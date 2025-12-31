Top 10 Zee Odisha News Headlines: ଜର୍ମାନୀକୁ ଟପିବ ଭାରତ, ଉଜାଗର ରହିବେନି କଳାଠାକୁର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଖବର

ସାଉଦିଆରବରୁ ସେନା ହଟାଇବ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ୟୁଏଇ। ୟୁଏଇ ପକ୍ଷରୁ ୟେମେନର ବନ୍ଦର ନଗରୀ ମୁକାଲା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସାଉଦି ଆରବ। ଏହି ବନ୍ଦରରେ ସାଉଦି ଆରବରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଭର୍ତ୍ତି ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାହାକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା ୟେମେନ। ଆଜି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ବାଂଲାଦେଶ ଯିବେ। ସେଠାରେ ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖଲିଦା ଜିୟାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ବଂଲାଦେଶରେ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସିଛି। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ୨୦୨୮ରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବିଶାଳ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବେ ପରିଚିତ ହେବ। ଏହିକ୍ରମରେ ଜର୍ମାନୀ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଟପିବ ଭାରତ। ଜାପାନକୁ ପାର କରି ଏବେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଉଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପତ୍ରସୂଚନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେରିକା ଓ ଚୀନ ପରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଗଣାଯିବ। ଉଜାଗର ରହିବେନି କଳାଠାକୁର। ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ରାତି ୧୧ଯାରେ ଶ୍ରୀଜିଉ ପହୁଡ଼ ହେବେ ଏବଂ ରାତି ୨ଟାରେ ପହିଲିଭୋଗ ନୀତି ପାଇଁ ଦ୍ୱାରଫିଟା କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ୭୦ ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସଙ୍କ ନଜରରେ ସହର ରହିଛି। ଏହିକ୍ରମରେ ସହରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ୪ ଯାଏ ପୁରୀରେ ସବୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଛୁଟି ବାତିଲ କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହୁକୁମ ଜାରି କରିଛି। ନୂଆବର୍ଷରେ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଅଫିସ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ। ଏଠାରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବାରଙ୍ଗ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଘରେ ନଗଦ ଟଙ୍କା ପାହାଡ଼ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରାୟ ୭୫ ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କାକୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଉଜାଗର କରିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ। ଏହି ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା। ୧୯୯୫ ମସିହାରେ ଜଣେ ଲ୍ୟାବ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେତେବଳେ ତାଙ୍କ ଦରମା ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଆଜି ସେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ସନ୍ଦେହକୁ ଆଣୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସତର୍କତା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ଶୀତ ସାମନ୍ୟ କମିଲେ ମଧ୍ୟ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାସହ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ୧୨ ଆଇପିଏସ୍ ଓ ୨୬ ଆଇଏଏସ୍ଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଛି। ଆଇପିଏସ୍ ଓ ଆଇଏଏସ୍ ସେବା ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ଏକ ଘଣ୍ଟା ଓପିଡି ବନ୍ଦ ରହଖି ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁ ନଥିବାରୁ ଏଣିକି ୨ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ଓପିଡି ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଡାକ୍ତରୀ ସଂଘ ଓମସା।