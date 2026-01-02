Top 10 Z News Odisha Headlines: ଭାରତ ରତ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ, ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଲା ସ୍କୁଲ...

ଆଜି ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଜାନୁୟାରୀ ୨, ୧୯୫୪ ମସିହାରେ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଭାରତ ରତ୍ନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେସାମରିକ ସମ୍ମାନ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ଲାଗି ଏହି ପୁରସ୍କାର ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ। ସେ ଦୁଇଥର ଓଡ଼ିଶାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ୧୯୪୬ରୁ ୧୯୫୦ ଏବଂ ୧୯୫୬ରୁ ୧୯୬୧ ଯାଏ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ମିଳେ। ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି ବଡ଼ଦିନ ଓ ନୂଆବର୍ଷ ଛୁଟି। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ୍ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବ। ଏଥିଲାଗି ସ୍କୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱଭାବିକ ହୋଇଛି। ଶୀତ ଏବଂ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ୍ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସକାଳୁ ତାପମାତ୍ରା କମିବା ସହିତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହା ଆହୁତି ୪ରୁ ୫ ଦିନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ହେତୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଶୌଚାଳୟ ଖୋଲିବ। ଏ ନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ସଚିବମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳୁଥିବା ବେଳେ ଯେପରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେବ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଏଥର ଓଡ଼ିଶା ସାଧାରଣ ସେବା ପରୀକ୍ଷାରେ ରହିନାହିଁ ଓଏଏସ୍ ଏବଂ ଓଏଏସ୍ ପଦବୀ। ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ୍ ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୫ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲେମ ଧ୍ୟ ଏଥିଲେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ୩୧୪ ପଦବୀରେ କୌଣସି ଓଏଏସ୍ ପଦବୀ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆଶାୟୀ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ବଦଳିବା ସଙ୍ଗେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଏବଂ ଗୃୃହ ସଚିବ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୧୯୯୩ ବ୍ୟାଚ ଅଧିକାରୀ ଦେଓରଞ୍ଜନ ସିଂହଙ୍କୁ ଉନ୍ନ୍ରୟନ କମିଶନର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ୧୯୯୫ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଧିକାରୀ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ସହ ଗୃହ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଥିବା ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନୂଆବର୍ଷରେ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ସ୍କୁଲ୍ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ମଧୁମିତା ରଥଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିବା ଅକ୍ଷୟ ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରଓ୍ୱାଲଙ୍କୁ ଗଜପତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଡାକ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ ଦାବିକୁ ଅୈନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଲାଗି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ କମିଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଚିବସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ବୁଝିବା ସହ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାଟ କାଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଗଲା କିଛିଦିନ ହେଲା ଡାକ୍ତରମାନେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲ୍ର ଓପିଡିକୁ୧ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ। ନଳାପାଣିରେ ମିଳୁଥିବା ଜୀବାଣୁ ପିଇବା ପାଣିରେ ରହୁଥିବାରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋରଠାରେ ୯ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ୧୫୦ ଜଣ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଛନ୍ତି।