Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Student Union Election: କଲେଜ ଓ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳତା ବଢ଼ିଛି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଂଶ ଭାବେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୂଚୀ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ।
2.Odisha Weather Update: ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଜିଲ୍ଲାଭିତ୍ତିକ ସତର୍କ ସୂଚନାରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଜ୍ରପାତ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ଝଟକା ପବନର ସମ୍ଭାବନା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ପାଇଁ ଜାରି ୭ ଦିନିଆ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆକାଶ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହ ମଝିରେ ମଝିରେ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହୋଇପାରେ। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଜାରି ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବଜ୍ରପାତ ସହ ଝଟକା ପବନର ସଙ୍କେତ ଦିଆଯାଇଛି। କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ୩୦ରୁ ୪୦ କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
3.Accident: ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ସଇଁତଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ-୨୬ରେ ତିନୋଟି ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟରେ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଟ୍ରକ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲପର୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଏବଂ ଫେରାର ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲପର୍ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି।
4. Oxygen Cylinder Blast: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଉଦଳା ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଦିଆଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟିଯିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଉଦଳା ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟିଯିବା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ଘଟିଥିବା ଏହି ଅଘଟଣରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଜଳିଯାଇଥିବାବେଳେ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା।
5.SI Exam Scam: ପୋଲିସ SI ପରୀକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଏବେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦଲାଲ ମୁନା ମହାନ୍ତି, ପଞ୍ଚ ସଫ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସିଲିକନ୍ ଟେକ୍ର ସୁରେଶ ନାୟକଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (CBI) ତଦନ୍ତ କରି ଏକାଧିକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ପରୀକ୍ଷା ସ୍କାମ୍ରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ କାରବାର ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଇଡି ଏହି ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତଦନ୍ତରେ କେଉଁ କେଉଁ ଆର୍ଥିକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଚଢ଼ାଉରୁ କ’ଣ ମିଳୁଛି, ତାହା ଉପରେ ନଜର ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକାରିକ ସୂଚନା ଓ ତଦନ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି।
6.Vigilance Raid: ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ୱାଟରସେଡ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ୮ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି। ୨୦୨୬ ଅକ୍ଟୋବର ୯ ତାରିଖରେ ଏହି ତଲାସି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସୂଚନାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, ୪ ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, ୧୩ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ୫ ଜଣ ଏଏସ୍ଆଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭିଜିଲାନ୍ସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତିଙ୍କ ଜାରି ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ବଳରେ ଏହି ତଲାସି କରାଯାଉଛି।
7.Utkalmani Gopabandhu Das: ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର ତଥା ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବକ ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ୧୪୯ତମ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସୁଆଣ୍ଡୋ ଗ୍ରାମରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ ସହ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ତ୍ୟାଗ, ସେବା, ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ମହାନ ଆଦର୍ଶକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ସମାଜସେବା ଓ ଜନଜାଗରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ।
8.Congress: ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଆହୂତ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (OPCC) ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ। ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ ଓ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଓ ଏହାର ଉପଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ସହ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାର ହିତକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି।
9.Nana Patekar: ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିନେତା ନାନା ପାଟେକରଙ୍କ ପରଲୋକ ନେଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ପୁଣେର ଡୋଞ୍ଜେ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶଂସକ ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର କଳାକାର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଲ୍ହାର ପାଟେକର ପିତାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।
10.IND vs WI 2nd T20I: ଭାରତ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ T20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଭାରତ ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ୧-୦ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିରିଜ୍ରେ ନିଜ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ-୧୧କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି। ଦଳରେ ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଖରାପ ଫର୍ମରେ ଥିବା ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଯୁବ ବ୍ୟାଟର୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ସେହିପରି ମୟଙ୍କ ଯାଦବଙ୍କ ବଦଳରେ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ଖେଳିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।