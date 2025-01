Top 10 News Today:ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବଜେଟ୍‍ ଅଧିବେଶନ, ଆଜିଠୁ ପଞ୍ଜିକରଣ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

1. Budget session to Begin today: ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବଜେଟ୍‍ ଅଧିବେଶନ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଜି ଉଭ୍ର ଗୃହକୁ ମିଳିତ ଭାବେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଓ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଭାସ ଦେବ। ଏହା ସହ ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ଅର୍ଥନୀତିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।

2. How the session will be ? Bills and legislations: ଏହି ଅଧିବେଶନକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିବେଶନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସମୁଦାୟ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଅଧିବେଶନ ବସିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫେବୃୟାରୀ ୧୩ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୦ ତାରିଖରୁ। ଏହା ଏପ୍ରିଲ୍‍ ୪ ତାରିଖ ଯାଏ ଚାଲିବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ସୂଚୀତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ସାଧାରଣ ବେଜଟ୍‍ ସହ ୧୯ଟି ବିଧେୟକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ଓ୍ୱାକଫ୍‍ ଆଇଦନ ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ ଏହି ଅଧିବେଶନର ଉଷ୍ମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।

3. E -KYC For Ration Card verification extended to February15: ରାଜ୍ୟରେ ରାସନକାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସତ୍ୟାପନ ଯାଞ୍ଚ ଲାଗି ଇ କେଓ୍ୱାଇସି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ୧୫ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁୟାରୀ ୩୧ ତାରିଖକୁ ଏହାର ଶେଷ ତାରିଖ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଏବଂ ବାସସ୍ଥାନସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଓ ନଥି ଦେଇ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ଅନ୍‍ ଲାଇନରେ କରାଯାଇପାରିବ।

4. US Plane Accident, Force’s craft collides with civil crafts: ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ସେନାର ଏକ ବିମାନ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ବିମାନ ସହ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ୬୭ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ କଠୋର ନୀତି ପାଳନରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ଓ୍ୱାସିଂଟନ ଡିସି ନିକଟରେ ଥିବା ରୋନାଲ୍ଡ ରେଗାନ୍‍ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏହିପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।

5. VIP Passes Cancelled: Know what are the changes to Mahakumbh: ମହାକୁମ୍ଭରା ଦଳା ଚକଟା ଏବଂ ଟେଣ୍ଟ ପୋଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଭିଡ଼ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର। ବିଶେଷକରି ପ୍ରୟାଗରାଜ ଉପରେ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ଏବଂ ଭାରୀଯାନ ପ୍ରବେଶକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଏଣୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଯିବାକୁ ଥିବା ବସ୍‍ ସେବାକୁ ଓଏସ୍‍ଆର୍‍ଟିସି ପକ୍ଷରୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି।

6. Know Shubh Shukla: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଆକ୍ସିଅମ୍‍ ମିଶନ୍‍ ୪ରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଗ୍ରୁପ୍‍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍‍ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କୁ ମହାକାଶଯାନ ଚଳାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ସେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଘରୋଇ ମିଶନ। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ପୂର୍ବରୁ ଗଗନଯାନ ମିଶନ ପାଇଁ ବଛାଯାଇଛନ୍ତି।

7. India to Develop own AI Model: ଭାରତ ଏହାର ନିଜସ୍ୱ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ।ଆସନ୍ତା ୧୦ ମାସ ଭିତରେ ଏହି କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନାଲ୍‍ ଏଆଇ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସେବା ଭିତରେ ଏହା ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କମ୍ପାନୀ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଚୀନର ଏକ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍‍ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରିଥିବା ଡୀପ୍‍ସିକ୍‍ ଏବେ ବିଶ୍ୱରେ ଚହଳ ପକାଇଛି। ଏହାଠୁ ବି ଶସ୍ତାରେ ଭାରତ ଏଆଇ ସେବା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।

8. Yamuna Water Row: EC gives time till 11 AM to Kejriwal: ଆଜି ସକାଳ ୧୧ଟା ସୁଦ୍ଧା ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିଓ୍ୱାଲ୍‍ ଯମୁନା ପାଣି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏଥିନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ହରିୟାଣା ସରକାର ଯମୁନାକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କେଜ୍ରିଓ୍ୱାଲ୍‍ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କେଜ୍ରିଓ୍ୱାଲ୍‍ଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କମିଶନ। ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପନ ନ କରିପାରିଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି।

9. Retired judge to hear pending cases: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ମାମଲାର ବିଚାର ଶେଷ କରିବା ଲାଗି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସହାୟତା ନେବେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ। ଏଥିନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତିକ୍ରମେ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟର ହାଇକୋର୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ୫ ଜଣ ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ। ସେମାନେ ନୂଆ ମାମଲା ବଦଳରେ ନିୟମିତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ୬୨ ଲକ୍ଷ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି।

10. CM’s Grievance: ଆଜି ୧୧ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ। ସର୍ବାଧିକ ୧ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି କ୍ରମରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରାଯିବ। ଅନ୍‍ ଲାଇନରେ ଜନଶୁଣାଣି ପୋର୍ଟାଲ୍‍ କିମ୍ବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍‍ରେ ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ୩ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଲାଗି ଏହି ପଞ୍ଜିକରଣ ହେଉଛି।