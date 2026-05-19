Top 10 News Headlines: ମେ ୨୦ରେ ରାଜ୍ୟସାରା ସବୁ ମେଡିସିନ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Headlines: ମେ ୨୦ରେ ରାଜ୍ୟସାରା ସବୁ ମେଡିସିନ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 19, 2026, 10:05 PM IST

Headlines 1- ମେ ୨୦ ତାରିଖରେ କେମିଷ୍ଟ ଏବଂ ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ, ଔଷଧର ଅଭାବକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଔଷଧ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏକ ସରକାରୀ ଆଡଭାଇଜରୀରେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଔଷଧ ନିରୀକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧର ଷ୍ଟକ୍ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିକ୍ଷୋଭ ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଆଉଟଲେଟ୍ ସମେତ ସେମାନଙ୍କର ଇନହାଉସ୍ ଫାର୍ମାସିଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।

Headlines 2- ଆସନ୍ତାକାଲି ବୁଧବାର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ:କୃଷ୍ଣ ମଳ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।  ଦ୍ବିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବନକଲାଗି ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବ ।  ଏହା ଗୁପ୍ତନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ।  ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ରାତି ୧୦ଟା ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ।  ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । 

Headlines 3- ରାଜଧାନୀରେ ବିଡିଏର ବଡ଼ ଆକ୍ସନ । ଭାଙ୍ଗିଲା ଘର, ଉଜୁଡ଼ିଲା ସଂସାର । ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କଳାରାହଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଡିଏ ବୁଲଡୋଜର ବୁଲାଇଛି । ପ୍ରାୟ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ବେଆଇନ ଦୋକାନ ଗୃହକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ । ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ହାଇଡ୍ରାମା । ହାତରେ ପନିକି ଓ କଟୁରୀ ଧରି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା । ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ କଳାରାହଙ୍ଗରେ ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବେଳେ ଦେଖା ଦେଇଛି ଜୋରଦାର ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 

Headlines 4- ଚଳିତ ମାସ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭିଙ୍ଗାରପୁର-କାଜା ଅଞ୍ଚଳରୁ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଙ୍ଗାରପୁର-କାଜା ଅଞ୍ଚଳରୁ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଙ୍ଗାରପୁର-କାଜା ଅଞ୍ଚଳରୁ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମଙ୍ଗଳବାର ଗିରଫ କରିଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଚାନନ ବଡ଼ଜେନା ଓରଫ କାଳିଆ ଏବଂ ରଞ୍ଜିତ ରାଣା ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସିଆଇଡି-କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଅଭିଯାନ ପରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରଣପୁର ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

Headlines 5- କଟକ ଅବକାରୀ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ ଚଢାଉ କରି ୯୦୦ ଲିଟର ଦେଶୀମଦ ସହ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଏଥିସହ ଚାଲାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ କାରକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି । ଗିରଫ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅର୍ନ୍ତଗତ ଗଙ୍ଗନଗର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଣବ ନାୟକ । ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକ ସମରଜିତ୍ ଦାସ ଏବଂ ଅବକାରୀ ଉପ ଅଧିକ୍ଷକ ରୋସନ ଇସୁ ହାଁସଦାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ କଟକ ଅବକାରୀ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ ନନ୍ଦନକାନନ ଛକ ନିକଟରେ ଡେରା ପକାଇଥିଲେ।

Headlines 6- ଡଗ୍ ଲଭର୍ସଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଝଟକା। ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଦେଶକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ । ସ୍କୁଲ୍, ହସ୍ପିଟାଲ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଦି ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହଟିବେ ବୁଲା କୁକୁର। ଏପରିକି ହିଂସ୍ର କୁକୁରଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଅନୁମତି। କୋର୍ଟଙ୍କ ଐତିହାସିକ ରାୟକୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଭିନ୍ନ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ପଶୁପ୍ରେମୀ । 

Headlines 7-ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆଣିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ (ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ)ରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଆକାଶଛୁଆଁ ମୂଲ୍ୟ ହଠାତ୍ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଇରାନ ଉପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣକୁ ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ରୋକିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ୨ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 

Headlines 8- ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର । ଫାଲଟା ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ମେ ୨୧ ତାରିଖରେ ପୁଣି ମତଦାନ ହେବ । କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନର ମାତ୍ର ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳିରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି । ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ନାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଟିଏମସି କହିଛି । ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି ।

Headlines 9- ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ମେଜର ଜେନେରାଲ ଭୁବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଖଣ୍ଡୁରୀଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି । ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଖଣ୍ଡୁରୀ । ଡେରାଡୁନରେ ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ନିଧନରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଶୋକର ଲରି ଖେଳିଯାଇଛି । ରାଜନୈତିକ, ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ ଲୋକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି ।

Headlines 10- ପାଲଘରର ମୁମ୍ବାଇ-ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଜାତୀୟ ରାଜୀୟ ପଥରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଥିବାବେଳେ ୨୦ରୁ ୨୫ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆହତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନେଇ ଯାଉଥିବାବେଳେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ କଣ୍ଟେନର ଗାଡି ସହିତ ଧକ୍କା ହେବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଆଗକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।

