇବେ।
2.ISCON Controversy: ପୁଣି ଅମାନିଆ ଇସ୍କନ୍। ଆମେରିକା ମ୍ୟାରିଲାଣ୍ଡ୍ରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା। ସେଠାକାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ। ବାରଣ ସତ୍ତ୍ବେ ଇସ୍କନ ମାନୁନି ବୋଲି ରଥଯାତ୍ରା ସ୍ଥଳରୁ ଦେଲେ ବାର୍ତ୍ତା।
3.Petrol Deisel: ତୈଳ କଂପାନୀକୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ବସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ୍, ATF ଉପରୁ ହ୍ରାସ ରପ୍ତାନୀ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଲିଟର ପିଛା ଦେଢ଼ ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଡିଜେଲ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଲିଟର ପିଛା ୧୩.୫ ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ପାଇଁ ଲିଟର ପିଛା ୯.୫ ଟଙ୍କା କମିଛି ରପ୍ତାନି ଶୁଳ୍କ। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି । ଜୁନ୍ ୧ରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ହ୍ରାସ ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
4.CDS Gen Subramani: ଭାରତର ନୂଆ ଚିଫ୍ ଅଫ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ ଏନଏସ ରାଜା ସୁବ୍ରମଣି। ଆଜି(ରବିବାର) ତାଙ୍କୁ ତିନି ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେ ଜେନେରାଲ୍ ଅନିଲ ଚୌହାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ, ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବରିଷ୍ଠ ସାମରିକ କମାଣ୍ଡର ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଶନିବାର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ।
5.Weather News: ପଶ୍ଚିମା ବାୟୁ ଏବଂ ମୌସୁମୀର ଆଗମନ ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦେଶରେ ପାଗ ସୁଖଦ ରହିଛି। ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ପ୍ରାୟ ୧୫ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଗତ ୧୫ଦିନର ପ୍ରବଳ ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ପାଗ ସମାନ ରହିବ। IMD ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଯୋଗୁଁ, ଜୁନ୍ ୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ, ମଧ୍ୟ ଭାରତ, ପୂର୍ବ ଭାରତ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ମରୁଭୂମିରୁ ବାଲିଝଡ଼ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୭୦ ରୁ ୧୦୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ସହ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
6.Odisha News: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଚାଲିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଓ ଆମ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଜନାର ହେବ ଖୋଳତାଡ଼। ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟକୁ ନେଇ ହେବ ତଦନ୍ତ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗମ୍ଭୀର ଅଡିଟ୍ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ (LAccMI) ଯୋଜନା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା (MBS) ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଆମ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
7.Mamata banerjee: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୋନାରପୁରରେ ଟିଏମସି ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିକୁ ଉଷ୍ମ କରିଛି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଶାସକ ବିଜେପିକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ଶାସକମାନେ ଏବେ ହତ୍ୟାକାରୀ ହୋଇଗଲେଣି।" ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ପରିବାରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଉତ୍ତେଜିତ ଜନତା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ଚିରି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଚଷମା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲା।
8.Sonepur: ସୋନପୁର ମହାନଦୀ ସେତୁ ଉପରୁ ଡେଇଁପଡ଼ିଲେ ମହିଳା। ମହାନଦୀକୁ ଡେଇଁ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ମହିଳାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ। ସ୍ବାମୀ ସହ ଆସି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପରେ ହଠାତ୍ ଡେଇଁପଡ଼ିଲେ। ଗାଧୋଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦ୍ବାରା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁତର ମହିଳା ସୋନପୁର ଡାକ୍ତରଖାନରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ। ୧୫ ଦିନ ତଳେ ବିବାହ ହୋଇଥିବା ନେଇ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।
9.Odisha Bel Pana: ମନ୍ କି ବାତ୍ ଓଡ଼ିଶାର ବେଲପଣାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ନେଇ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ଏଥିସହ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ପାନୀୟକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବେଲପଣା ସହ ସୁସ୍ବାଦୁ ଆମ୍ବକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପେଟକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖୁଥିବା ବେଲପଣା ପିଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
10.Odisha News: ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇ ପ୍ରେମଜାଲରେ ଫସାଇବା ପରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଫଟୋ ଉଠାଇ ବ୍ଲାକ ମେଲ କରୁଥିଲା ଦୁର୍ବୁତ୍ତ। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କଲା ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ। ଏକାଧିକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ ମେଲ କରୁଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। କଟକ ଜିଲା ତୁଳସୀପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱପ୍ନକାନ୍ତ ସାମଲ ଓରଫ ଭିକିକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ। ଭିକି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇ ଥିଲା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଭିକି ଫୋନ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲା। ଫୋନରେ ଅଡିଓ ଓ ଭିଡିଓ କଲ କରିବା ସହିତ ଉକ୍ତ କଲକୁ ରେକର୍ଡ କରି ବ୍ଲାକ ମେଲିଙ୍ଗ କରୁଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ସାଇବର ଥାନାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ଜଣକ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ଭିକିକୁ କଟକରୁ ଗିରଫ କରିଛି।