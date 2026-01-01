Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3060143
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 Zee Odisha News Headlines: ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଉତ୍କଣ୍ଠା, ବଢ଼ିଲା ପୁରୀ ପରିସର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 Zee Odisha News Headlines: ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଉତ୍କଣ୍ଠା, ବଢ଼ିଲା ପୁରୀ ପରିସର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଖବର

ଆଜିଠୁ ଇଂରାଜୀ  କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯୁବାଠାରୁ ବୟସ୍କଙ୍କ ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ଗତ ରାତିକୁ ବିଦାୟୀ ବର୍ଷ ଭାବେ ପାଳନ କରି ନୂଆବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମସ୍ଥଳୀରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ରାତି ୨ଟାରୁ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରବଳ ଶୀତ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 01, 2026, 08:03 AM IST

Trending Photos

Top 10 Zee Odisha News Headlines: ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଉତ୍କଣ୍ଠା, ବଢ଼ିଲା ପୁରୀ ପରିସର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଖବର
  1. ଆଜିଠୁ ଇଂରାଜୀ  କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯୁବାଠାରୁ ବୟସ୍କଙ୍କ ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ଗତ ରାତିକୁ ବିଦାୟୀ ବର୍ଷ ଭାବେ ପାଳନ କରି ନୂଆବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମସ୍ଥଳୀରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ରାତି ୨ଟାରୁ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରବଳ ଶୀତ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ ପାଇଁ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ହୋଇଥିବାରୁ ଭୋଜିଭାତ, ଉତ୍ସବରେ ନ ମାତି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
  2. ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ମହାନଗର ନିଗମରେ ପରିଣତ କରିବାର ବାଟ ଖୋଲିଛି। ୩୪ଟି ଗାଁକୁ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।  ଏହାସହ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରର ବସ୍ତା, ଯାଜପୁରର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ, ଜଗତସିଂହପୁର ଏନ୍‍ଏସିକୁ ସରକାର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ।
  3. ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହାସଲ କରିବାର ଅନ୍ତିମ ତାାରିଖ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଫେବୃୟାରୀ ମାସ ବଦଳରେ ଏହାକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ଯାଏ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ପରିବହନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣା ଜେନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
  4. ରାଜ୍ୟରେ ରାସନକାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ଇ-କେଓ୍ୱାଇସି କରିବା ତାରିଖକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି ଦୁଇମାସ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଏ ଭିତରେ ୯୬ ପ୍ରତିଶତ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ଇ କେଓ୍ୱାଇସି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।  ଏବେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ୨୦୨୬ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ତଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ।
  5. ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ମଞୁଟେସିନ୍‍ କରାଇଦେବା ଲାଗି  ୯ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ସହ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ଛେଣ୍ଡିପଦା ତହସିଲଦାର। ଏହାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପିଅନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଚି। ଏବେ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇ ତାଙ୍କର ଅଫିସ ଏଂବ ବାସଗୃହ ସମେତ ୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି।
  6. ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ କୋରାପୁଟକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୩୨୬ର ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ହେବ। ଏହି ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ୧୫୨୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ଏହା ଗଜପତି ରାୟଗଡ଼ା ଓ କୋରାପୁଟ ଦେଇ ଯିବ।
  7. ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍‍ ଜୟଶଙ୍କର ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ବାଚସ୍ପତି ସର୍ଦ୍ଦାର ଆୟାଜ ସାଦିକଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟର ଦୁଇଟି ଫଟୋକୁ ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ନଥିବା ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
  8. ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ବଣ୍ଟନ ବଢ଼ିଛି। ଏବେ ହାରାହାରି ମୁଣ୍ଡପିଛା ଗୋଟିଏ ଭୋଜନ ପାଇଁ ସରକାର ୧୪ଟଙ୍କା ୭୪ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ।  ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଭୋଜନ ପାଇଁ ସରକାର ୧୦ଟଙ୍କା ୯୪ ପଇସା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରୁଥିଲେ।
  9. ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଅନୁ ଗର୍ଗ। ସେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅନୁ ରାଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ।  ଏହାଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଇଏଏସ୍‍ ଓ ଆଇପିଏସ୍‍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇଛି। ଏଣୁ ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଦଳ ବଦଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
  10. ଦୁବାଇରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଘରୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ନଗଦ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି। ଏହାସହ ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବା ୮.୮ କୋଟି ଙ୍କାର ସୁନା ଓ ହୀରା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସିଂ ଯାଦବ। ବେଆଇନ ଅର୍ଥ ଚାଲାଳ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରହିଛି।

 

 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Top 10 Zee Odisha News Headlines Today
Top 10 Zee Odisha News Headlines: ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଉତ୍କଣ୍ଠା, ବଢ଼ିଲା ପୁରୀ ପରିସର
Mid-day Meal
Mid-Day Meal: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷ ଭେଟି,ବଢିଲା ମିଡ୍ ଡେ'ମିଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ
Odisha Weather report
Odisha Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତ ଲହରୀ!ଘନକୁହୁଡ଼ି ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେ
Today Horoscope
Today Horoscope: ନୂଆବର୍ଷରେ ଚମକିବ ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ
PUCC
PUCC: ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅବଧି ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି, ସବୁଜ ଷ୍ଟିକର ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ