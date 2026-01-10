Advertisement
ଆଜି ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦି ଦିବସ। ହିନ୍ଦି ଭାଷାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ୧୯୭୫ ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦି ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରଠାରୁ ଜାନୁୟାରୀ ୧୦ ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦି ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଛି।

  1. ଆଜି ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦି ଦିବସ। ହିନ୍ଦି ଭାଷାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ୧୯୭୫ ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦି ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରଠାରୁ ଜାନୁୟାରୀ ୧୦ ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦି ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଛି।
  2. ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ, ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧିକୁ ମୂଳ ଏଜେଣ୍ଡା ଭାବେ ରଖି ୧୯୬୬ ମସିହା ଜାନୁୟାରୀ ୧୦ ତାରିଖରେ ତାସ୍‍କେଣ୍ଟଠାରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ଦସ୍ତଖତ କରି ସୀମାରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନର ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ସମୟକ୍ରମେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଏକ ପ୍ରକାର ନିରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତୀତ ହୋଇଛି।
  3. ଆଜି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶିର ସରସ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଏହାକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଉଦଘାଟନ କରିବେ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦକୁ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଉତ୍ସବର ଜୟଘୋଷ  ରହିଛି: ସ୍ୱଦେଶୀ ଆପଣାନ୍ତୁ, ଦେଶକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ।
  4. ଏଥର ଦୁଇ ସେଟ ଚାରମାଳ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଗତବର୍ଷ ଚାରମାଳ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଆଗରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ବନ ବିଭାଗକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏଥର ଅଧିକ କାଠ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଛି।
  5. ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ ୧୧ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅନୁସାରେ ଜଳଜୀବନ ମିଶନ ଅଧିନରେ ଚାଲିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିରନ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଂଶକୁ ବି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅର୍ଥ ଆସିଲେ ତାହାକୁ ଭରଣା କରାଯିବ।
  6. ଅନ୍ତୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ୧୦ ହଜାର ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ମାସିକ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ପରିବାରଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ତାହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏଣିକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ୧୫ହଜାର ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ମାସିକ ଆୟ କରୁଥିବା ପରିବାରଙ୍କୁ ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ମିଳିପାରିବ।
  7. ମୃତକଙ୍କ ନାଁରେ ରାସନ୍‍ ଉଠାଉଥିବା ପରିବାରକୁ ସରକାର ଏକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ବାବଦରେ ଖବର ନଦେଇ ଯଦି କୌଣସି ପରିବାର ଅନ୍ନ ଉଠାଉଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦିନଠାରୁ ରାସନ ଉଠାଇଥିବା ଦିନ ଯାଏ ଯେତିକି ରାସନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ତାହାର ଦେଢ଼ଗୁଣା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
  8. ଆଜିଠାରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତମଣ୍ଡପଠାରେ ବିଶ୍ୱ ବହିମେଳା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ୧୮ ତାରିଖ ଯାଏ ଏହା ଚାଲିବ। ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବା ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼  ବହିମେଳା ଭାବେ ପରିଚିତ। ଭାରତ ସମେତ କତାର, ସ୍ପେନର ପ୍ରକାଶକମାନେ ଏହି ଅବସରରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।
  9. ଆଜିଠାରୁ ଏକ ମାସ ଯାଏ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯିବେ ସୌର ମଣ୍ଡଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି। ଅନ୍ୟ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଏହା  ସାଧାରଣ ତାରା ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆକାଶରେ ଏହା ଅଧିକ ଉଜ୍ଜଳ ଚିକିମିକ କରିବ ବୋଲି ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ-ବୃହସ୍ପତି-ପୃଥିବୀ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ରହୁଥିବାରୁ ଏହି ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
  10. ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡରେ ୧୬ ବେନାମୀ ବା ମ୍ୟୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ୬ କୋଟି ୨୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ହୋଇଥିବା କନ୍ଧମାଳ ପୁଲିସ କହିଛି। ଏ ନେଇ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

 

 

