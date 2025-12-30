Advertisement
Top 10 Zee Odisha News Headlines: ଉଡ଼ିବ ସ୍ୱଦେଶୀ ହେଲିକପ୍ଟର, ଚାଲିଗଲେ ଖଲିଦା ଜିଆ

Top 10 Zee Odisha News Headlines: ଉଡ଼ିବ ସ୍ୱଦେଶୀ ହେଲିକପ୍ଟର, ଚାଲିଗଲେ ଖଲିଦା ଜିଆ

ଆଜି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ଏହିଦି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବ କୋଣାର୍କଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏଣୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ମାନସିକ ସହ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମା' ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା ରଖିଥାଆନ୍ତି। ଆଜି କୋଣାର୍କରେ ପ୍ରବେଶ ଶୁ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Dec 30, 2025, 07:51 AM IST
  • ଭାରତ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ହେଲିକପ୍ଟରର ‘ଧ୍ରୁବ ଏନ୍‍ଜି’ ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କେ ରାମ ମୋହନ ନାଇଡ଼ୁ। ବାଙ୍ଗୋଲୋରରେ ଏହାର ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭାରତର ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ୬ରୁ ୧୪ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହା ପରିବହନ କରିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆପଣାଇବା ସହଜ ହେବ

Top 10 Zee Odisha News Headlines: ଉଡ଼ିବ ସ୍ୱଦେଶୀ ହେଲିକପ୍ଟର, ଚାଲିଗଲେ ଖଲିଦା ଜିଆ
  1. ଆଜି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ଏହିଦି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବ କୋଣାର୍କଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏଣୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ମାନସିକ ସହ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମା’ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା ରଖିଥାଆନ୍ତି। ଆଜି କୋଣାର୍କରେ ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି।
  2. ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଚକରା ବିଶୋଇଙ୍କ ଆଜି ୨୦୩ତମ ଜୟନ୍ତୀ। ୧୮୨୩ ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।  ପ୍ରଜାମେଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଘୁମୁସର ମେଳି ସମୟରେ କନ୍ଧ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ନିର୍ଯାତନା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱରଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ୧୮୪୬ରୁ ୧୮୫୬ ଯାଏ ସେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ।
  3. ଭାରତ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ହେଲିକପ୍ଟରର ‘ଧ୍ରୁବ ଏନ୍‍ଜି’ ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କେ ରାମ ମୋହନ ନାଇଡ଼ୁ। ବାଙ୍ଗୋଲୋରରେ ଏହାର ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭାରତର ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ୬ରୁ ୧୪ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହା ପରିବହନ କରିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆପଣାଇବା ସହଜ ହେବ।
  4. ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆୟୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥନୀତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଏହା ଏକ ନିୟମିତ ବୈଠକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକ ଚିତ୍ରକୁ ବିଶାରଦଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।
  5. ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ବାଣ୍ଟିବେ ୧୫୪୩ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର। ୧୧ଟି ବିଭାଗରେ ନବ ନିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ରେଳ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ।
  6. ୫ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା କାଲି ସ୍ଲଟ ବୁକିଂ କରାଯିବ। ସକାଳ ୧୧ଟାରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓ୍ୱେବସାଇଟ ବା ମୋବାଇଲ୍‍ ଆପ୍‍ ଯାଏ ଏହି ସ୍ଲଟ ବୁକିଂ କରାଯିବ। ଏହା ୧୦୦୦ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ।
  7. ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ କ୍ୟାଟ-୩ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। କ୍ଷୀଣ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ରହିଲେ ଏହା ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ।
  8. ବଂଲାଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖଲିଦା ଜିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ୮୦ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଖଲିଦା ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲ୍‍ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ।  ତାଙ୍କର ବହୁଅଙ୍ଗ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳ ୬ଟାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୋଶାଲ୍‍ ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି।
  9. ଏଥର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପଥରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ଗଡ଼ିବ। ଆତ୍ମ ନିର୍ଭରତାରୁ ବିକଶିତ ଭାରତ ବିଷୟ ଆଧାରରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦିଆଯିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ସାହର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଇଛି। କୋରାପୁଟ କଫିରୁ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଯାଏ ସବୁକିଛି ଏହି ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢରେ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭରତାର କାହାଣୀ କହିବ।
  10. ପିନାକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଚାନ୍ଦିପୁରଠାରେ ରକେଟ ପିନାକର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା। ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ନିକ୍ଷେପ ହୋଇପାରିବା କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି। 
