TOP 10 News: ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ୩୮ ମୃତ, ୯ IAF ଅଧିକାରୀ ପାଇବେ ବୀରଚକ୍ର ସମ୍ମାନ, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର କିସ୍ତୱାଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପାଦ୍ଦାର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଦଲ ଫାଟିବା ଯୋଗୁଁ ଅତି କମରେ ୩୮ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର।
Top 10 News Headlines 14 August 2025: 22 From Odisha To Be Honoured On I-Day: ୨୦୨୫ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ସମ୍ମାନଜନକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ, ପୋଲିସ ଏବଂ ଜନସେବାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଏଏସ୍ପି ରବିନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଏବଂ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ନରେଶ ପଟେଲଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ।
Special OTET Exam Postponed: ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (BSE) ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା (OTET)କୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି ଏବଂ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ସାନି ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ନୂତନ ତାରିଖ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ।
IMD Warns Of Heavy Rain: ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ବିଜୁଳି ଏବଂ ଝଡ଼ ପବନ ବହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।
Vigilance Arrests 4 Government Functionarie: ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପୃଥକ ପୃଥକ ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଚାରି ଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଇଛି। ଗିରଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସିଡିଏମଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦୁଇଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ, ରାୟଗଡ଼ାର ମୁନିଗୁଡ଼ା ସିଏଚ୍ସିର ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ଥିବା ବିଇଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଜଣେ କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଅଛନ୍ତି।
CM Mohan Majhi Leads Grand Tiranga Yatra: ଆଜି କଟକ ବୟାଳିଶ ମୌଜାରେ ଆୟୋଜିତ ‘ହର୍ ଘର୍ ତିରଙ୍ଗା’ ବା ‘ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା’ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୟାଳିଶ ମୌଜାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଛକ ଠାରୁ କଳପଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୧୦ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିଲେ।
Congress Holds Torch Rally in Bhubaneswar: ୨୦୨୪ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନୀ ଜାଲିଆତିର ପ୍ରତିବାଦରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (OPCC) ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ମଶାଲ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାଜଧାନୀରେ OPCC ଏକ ବିଶାଳ ମଶାଲ ରାଲିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ରାଲିଟି ରାଜମହଲ ଛକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।
Jammu Kashmir Cloudburst: ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର କିସ୍ତୱାଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପାଦ୍ଦାର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଦଲ ଫାଟିବା ଯୋଗୁଁ ଅତି କମରେ ୩୮ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଓ ଅନେକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣା କିସ୍ତୱାଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଶୋତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି।
Supreme Court On SIR: ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବେ ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ୬୫ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର SIR ବିରୋଧରେ ଦାୟର ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୁରୁବାର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମିଶନ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ ସୁଦ୍ଧା ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ୬୫ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ।
9 IAF Personnel Awarded Vir Chakra: ଭାରତ ସରକାର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର ସାମିଲ ଥିବା ସାହସୀ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ୯ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବୀର ଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
President Droupadi Murmu addresses nation: ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ କେବଳ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପର୍ବ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ପ୍ରତୀକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରଠାରୁ ବଡ଼ କିଛି ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହା ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି।