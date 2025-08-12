TOP 10 News: ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସରାକରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଜଗିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ମଙ୍ଗଳବାର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟର ଅପରାଧ ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର।
Top 10 News Headlines 12 August 2025: CM Majhi reviews Odisha's law and order situation: ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟର ଅପରାଧ ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ୱନ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଠକରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ।
Odisha To Roll Out AI-Based Attendance System: ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମୟାନୁସାରେ ଉପସ୍ଥିତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ AI-ଭିତ୍ତିକ ଉପସ୍ଥାନ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଲୋକ ସେବା ଭବନ ଏବଂ ଖାରଭେଲ ଭବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ଏବଂ ପରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରାଯିବ।
Odisha CM Launches OMBRIC: ଭାରତୀୟ 'ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମିର' ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥଳ ହେବ ଓଡ଼ିଶା । ମେରାଇନ ବାୟୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜୈବ ବିବିଧତା ଆଣିଛି ବିପୁଳ ସମ୍ଭାବନା । ଓଡ଼ିଶାରେ ‘ମେରାଇନ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି’ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରି ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 'ଓମ୍ବ୍ରିକ୍' ର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।
Odisha college girl found hanging: ଓଡ଼ିଶାର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ଜଣେ ଯୁକ୍ତ ତିନି ଛାତ୍ରୀ ନିଜ ହଷ୍ଟେଲ ରୁମରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ହଷ୍ଟେଲ ରୁମ ଭିତରେ ରଶି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
Odisha Govt Approves 74 New Officer Posts: ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ୭୪ଟି ନୂତନ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସାରା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବା।
Cabinet Meeting Decision: ମଙ୍ଗଳବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ୪ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା, ପଞ୍ଜାବ ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ୪ଟି ନୂତନ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି।
Prithviraj Harichandan on Mahaprasad: ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମହା ପ୍ରସାଦ ଅନଲାଇନରେ ଡେଲିଭରୀ ପାଇଁ କିଛି ସଂଗଠନର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟରେ ଓଡି଼ଶାର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି କରିବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ।
ED Raids on 9 locations of Sahara Group: ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) କୋଲକାତା ଜୋନାଲ ଅଫିସ୍ 11/08/2025 ରେ ସାହାରା ଗ୍ରୁପ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ PMLA ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଆଇନ (PMLA), ୨୦୦୨ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଗାଜିଆବାଦ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାନଗର ଓ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅବସ୍ଥିତ ୯ ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି।
India Hits Back at Pakistan: ଇସଲାମାବାଦରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସରେ ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖବରକାଗଜ, ପାଣି ଓ ଗ୍ୟାସ ଭଳି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ଯୋଗାଣକୁ ପାକିସ୍ତାନ ବନ୍ଦ କରିଛି। ଏବେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦୂତାବାସକୁ ଖବରକାଗଜ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି।
India China Direct Flight: ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଚୀନ୍ ଗସ୍ତ ସମୟରେ କିମ୍ବା ତା’ପରେ ଭାରତ ସରକାର ଏହା ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। କୋଭିଡ୍-୧୯ ମହାମାରୀ (୨୦୨୦) ସମୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି।