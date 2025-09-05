TOP 10 News: ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବ ଆଉ ୬୦୦ ଇବସ୍‍, ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News afternoon headlines: 1. ଶିଳ୍ପପତି ଅନୀଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଠକ ଘୋଷଣା କରିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ବରୋଦା। ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଅନୀଲଙ୍କ ଋଣ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଠକ ଆକାଉଣ୍ଟ ବୋଲି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅନୀଲ ଋଣ ନେଇ ତାହାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ହେଲେ ଏହାକୁ ଖଣ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଅନୀଲ ଅମ୍ବାନୀ।
2. ଲସ୍କର ଇ ଜିହାଦୀ ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ମୁମ୍ବାଇରେ ୩୪ ମାନବ ବୋମା ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା ନେଇ ଧମକ ଦେବା ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୁଲିସ ସତର୍କ ହୋଇଛି। ଆଜି ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହିଭଳି ଏକ ଧମକକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ପୁଲିସ। ୩୪ଟି କାରରେ ୪୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ବିସ୍ଫୋରକ ସହ ଏହି ବୋମା ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
3. ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବ ଆଉ ୬୦୦ ଇବସ୍। ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ରାଜ୍ୟରେ ୧୦୦୦ ଇ ବସ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଥିରୁ ୨୦୦ ଇବସ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୪୦୦ ଇ-ବସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ୪୦୦ ଇବସ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ଦ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର।
4. ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ମରାମତି ହେବା ରାସ୍ତାଘାଟ। ଲଗାତାର ବର୍ଷା କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଖାଲଖମାକୁ ପୂର୍ତ୍ତ, ଗ୍ରାମଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମରାମତି କରାଯିବ। ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଜାଯିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି।
5. ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗଲା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବଢ଼ିଥିବାରୁ ମହାନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଛି। ହୀରାକୁଦରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପ୍ରବାହ ବଢ଼ିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବଢ଼ିବାରୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
6. ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ଗୁରୁଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦୁଇଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ମାଲକାନଗିରିର ଶିକ୍ଷକ ବସନ୍ତ ରଣା ଏବଂ କୋରାପୁଟର ତରୁଣ କୁମାର ଦାଶ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ସମାରୋହ ଅବସରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି।
7. ଆମେରିକାରୁ ପିଗ୍ ଆଇରନ୍ ନେଇ ଆସିଥିବା ଏକ ଜାହାଜ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଆଙ୍କରିଂ ହେବା ସମୟରେ ଜଣେ କ୍ରିୟୁ ସଦସ୍ୟ ଖସିପଡ଼ିବାରୁ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି। ଏମ୍ଭି ଲକି ଡ୍ରାଗନରୁ ମାଲ ଖଲାସ ହେବା ପରେ ସେ ଜାହାଜ ପାଇଁ ଶିଡ଼ ପକାଉଥିବା ବେଳେ ପାଣିକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ଚୀନ ନାଗରିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଓଡ୍ରାଫ୍, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ସାମୁଦ୍ରିକ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି।
8. ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସାରି ଫେରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝିଙ୍କ ବିମାନ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଓହ୍ଲାଇପାରି ନାହିଁ। ପାଗ ଖରାପ କାରଣରୁ ଏପରି ହୋଇଥିବା ସଳଚନା ମିଳିଛି। ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କୋଲକତା ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ପାଗ ଭଲ ହେବା ପରେ ପୁଣିଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିମାନ।
9. ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ କୌଣସି ପଶ୍ଚିମୀ ଦେଶର ସେନା ମୁତ୍ତୟନ ହେବା ଋଷ ପାଇଁ ବୈଧାନିକ ନିଶାଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବିଶେଷ କରି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ଋଷ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ। ଏଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ପରେ ମୁତ୍ତୟନ ଲାଗି କହିଛନ୍ତି ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଡିମିର ପୁଟିନ।
10. ଟେସଲାର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାହକ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାକ ସରନାଏ। ସେ ଟେସଲାର ଓ୍ୱାଇ ମଡେଲକୁ କିଣିଛନ୍ତି।
