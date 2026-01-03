Top 10 Zee News Odisha Headlines: ଆଜି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେବାଭିଶେକ, ଜାନକୀବାବୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ

ଆଜି ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେବାଭିଶେକ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସାରା ବର୍ଷର ୫ ଥର ଏପରି ସୁନା ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅବସରରେ ଏକ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଜି ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ ଆକାର ଅନ୍ୟ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ମହାକାଶବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସୁପର ମୁନ୍ ବୋଲି ଅବିହିତ କରାଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀର ନିକଟତର ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଜି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତଥା ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାରକ ସାବିତ୍ରୀବାଇ ଫୁଲେଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ। ଭାରତ ସରକାର ଏହାକୁ ମହିଳାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଗ୍ମୀ ଜାନକୀବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଦିବସ। ୧୯୨୭ ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ସେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ୩ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୪ ବର୍ଷ କାଳ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ଆସାମର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ରାଜଧାନୀରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଫଟୋ ବ୍ୟବହାରରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବାରୁ ସୋଶାଲ୍ ମିଡିଆ ‘ଏକ୍ସ’ଏବଂ ଏଆଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗ୍ରକ ବିରୋଧରେ ଭାରତର ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ୭୨ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏଥିନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ତଠାନ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନୋହିଲେ ବିନା ନୋଟିସରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢ଼ଉ ପରିମାଣ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗକୁ ଏଥିଲାଗି ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ୨୦ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏବର୍ଷ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାମଲାରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇପାରିଥିବାରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗକୁ ସାଧୁବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ୧୦ ତରିଖରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାଞ୍ଚରେ ସଫଳ ହେଉଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଜ ଷ୍ଟିକର ମିଳିବ। ସମସ୍ତ ଆରଟିଓ କାର୍ଯୃାଳୟରେ ଏଥିଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଷ୍ଟିକର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ କୁହୁଡ଼ି ପ୍ରବାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ୬ ତାରିଖ ଯାଏ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜଗମୋହନରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ସ୍ୱଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ରାଜକିଶୋର ନାୟକଙ୍କ ସ୍ମୃତିସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବା ଲାଗି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପରିବେଶବିତ ମାନେକା ଗାନ୍ଧୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଏଠାରେ ସ୍ମରକୀ ବତ୍କୃତା ପ୍ରଦାନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।